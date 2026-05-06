평화헌법 79년, 일본은 왜 지금 브레이크를 풀려 하나

▲ 다카이치 사나에 총리의 평화헌법 9조 개헌 의지 천명 2026년 4월 12일, 자민당 창당 70주년 당대회에서 연설하는 다카이치 사나에 총리. '때가 왔다'며 헌법 개정 의지를 천명했으며, 가수 세라 마사노리 씨가 게스트로 등장해 '불태워라, 사나에!'를 외쳤다. ⓒ 후지뉴스네트워크(FNN) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 겸 인문학과동아시아문화산업과정 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 도쿄대학교에서 국제관계학 박사를 취득한 후 현대경제연구원 연구위원 및 계명대학교 일본학과 조교수를 역임하였다. "AI시대의 안전경제학: 글로벌 불확실성 및 위기관리" 및 "북핵 리스크 관리와 국제안보레짐의 변용", 『포스트 제국주의』(공저), 『한일관계사 1965-2015. II: 경제』(공저), 『한일 관계의 긴장과 화해』(편저) 등 다수의 논문과 저서가 있다.