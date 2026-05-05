'나 소방본부 관계자인데...' 소화기 강매 하면 즉시 112 신고

큰사진보기 ▲최근 충남도 내에서 소방공무원을 사칭해 소방용품을 강매하는 사기 범죄가 잇따라 발생하고 있다. ⓒ 충남소방본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

최근 충남도 내에서 소방공무원을 사칭해 소방용품을 강매하는 사기 범죄가 잇따라 발생하고 있다.5일 충남소방본부에 따르면, 사칭범들은 주로 다중이용시설이나 소규모 사업장에 전화 또는 문자로 접근해 자신을 소방본부 관계자라고 소개하며 공포심을 조장하는 수법을 쓰고 있다.이들은 소방시설 점검이나 과태료 부과를 빌미로 "최근 강화된 법규에 따라 리튬이온 배터리 전용 소화기나 질식소화포를 반드시 비치해야 한다"며 특정 업체로부터 물건을 구매할 것을 강요하고 있다.언론 등에 보도된 실제 피해 사례를 보면 최근 한 식당 주인 A씨는 소방관을 사칭한 인물로부터 "조만간 소방 점검을 나갈 예정인데, 리튬 전용 소화기가 없으면 과태료 300만 원이 부과된다"는 전화를 받았다. 당황한 A씨는 사칭범이 안내한 업체를 통해 시중 가격보다 3배 이상 비싼 가격에 소화기를 구매했다가 나중에야 사기임을 깨달았다.또한, 소방관과 유사한 제복을 입고 업소를 방문해 소화기 약제를 충전해야 한다며 수거해간 뒤 비용만 챙겨 잠적하거나, 저가형 소화기를 고가에 강매하는 사례도 지속적으로 보고되고 있다.충남소방본부는 소방기관이 어떠한 경우에도 소방용품의 대리 구매를 요청하거나 특정 업체를 지정해 구매를 유도하지 않는다고 명확히 밝혔다.현행 화재안전조사(소방 점검) 원칙은 점검 일정을 사전에 공문으로 공식 통보하고, 현장 방문 시 반드시 제복을 착용하고 공무원증을 패용하게 돼 있다. 또한 특정 제품 구매나 업체 알선 행위는 법적으로 엄격히 금지한다.박노광 충남소방본부 예방안전과장은 "소방공무원 사칭 범죄는 도민의 재산을 위협하는 것은 물론, 현장에서 묵묵히 일하는 소방관들에 대한 신뢰를 무너뜨리는 중대 범죄"라며 "조금이라도 의심스러운 연락을 받는다면 즉시 전화를 끊고 관할 소방서나 112에 신고해 달라"고 당부했다.충남소방본부는 앞으로 유관기관과 협력해 유사 사례에 대한 단속을 강화하고, 도민들을 대상으로 사기 예방 홍보 활동을 지속 전개할 방침이다.