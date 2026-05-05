이완섭 후보 "장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 서산 만들 것"

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장 후보가 5일 장애인복지 핵심 공약을 발표했다. ⓒ 이완섭캠프 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

이완섭 국민의힘 서산시장 예비후보가 5일 실생활에서 겪는 장애인들의 불편을 지자체가 직접 책임지는 '밀착형 행정'을 약속했다.장애인의 이동권 보장과 사회 안전망 구축을 골자로 한 '장애인 맞춤형 복지 공약'을 발표한 것.주요 내용은 우선 거동이 불편한 장애인을 위해 보호자 없이도 안전하게 병원을 이용할 수 있는 '장애인 안심동행 서비스'를 추진한다.이 후보는 "병원 가는 길조차 버거운 이웃들에게 시가 든든한 보호자가 되어주겠다"고 강조했다.​사회적 약자를 위한 안전장치도 대폭 강화된다. 발달장애인이 사회활동 중 겪을 수 있는 예기치 못한 사고에 대비해 '발달장애인 배상책임보험' 보험료를 전액 지원하기로 했다. 또한 장애인 보조견과의 자유로운 동행을 보장하기 위한 제도 및 환경 개선안을 마련해 실질적인 이동권을 확보하겠다는 구상이다.​아울러 문화 향유 기회의 불평등 해소를 위해 '장애인 문화예술지원센터'를 신설, 위탁 운영할 계획이다. 이를 통해 장애인들이 예술로 소통하고 당당히 사회에 참여하는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.​이완섭 후보는 "단순한 시혜성 복지를 넘어 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 품격 있는 서산을 만드는 것이 목표"라며 "성과로 증명해온 추진력을 바탕으로 소외 없는 포용 도시 서산을 반드시 완성하겠다"고 약속했다.