김현정 "조국은 조직력 한계, 유의동은 10년 무능...평택 발전은 김용남뿐"

큰사진보기 ▲김현정 더불어민주당 의원(평택병)은 5일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 다자 구도로 치러지는 평택을 재선거를 "대한민국의 축소판"이라고 분석한 뒤, 지역 발전을 힘 있게 이끌 여당 국회의원이 필요하다고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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6·3 지방선거와 동시에 치러지는 재보궐 선거 14곳 가운데 최대 격전지로 꼽히는 평택을 재선거. 민주당은 김용남 전 의원, 국민의힘은 유의동 전 의원을 각각 공천했다. 여기다 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 황교안 자유와혁신 대표가 출마해 5자 구도가 만들어졌다.김현정 더불어민주당 의원(평택병)은 5일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 다자 구도로 치러지는 평택을 재선거를 "대한민국의 축소판"이라고 분석한 뒤, 지역 발전을 힘 있게 이끌 여당 국회의원이 필요하다고 강조했다.지난 21대 총선 평택을 지역에 출마했었던 김 의원은 이 지역에 대해 "고덕 신도시의 젊은 층부터 주한미군이 주둔한 안보 도시, 평택항 중심의 노동자 도시, 넓은 농촌까지 혼재된 곳"이라며 각 후보가 고정 지지층을 갖고 있어 5자 구도가 형성됐다고 설명했다.그는 관심이 쏠린 보수 진영 단일화 가능성에 대해 "유의동 후보와 황교안 후보는 정체성이 너무 달라 시너지가 날지 회의적"이라며 일축했고, 범진보 진영 단일화 관련 "현재 민주당은 전혀 염두에 두고 있지 않다"고 선을 그었다.김용남·유의동·조국 3파전 양상에 대해 김 의원은 "평택처럼 넓고 복잡한 지역에서는 시·도의원 등 바닥을 훑을 '조직력'이 필수적인데, 조 후보는 이 부분이 부재해 지지세 확장성에 뚜렷한 한계가 있다"고 지적했다. 또한 "당선되더라도 국회의원 혼자 넒은 지역의 발전을 이끌 수는 없다"며 시장, 시·도의원과의 역할 분담 부재를 약점으로 꼬집었다.이어 김 의원은 평택을 3선 국회의원을 지낸 유의동 후보를 겨냥해 "유 후보가 과거 10년간 정치를 했지만 고향인 팽성읍 등 소외 지역의 발전을 이끌어내지 못했다는 비판이 주민들 사이에 팽배하다"며 "지난 총선에서 평택병으로 출마했다가 다시 이번에 팽택을로 돌아온 것에 대한 유권자들의 시선도 곱지 않다"고 지적했다.반면, 김 의원은 김용남 후보에 대해서는 평택을 맞춤형 '필승 카드'라고 강조했다. 그는 "김 후보는 지난 대선 당시 이재명 대통령을 지지하며 합류한 인물로, 현 정부의 '탕평과 통합' 인사 기조에 가장 부합한다"며 "합리적 보수층과 중도층까지 아우를 수 있는 확장성이 큰 무기"라고 높이 평가했다.그러면서 김 의원은 "평택 서부 등 상대적으로 소외된 지역의 인프라 격차 등 굵직한 현안을 빠르고 확실하게 해결하려면, 정부와 적극적으로 협력할 수 있는 '힘 있는 여당 후보'가 절대적으로 필요하다"고 목소리를 높였다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.