"아이들의 삶, 데이터로 바꾼다"… 최현덕, 어린이날 맞아 '아동친화 공약' 제시

큰사진보기 ▲더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 어린이날을 맞아 아동 삶의 질 개선을 위한 정책을 발표했다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

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더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 어린이날을 맞아 아동 삶의 질 개선을 위한 정책을 발표했다. 공신력 있는 데이터를 기반으로 한 '과학적 복지' 접근을 강조한 것이 특징이다.최 후보는 5일 보도자료를 통해 "구호가 아니라 데이터로 아이들의 현실을 진단하고, 취약 지점을 정확히 보완하겠다"며 '아동친화 쓸모시리즈' 공약을 공개했다. 이번 공약은 아동복지기관 초록우산이 발표한 '2026 대한민국 아동성장환경지표'를 분석해 설계됐다.지표에 따르면 남양주시는 교육(81.5점)과 복지(79.1점) 분야에서 전국 평균을 웃돌았다. 특히 중등 영어와 수학 성취도는 전국 최고 수준으로 나타났다.반면 건강(72.3점)과 지역사회(73.3점) 영역은 상대적으로 낮았다. 아동 의료자원 공급과 정신건강 관리 지표가 전국 평균에 미치지 못하는 것으로 분석됐다.최 후보는 "데이터가 가리키는 취약점에 예산을 집중하는 것이 행정의 역할"이라고 강조했다.이를 위해 ▲ 24시 달빛 어린이병원 확충 ▲ 아동 정신건강 관리 '마음 튼튼 세이프존' ▲ 아이 중심 생활형 도시 조성 ▲ 미래 인재 지원 등을 핵심 공약으로 제시했다.의료 분야에서는 소아청소년과 전문의 확보를 위한 인센티브를 도입하고, 공공·지역 의료 협력체계를 구축해 야간·휴일 진료 공백을 줄이겠다는 계획이다.또 자살 고위험군 아동을 조기에 발굴하고 맞춤형 지원을 강화해 정신건강 대응체계를 촘촘히 만들겠다고 밝혔다.최 후보는 아동 인구 유지 지표가 낮은 점도 문제로 지적했다. 주거·교통·육아 환경을 전면 개선해 아이 키우기 좋은 도시를 만들겠다는 구상이다.그는 "아이들이 떠나는 도시가 아니라 머무는 도시로 바꾸겠다"며 "교통안전 수준도 전국 최고 수준으로 끌어올리겠다"고 말했다.이어 "남양주는 사회복지 예산 비중이 높은 도시인 만큼, 이 예산을 가장 '쓸모 있게' 쓰는 것이 중요하다"며 "아동친화도시 전국 1위를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.