참여하고 체험하는 광명시 어린이날 행사

큰사진보기 ▲어린이날 체험행사어린이 체험 행사를 접수하고 기다리는 시민들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲광명소방서 부스광명소방서 직원들과 소방안전 활동을 체험하는 어린이들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸드트럭 광장광장에 마련된 다양한 푸드 트럭은 어린이 동반 가족에게 인기를 끌었다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲오픈아트홀 마술공연마술사의 손에서 새가 나타나자 탄성을 지르는 관람객들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰관 부스현직 경찰관이 알려주는 국민안전수칙에 많은 어린이가 관심을 보였다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲광명업사이클아트센터어린이 가족 플리마켓을 개최한 광명업사이클아트센터의 1층 카페 ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

광명시는 제104회 어린이날을 맞아 '놀면서 만드는 우리들의 평화'를 주제로 기념행사를 열었다. 5월 5일 오전 10시부터 오후 4시까지 광명시민체육관에서 열린 이번 행사는 연극형 기념식과 공연, 문화예술 창작활동, 푸드트럭 파티, 어린이 가족 플리마켓 등 어린이들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램으로 꾸며졌다.이번 행사는 광명시를 포함한 20여 곳의 관내 추진기관이 참여하였으며 참가자들에게 다회용기, 텀블러, 장바구니 사용과 대중교통 이용을 권장하면서 어린이날 행사를 제대로 즐기고 지구를 사랑하는 멋진 어린이가 되는 꿀팁을 제공했다.어린이 가족 플리마켓을 준비한 광명업사이클아트센터의 지하 1층에는 광명시 우산수리센터가 운영 중이었다. 1인당 2개까지 고장 난 우산을 접수하면 약 1주일 후에 새 우산으로 재탄생한다. 어린이날 기념행사에 모인 많은 어린이와 시민이 우산수리센터에 관심을 보이며 자원을 아끼고 재활용하려는 모습을 보여주었다.기념행사장 곳곳의 체험 부스에서 너도나도 줄을 서며 경험을 만끽하는 아이들을 지켜보던 필자는 25년 5월에 출간된 크리스틴 로젠의 책 <경험의 멸종>을 떠올렸다. '기술이 경험을 대체하는 시대, 인간은 계속 인간일 수 있을까'를 주제로 하는 책에서 저자는 어린 시절부터 스마트폰의 간접 경험에 익숙해진 아이들이 예측하기 어렵고 생생한 실제 경험과 단절되는 세상을 날카로운 시선으로 통찰한다.22년 속초의 버스 사고 여파로 각급 학교마다 현장학습이 대폭 축소되었고, 학생들은 스마트폰의 영상에 지속해서 노출되어 생생한 직접 체험의 기회는 갈수록 줄어들고 있다. 흠결 없이 매끄러운 영상의 간접 체험만으로 어린이들이 규범과 질서를 몸으로 이해하며, 공동체의 삶에 적응해 나가는 건 어려운 일이다.이날 기념행사에서 어린이들이 잔디 트랙을 뛰고 암벽을 등반하며 손으로 장난감을 만들었다. 스마트폰을 멀리하고 직접 체험에 몰입하는 소중한 순간이었다. 그런 아이들을 바라보며 부모들은 유쾌하고 보람 있는 하루를 보냈다.한편, 오는 8일과 9일에는 광명문화원에서 주관하는 광명시 대표 축제인 오리 문화제가 열린다. '오리(梧里)'는 이원익 선생의 호로 오리문화제는 이원익 선생의 청백리 사상을 기리는 시민문화제이며, '초등부 도전! 청렴 골든벨', '시민과 함께하는 마당놀이', '조선올림픽 대회'등 다양한 프로그램이 시민과 어린이들의 참여를 기다리고 있다.