아동 복지 정책 놓고 격돌하는 충남도지사 후보들

큰사진보기 ▲김태흠(사진 왼쪽) 충남지사와 박수현 충남도지사 후보가 아동 복지를 놓고 격돌했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 "충남 아동의 삶의 질이 전국 최하위"라며 정책 개선을 약속했다. 이에 대해 국민의힘 김태흠 충남지사는 "과거의 구조적 한계를 이용한 통계 왜곡"이라고 반박하고 나섰다.박수현 후보는 4일 아산에 위치한 세이브더칠드런 충남아동권리센터를 방문해 아동정책 간담회를 가졌다.이날 간담회에서 세이브더칠드런 측은 ▲ 지역 아동기본소득 도입 ▲ 출생 미등록 아동 지원 ▲ 외국인 아동 취학통지제도 개선 등 4대 과제를 제안했다.이 자리에서 박 후보는 "충남 아동의 삶의 질이 전국 17개 시도 중 꼴찌라는 사실에 충격을 받았다"며 "더 큰 문제는 실태조사조차 제대로 이뤄지지 않고 있다는 점"이라고 지적했다.이어 "생애초기 건강관리사업의 제도화와 사각지대 해소를 위해 실태조사가 선행되어야 한다"며 자치법규(조례) 제정 등 강한 개선 의지를 피력했다.이에 대해 김태흠 지사는 5일 반박 성명을 내고 박 후보의 발언을 '아전인수(我田引水)'식 비판이라고 날을 세웠다.김 지사는 "박 후보가 언급한 지표는 수십 년간 누적된 농어촌 인프라 부족을 보여줄 뿐"이라며 "이를 타파하기 위해 국비 12조 시대를 열었고, 아동·청소년 예산 증가 폭을 전국 최상위권으로 끌어올렸다"고 강조했다.임기 동안 ▲ 24시간 어린이집 확대 ▲ 어린이전문병원 착공 ▲ 공공기관 주4일제 ▲ 권역별 공공산후조리원 설치 등 실질적인 성과를 냈다는 것이다.이어 김 지사는 박 후보가 최근 논란이 된 '공소취소 특검법' 옹호 입장 표명을 회피하고 있다고 공격했다."권력자의 죄만 지우개로 지우듯 없애자는 법을 옹호하는 분이 어떻게 도지사를 맡겠느냐"고 비판한 김 지사는 "정치는 말이 아니라 결과다. 번지르르한 말로 도민을 현혹하지 마라"며 경고했다.