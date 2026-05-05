이광재 "아이 스스로 운명 개척"… 하남 교육혁신 3대 과제 발표

큰사진보기 ▲이광재 더불어민주당 후보가 어린이날을 맞아 교육 중심 공약을 발표하며 "아이들의 미래에 아낌없이 투자하겠다"고 밝혔다. ⓒ 이광재 캠프 관련사진보기

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이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 어린이날을 맞아 교육 중심 공약을 발표하며 "아이들의 미래에 아낌없이 투자하겠다"고 밝혔다.이 후보는 5일 미사조정경기장을 비롯한 어린이날 행사 현장을 잇따라 찾은 자리에서 "하남 아이들이 대한민국의 미래 지도자로 성장할 수 있도록 교육 투자를 강화하겠다"며 3대 핵심 과제를 제시했다.이 후보는 "이광재는 교육에 진심"이라며 ▲기업 연계형 교육모델 ▲미래 역량 교육 강화 ▲아동친화 공간 확충을 주요 공약으로 내세웠다.기업 연계형 교육모델은 방과 후 프로그램을 통해 강남·판교 기업과 연계한 '현장형 수업'을 제공하는 방식이다. 그는 "아이들이 실제 산업 현장에서 배우는 '살아있는 교육'을 경험하게 하겠다"고 설명했다.또 수학·외국어·컴퓨터 등 미래 핵심 역량 분야 교육 예산을 확대해 경쟁력을 높이겠다는 계획도 밝혔다.이 후보는 놀이·체육 인프라 확충도 강조했다. 안전하게 뛰어놀 수 있는 아동친화형 체육공간을 확대해 아이들의 생활환경을 개선하겠다는 것이다.그는 "하남은 젊은 세대 유입이 빠르지만 아이 키우기 좋은 도시로서 준비는 부족하다"며 "보육·교육·문화·안전이 결합된 도시로 바꿔야 한다"고 말했다.이어 "아이의 웃음소리가 끊이지 않는 도시가 진짜 좋은 도시"라며 "아이와 부모가 함께 안심할 수 있는 하남을 만들겠다"고 강조했다.이 후보는 "한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다"는 말을 인용하며 "아이들이 스스로 운명을 개척할 수 있는 힘을 길러주는 것이 교육의 역할"이라고 강조했다.그러면서 "우리 아이들이 당당하게 자신의 삶을 만들어가는 사회를 열겠다"고 말했다.이 후보는 이날 어린이날 행사 외에도 창우배드민턴장과 덕풍배드민턴장 등을 방문해 주민들을 만나고 지역 현안을 청취하는 등 민생 행보를 이어갔다.그는 "시민의 삶 속에서 답을 찾겠다"며 "교육과 생활이 함께 개선되는 하남을 만들겠다"고 밝혔다.