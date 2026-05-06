우리 시민의식이 이렇게나 높았나? 난지한강공원서 본 풍경

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큰사진보기 ▲난지한강공원에서 피크닉을 즐기는 시민들 모습 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲난지 공원에 설치된 분리수거장 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲분리수거장 등 각종 시설을 관리하는 모습 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

어린이날을 맞아 손자들과 함께 난지한강공원에 다녀왔다.아침 일찍 일어나 아이들이 먹을 '꼬꼬마 김밥'을 한 통 말았다. 손가락 한 마디 크기의 김밥을 말고 있자니, 사위가 오며 가며 "으음~" 소리를 연발하며 하나둘 쏙쏙 입에 집어넣는다. 김밥을 마는 속도보다 사위가 먹는 속도가 더 빨라 도무지 통이 차지 않았다. 하는 수 없이 어른용 '왕김밥'을 하나 말아 접시에 놓아주고서야 '밑 빠진 독에 물 붓기'는 끝이 났다.과일과 우유, 간식을 챙기고 돗자리와 그늘막 텐트, 그리고 요즘 큰손자가 푹 빠져 있는 킥보드까지 챙겨 두 시간 만에 겨우 집을 나섰다. 공원까지는 30분 정도 소요되었다. 김포 한강로에 살면서 그 유명한 한강공원은 한 번도 가본 적이 없었다.어린이날 기념 나들이지만 정작 나 자신이 더 설레었다. 드디어 나도 한강공원 돗자리에 앉아 5월의 신록을 즐겨보는구나 싶었다. 무엇보다 반려견도 동반 가능이라 우리 집 무우도 함께할 수 있어서 기쁨은 배가 되었다.주차장은 아직 여유가 있었다. 다행히 좋은 자리에 주차를 하고, 멀지 않은 곳에 자리를 잡았다. 좋은 자리를 찾는 나름의 방법을 지난번 나들이에서 터득하였다. 마냥 그늘인 곳은 아직 좀 춥기에 햇볕과 그늘이 반반 섞인 곳이 적당하다. 우리도 적당한 그늘을 드리운 나무 한 그루 아래 텐트를 치고 돗자리를 깔았다. 캠핑용 의자까지 펼치니 TV에서나 보던 로맨틱한 장면이 연출됐다.자리에 앉아 앞을 보니 한강이 유유히 흘러가고 있었다. 큰손자의 손을 잡고 킥보드와 함께 한강변을 달렸다. 요트장 너머로 강물은 소리 없이 맑게 흐르고, 달리는 사람들과 자전거 타는 이들이 교차했다. 잔디 위는 공놀이, 원반던지기, 연날리기를 하는 사람들로 가득했다.시간이 지날수록 빈틈을 찾아 사람들이 점점 늘어났다. 텐트와 그늘막, 캠핑 의자는 기본이고 식탁까지 펴면 그 잔디밭은 곧 '나만의 정원'이 된다. 담소를 나누는 성인들, 도란도란 이야기꽃을 피우는 친구들, 그리고 대다수를 차지하는 가족 단위 나들이객까지. 먹거리를 즐기며 여유를 만끽하는 모습은 자못 이국적이기까지 했다. 직장과 집을 오가느라 이런 소풍이 얼마 만인지 모르겠다. 유럽 영화에서나 보던 풍경이 우리의 일상이 되었음을 실감하며 아이들을 따라나서길 잘했다는 생각이 새록새록 들었다.큰손자를 데리고 화장실에 가던 중 곳곳에 설치된 분리수거장을 보았다. 보통 유원지는 쓰레기통을 없애는 추세인데 이곳은 분리수거장이 잘 갖춰져 있어 놀라웠다. 더 놀라운 것은 청결 상태였다. 오후가 되면 쓰레기 더미가 되기 십상인데, 이곳은 아침 모습 그대로 깨끗했다. 화장실 역시 휴지가 넘쳐나거나 바닥이 지저분한 모습 없이 정갈했다. '우리 시민의식이 이렇게나 높았나?' 싶어 깜짝 놀랐다.하지만 깨끗함의 비결은 시민의식만이 아니었다. 돌아오는 길에 보니 분리수거장과 화장실을 수시로 정리하는 분들이 계셨다. 그분들의 노고 덕분에 종일 쾌적함이 유지되었던 것이다. 나도 모르게 "애써 주신 덕분에 깨끗하네요, 감사합니다"라고 인사를 건넸다. 그분은 "안 그러면 금방 넘쳐서요"라며 오히려 인사를 해줘 고맙다고 답하셨다.안내 방송 또한 인상적이었다. 따뜻하고 친근한 목소리로 공중도덕 준수를 당부하는 멘트는 전혀 사무적이지 않았다. 마치 문화인으로 대접받는 듯한 기분이 들어 절로 어깨가 으쓱해졌고, 그에 걸맞게 행동해야겠다는 마음이 생겼다.마포구 상암동에 위치한 난지한강공원은 약 3.1km 길이에 달하며 노을공원, 하늘공원, 평화의 공원과 브릿지로 연결되어 접근성이 좋다. 랜드마크인 '거울분수'는 물을 뿜을 때마다 무지개처럼 아름다운 볼거리를 제공한다.여름철에는 수심 80cm의 강변물놀이장에서 가족들과 추억을 쌓을 수 있고, 생태습지원에서는 초지, 식물군락 등 수변 동물을 관찰할 수도 있다. 바비큐를 즐길 수 있는 난지캠핑장과 동쪽 뚝섬부터 서쪽 행주대교까지 이어지는 자전거 도로 또한 이곳의 큰 매력이다.주차장은 월드컵대교 북단, 난지안내센터 옆, 난지캠핑장 앞 등 총 4개소가 마련되어 있다. 신록이 짙어지는 계절, 성숙한 시민의식과 세심한 관리가 어우러진 난지한강공원에서 낭만 가득한 피크닉을 즐겨보길 권한다.