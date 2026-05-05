국민의힘 충남도당 "공소취소 특검법은 사법 쿠데타"

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국민의힘 충남도당(이하 충남도당)이 더불어민주당이 추진 중인 '공소취소 특검법'을 '사법 쿠데타'로 규정하고, 강력하게 비판했다.이번 특검법을 특정 개인의 범죄 사실을 지우기 위한 '위인설법'이라고 주장한 충남도당은 이재명 대통령을 향해 즉각적인 반대 의사 표명을 촉구했다.충남도당은 5일 성명서를 통해 "공소취소 특검법은 범죄 사실 자체를 없던 일로 만들겠다는 선포와 다름없다"며 "사법부 전체를 대상으로 '벌거벗은 임금님' 노릇을 하겠다는 것"이라고 지적했다.특히 특검 수사 대상 12건 중 9건이 이 대통령 관련 사건이며, 나머지는 문재인 전 정권 관련 사건임을 지적하며 "피고인 세력이 특검을 설계하고, 핵심 피고인인 대통령이 자신을 수사할 검사를 임명하는 것은 북한에서나 가능할 법한 발상"이라고 비판했다.이번 특검법이 헌법상 삼권분립을 정면으로 부정하고 있다고 주장한 충남도당은 현행법상 1심 선고 전까지만 가능한 공소 취소를 대법원 파기환송 사건에까지 적용하려는 것은 사법부 재판권을 무력화하려는 시도라고 지적했다.또한 6.3 지방선거를 앞두고 나온 이재명 대통령의 '숙의' 및 '속도조절' 발언에 대해서도 "민심의 역풍을 피하려는 추악한 정치적 계산이자 국민 기망"이라고 비판했다.충남도당은 이 대통령을 향해 "범죄 혐의를 면피할 가장 확실한 방패는 '성공한 대통령'이 되는 것"이라며 "기괴한 법안 강행이 결국 지지율 급락을 초래했다"고 꼬집었다.마지막으로 충남도당은 "이 대통령은 지금이라도 특검법에 대한 반대 의견을 명확히 전달하라"면서 "법안을 강행할 경우 충절의 고장 충남에서부터 법치 파괴 세력을 단호히 심판하고 무너진 정의를 바로 세울 것"이라고 경고했다.