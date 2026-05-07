서울시장 후보들이 꼭 알아야 할, 무상교통을 가능케 하는 방법

2026년 지방선거에서 뽑히는 서울시장은 새로운 패러다임을 제시해야 한다. 서울의 도시 패러다임은 2000년대 초반 청계천 복원과 교통 개혁에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 새로운 패러다임은 주거나 교통, 환경, 하천, 노동, 복지, 도시, 역사, 문화, 평등, 균형발전, 민주주의 등 모든 분야에서 두루 요구된다. 서울시민들의 다양한 목소리를 통해 새로운 서울의 모습을 제안하는 기획을 마련했다.

큰사진보기 ▲서울시는 '새벽동행 자율주행버스' 세 번째 노선인 A148 운행을 4월 16일 오전 3시 30분 시작한다고 밝혔다. ⓒ 서울시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4월 14일 오세훈 서울시장이 지하철 2호선 을지로입구역에서 '반값 혜택' 기후동행카드 이용 현황을 점검하고 있다. ⓒ 서울시 관련사진보기

큰사진보기 ▲4월 30일 서울 종로구 경복궁 인근에서 관광객들이 자전거로 횡단보도를 건너고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김상철은 현재 공공교통네트워크 정책센터장으로 활동하고 있다.