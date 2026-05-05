한동훈에 또 선 긋는 장동혁, 단일화 가능성엔 "입장 변화 없다"

▲부산 북구갑 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표가 지난달 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동 전입신고를 마친 한 전 대표가 현장에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기