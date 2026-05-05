[사진] 서산 어린이날 큰잔치, '얘들아~ 다 같이 놀자'… 곳곳서 다양한 행사 열려

큰사진보기 ▲제104회 어린이날을 맞아 서산시민단체가 주관하는 어린이날 행사가 서산석림공원에서 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행사를 마친 서산 지역 시민사회단체와 관내 노조가 기념촬영을 하며 내년을 기약했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

제104회 어린이날을 맞아 서산시민단체가 주관하는 어린이날 행사가 서산석림공원에서 열렸다.'2026 어린이날 큰잔치'는 서산풀뿌리시민연대를 비롯해 서산 지역 시민사회단체와 관내 노동조합이 직접 기획하고 운영하는 순수 시민 축제로 개최됐다.5일, 오전 10시부터 개최된 어린이날 행사는 단순한 오락을 넘어 환경·인권·평화·공동체의 가치와 소중함을 배울 수 있는, 다양하고 유익한 프로그램으로 진행됐다.기후 위기 시대에 지구와 건강 그리고 환경의 소중함을 배우는 '환경, 먹거리' 체험 행사에는 다 마신 우유갑이 휴지가 되는 과정과 서산태안환경운동연합의 초록-소라껍데기 미니 정원, 달걀 꾸러미 만들기 등이 운영됐다.또한, 유기농 가래떡 맛보기, 현미카나페 만들기, 팝콘 만들기, 민주노총 서태안위원회의 소시지 만들기 등 친환경, 유기농 재료를 사용한 먹거리가 준비됐다.이 가운데, 유기농 가래떡 맛보기는 지난해에 이어 가장 인기가 있었다.특히, 전통과 평화, 공동체의 가치를 배우며 아이들의 창의력과 사회성을 길러주는 봉숭아 물들이기, 통일 염원 달고나 뽑기, 전쟁 반대 4행시 짓고 아이스크림 먹기 등도 진행됐다.이어 자원 순환과 자연의 소중함을 배울 수 있는 미세먼지와 생물다양성 바로 알기 등 어린이들의 오감을 만족시킬 19개의 다채로운 체험 부스가 운영됐다.이외에도 한 해도 빠진 적 없는 4.16 인권 선언 전시와 철새 사진전, 폴라로이드 가족사진 찍기 등의 특별 프로그램이 어린이들을 반겼다.아울러, 이날 마지막 순서로 행사에 참석한 모든 어린이가 자전거 경품을 놓고 대결을 벌이는 OX 퀴즈와 신나는 대동놀이, 박 터트리기가 이어지면서 어린이들과 가족들에게 소중한 추억을 선물했다.한편, 어린이날을 맞아 서산종합운동장에서는 LED 나비 드론 등의 무대 행사와 체험 행사, 공연 등 서산시가 주최하는 '어린이 가족 큰잔치'가 개최됐다.이외에도 서산버드랜드에서는 마술·생태체험·어린이놀이 등 특별 프로그램이 운영되며, 류방택천문기상과학관에서는 태양 관측·로켓 만들기·헬륨 풍선 체험 등 곳곳에서 놀거리, 볼거리, 체험까지 한번에 즐기는 다양한 어린이날 행사가 열렸다.