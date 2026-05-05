전한길 인천 계양을 출마 검토에, 박찬대 측 "민주주의 꺾으려는 음험한 시도"

큰사진보기 ▲한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 지난달 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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박찬대 더불어민주당 인천광역시장 후보 측이 전한길씨의 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 검토 소식에 "민주주의 꽃을 꺾으려는 음험한 시도"라고 일갈했다.박찬대 후보 캠프의 박록삼 대변인은 5일 논평을 통해 "헌정 질서를 부정한 자가 그 헌정 질서 위에서 표를 구하는 이 역설과 민주주의 꽃을 꺾으려는 음험한 시도에, 인천 시민들이 현명한 판단으로 단호하게 답해줄 것이라 확신한다"라고 밝혔다.박 대변인은 "계양을은 이재명 대통령이 검찰의 정치적 탄압에 맞서 국민의 심판을 받기 위해 직접 출마했던 지역구다. 그 상징성을 잘 알기에 더욱 분명하게 말씀드려야 할 것 같다"라며 "전씨는 12.3 내란이 일어난 직후부터 헌법재판소의 파면 결정이 내려진 후 지금까지도 일관되게 내란을 옹호하고 사법부의 판단을 정면으로 부정해온 인물이다. 명색이 한국사를 가르쳐온 사람이 '윤석열 대통령의 직무를 복귀시켜서, 강력한 대한민국을 만들자'고 외쳤고, 내란 우두머리에게 무기징역이 선고된 날에도 광화문으로 나와 '윤석열 무죄'를 주장하며 대중을 선동했다"라고 설명했다.그는 "이런 전씨이건만 선거에 나서는 것은 개인의 자유이다. 민주주의 사회에서 선거 출마 자체를 막을 수 없고, 막아서도 안 된다"라며 "내란을 옹호해온 세력이 민주주의적 수단을 이용해 다시 헌정 질서 안으로 진입하려는 시도, 그리고 그 교두보를 인천 계양에 놓으려는 시도를 우리는 냉정하게 바라볼 필요가 있다"라고 짚었다.그러면서 "계양구 시민, 그리고 인천 시민들은 이미 역사 앞에서 현명한 선택을 해온 분들이다. 12.3 내란의 밤에 국회로 달려가 민주주의를 몸으로 지킨 시민들의 정신이 이 땅에 살아 숨 쉬고 있다"라며 "내란 옹호의 이력을 가진 인물이 민주주의의 의미를 교란하고, 시민의 선택을 훼방 놓으려는 처사임을 계양구 시민, 나아가 인천 시민들께서는 이미 잘 알고 계실 것이다"라고 덧붙였다.그는 유정복 국민의힘 인천시장 후보에게도 "민주주의 가치와 헌정 질서를 부정하는 전씨 같은 이들이 우리 인천 땅에서 활개치지 않도록 해야 한다는 점에 동의하신다면, 기꺼이 반대한다는 입장을 우리와 함께 밝혀주시기를 바란다"라고 요청하기도 했다.지난 4일, 언론 보도를 통해 전씨가 이재명 대통령의 지역구였다는 점에 큰 의미를 두며 무소속으로 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 검토한다는 것이 알려졌다. 같은 날 전씨의 측근도 전씨의 유튜브 채널 라이브 방송에 출연해 해당 보도를 언급하며 "공식적인 입장은 당연히 출마하시는 분들이 정식으로 밝히는 게 맞다"라면서도 "전한길 선생님이 (출마를) 고심·고려 중이시다"라고 밝혔다.