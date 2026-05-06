동해시 하평해변 철도 건널목 다시 열렸지만

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큰사진보기 ▲하평해변 건널목 개방 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲새로 열린 하평 건널목 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲하평해변에 있는 보리밭 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲성급하게 바다에 뛰어든 젊은이들 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲하평해변 ⓒ 박영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천곡성당에서 바다가 보인다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲등나무꽃 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이날 행사가 열리는 해양경찰선 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲보리 이삭이 패였다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호항 방파제 끝에 있는 등대 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲파도가 제법 거세다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다와 자전거 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이 러브 묵호 ⓒ 박영호 관련사진보기