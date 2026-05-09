"0:45 지나가는 사람 표정 너무 웃김" 그 영상이 터진 이유

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲영상을 보기도 전에 댓글창 먼저 열어보지는 않으십니까? ⓒ Pixabay(pixelcreatures) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사람들은 댓글을 통해 같은 감정을 확인하며 공감대를 형성합니다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲스스로 느끼고 판단하기보다, 대중이 만들어낸 반응을 자신의 감정처럼 받아들이는 일이 너무나 자연스러워지고 있습니다. ⓒ Pixabay(StockSnap) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그와 브런치에도 실립니다.

연구출처: Morton Deutsch & Harold B. Gerard, A study of normative and inational social influences upon individual judgment(The Journal of Abnormal and Social Psychology,1955)

혹시 유튜브 영상을 재생하자마자, 댓글창 먼저 열어보지는 않나요? 저는 종종 그렇습니다. 특히 갑자기 화제가 된 영상이라고 하면 도대체 왜 뜬 건지, 사람들은 뭐라고 하는지 궁금한 마음이 앞서 댓글창부터 훑어봅니다. 그런 저를 놀리기라도 하듯, "댓글 먼저 보러 왔습니다"가 이미 베스트 댓글로 올라와 있습니다. 성질 급하기로는 어디서 져 본 적이 없는데 왠지 한발 늦은 기분마저 듭니다.실제로 어떤 영상은 끝까지 보지 않아도 몇 줄의 댓글만으로 내용과 분위기를 짐작할 수 있습니다. 게시된 내용보다 그 아래 달린 사람들의 반응을 읽는 게 더 재미있을 때도 있습니다. 어느덧 영상은 주인공의 자리를 내어주고, 댓글이라는 놀이터에 입장하기 위한 티켓 같다는 생각이 들 정도입니다.사람들은 영상에서 못다 한 이야기를 댓글에서 나눕니다. 더 기발한 발상이나 유머러스한 말을 달아 새로운 재미를 만듭니다. 그 과정에서 밈(meme)이 탄생하기도 합니다. 미처 다뤄지지 않은 정보를 보완하는 지식 공유형 댓글이나, 긴 내용을 단 몇 줄로 요약해 주는 타임라인 댓글도 인기를 얻습니다. 잘 쓴 댓글 하나가 조회수를 단번에 끌어올립니다. 묻혀 있던 영상이 재치 있는 댓글로 입소문을 타면서, '역주행'을 하기도 합니다.과거, 댓글은 어디까지나 게시물에 딸린 부속품 정도로 여겨졌습니다. 하지만 지금은 원본 영상보다 더 큰 재미와 화제성을 낳습니다. 더 나아가 콘텐츠의 흥행을 좌우하기까지 합니다. 댓글 자체가 생명력을 지닌 또 하나의 메인 콘텐츠가 된 것입니다. 이제 콘텐츠는 제작자 혼자 완성하는 것이 아니라, 시청자가 댓글로 빈틈을 메우며 함께 완성해 가는 쌍방향 놀이에 가까워졌습니다.짧은 영상이 전해 주는 정보는 한계가 있지만, 그 아래 달린 수백 개의 댓글은 영상이 미처 담지 못한 유머와 서사, 그리고 날카로운 풍자를 다양하게 채워 넣습니다.어쩐지 전통 마당극이 떠오릅니다. 관객들은 극의 흐름에 따라 "얼씨구!"라든가 "잘한다!"와 같은 추임새를 넣었습니다. 때로는 극 중 인물에게 말을 걸며 이야기에 직접 개입하기도 했습니다. 추임새는 분위기를 띄우기도 했지만, 같은 장면을 보며 웃고 놀라고 안타까워하는 마음을 관객들끼리 함께 나누게 만들기도 했습니다.댓글창에도 이와 비슷한 구도가 펼쳐집니다. "0:45 지나가는 사람 표정 너무 웃김"이라는 댓글은 시청자의 시선을 특정 장면으로 이끕니다. "이거 나랑 완전 똑같다"라는 댓글은 같은 생각을 한 사람들끼리 공감대를 형성하게 만듭니다. 댓글이 텍스트 형태의 '추임새'가 되어 콘텐츠의 몰입도를 끌어올리는 것입니다.이러한 현상에는 감정을 나누고 싶어 하는 인간의 본능이 드러납니다. 우리는 혼자 무언가를 느끼기보다, 다른 사람과 감정을 공유하기를 선호합니다. 슬픈 영상에서 나만 슬픈 건 아닌지, 웃긴 장면에서 나만 웃고 있는 건 아닌지 확인하고 싶어 합니다. 댓글을 통해 나만 그런 게 아니라는 확신을 얻으면 콘텐츠는 개인적인 경험을 벗어나 공동의 경험이 됩니다. 혼자 화면을 보는 중에도, 여러 사람과 함께 보고 있다는 연결감을 얻습니다.하지만 댓글 문화의 이면에는 조금 서늘한 구석이 있습니다. "댓글 먼저 보러 왔다"는 말 뒤에는 자신의 판단을 믿지 못하는 마음과 남에게 확인을 받고 싶은 욕구가 숨어 있습니다. 무엇을 어떻게 받아들여야 하는지 스스로의 판단을 미룬 채 타인의 반응을 통해 결론을 내리려는 태도가 유독 자주 관찰됩니다.슬픈 영상을 보며 눈물이 나는 와중에 무의식적으로 댓글창을 엽니다. 만약 댓글이 자신과 다른 반응으로 채워져 있다면, 차오르던 감정을 거둬들이고 그것을 잘못된 감정으로 수정합니다. 반대로 별다른 감흥 없이 지나쳤던 장면도, 남들이 열광하면 어쩐지 특별한 장면처럼 다시 보게 됩니다.인간에게는 정보가 불확실하거나 애매할 때, 타인의 판단을 정답으로 받아들여 자신의 판단을 수정하는 경향이 있습니다. 심리학에서는 이를 '정보적 사회 영향(informational social influence)'이라 부릅니다(Deutsch & Gerard, 1955).개인의 취향과 감상이 드러나는 사적인 공간인 댓글에서 이러한 경향이 두드러지는 점은 눈여겨볼 필요가 있습니다. 스스로 느끼고 판단하기보다, 대중이 만들어낸 반응을 자신의 감정처럼 받아들이는 일이 너무나 자연스러워지고 있습니다.이 배경에는 정보 과잉과 효율성을 중시하는 사고가 자리하고 있습니다. 하루에도 수많은 콘텐츠가 쏟아지는 환경에서, 모든 것을 직접 경험하고 판단하기란 현실적으로 어렵습니다. 대신 사람들은 '좋아요'가 몰린 반응을 하나의 기준으로 삼습니다. 이미 검증된 선택을 따르는 편이 더 빠르고 안전하다고 느끼기 때문입니다.이 방식은 분명 합리적입니다. 그러나 타인의 반응을 먼저 확인하는 일에 익숙해질수록, 우리는 스스로 느끼고 판단하는 과정을 점차 생략하게 됩니다. 이러한 관성이 쌓이다 보면, 자신만의 고유한 감각과 주관은 흐려질 수밖에 없습니다.댓글 문화에는 아이러니한 지점이 있습니다. 우리 사고 능력의 양면성을 동시에 보여준다는 것입니다. 한쪽에서는 타인의 콘텐츠를 비틀고 재해석하며 번뜩이는 창의력을 발휘하는 댓글 창작자들이 늘어납니다. 하지만 다른 한쪽에서는 타인의 반응을 확인하기 전에는 스스로 어떤 판단도 내리지 못하는 주체적 사고의 퇴화가 진행됩니다. 짧은 순간 유머를 뽑아내는 순발력은 비상해졌을지 몰라도, 긴 호흡으로 나만의 주관을 세우는 마음의 근력은 점점 약해지고 있는 셈입니다.댓글을 통한 집단지성의 재미와 연결감 덕분에 우리는 콘텐츠를 한층 입체적으로 즐기게 되었습니다. 다만, 그 즐거움이 나의 주체적인 사고를 완전히 대체하지 않도록 경계할 필요는 있습니다. 댓글은 어디까지나 내 감상을 풍성하게 만드는 '참고서'가 되어야지, 내 생각을 대신 써주는 '대필가'가 되어서는 곤란합니다.잠시 댓글창을 닫고 나만의 감상 시간을 가져보는 건 어떨까요? 영상이 끝난 뒤 단 몇 분이라도 댓글이나 '좋아요' 숫자보다, 내 안에서 일어나는 감정과 자연스레 떠오르는 생각에 집중해 봅니다. 수많은 '좋아요'가 가리키는 방향이 언제나 나의 생각과 일치할 필요는 없습니다. 타인의 반응에 때 묻지 않은 나만의 감상을 온전히 믿어보는 것입니다. 어쩌면 어느 순간, 그 어떤 베스트 댓글보다 값진 당신만의 댓글이 떠오를지도 모릅니다.