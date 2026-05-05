이완섭 후보 "장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 서산 만들 것"

이완섭 국민의힘 서산시장 예비후보가 5일 실생활에서 겪는 장애인들의 불편을 지자체가 직접 책임지는 '밀착형 행정'을 약속했다.
장애인의 이동권 보장과 사회 안전망 구축을 골자로 한 '장애인 맞춤형 복지 공약'을 발표한 것.
주요 내용은 우선 거동이 불편한 장애인을 위해 보호자 없이도 안전하게 병원을 이용할 수 있는 '장애인 안심동행 서비스'를 추진한다.
이 후보는 "병원 가는 길조차 버거운 이웃들에게 시가 든든한 보호자가 되어주겠다"고 강조했다.
사회적 약자를 위한 안전장치도 대폭 강화된다. 발달장애인이 사회활동 중 겪을 수 있는 예기치 못한 사고에 대비해 '발달장애인 배상책임보험' 보험료를 전액 지원하기로 했다. 또한 장애인 보조견과의 자유로운 동행을 보장하기 위한 제도 및 환경 개선안을 마련해 실질적인 이동권을 확보하겠다는 구상이다.
아울러 문화 향유 기회의 불평등 해소를 위해 '장애인 문화예술지원센터'를 신설, 위탁 운영할 계획이다. 이를 통해 장애인들이 예술로 소통하고 당당히 사회에 참여하는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.
이완섭 후보는 "단순한 시혜성 복지를 넘어 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 품격 있는 서산을 만드는 것이 목표"라며 "성과로 증명해온 추진력을 바탕으로 소외 없는 포용 도시 서산을 반드시 완성하겠다"고 약속했다.
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