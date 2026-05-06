"더 일찍 시작할 걸" 50대에 여행 인플루언서가 된 언니

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큰사진보기 ▲본격적으로 여행 인플루언서의 삶으로 한 발을 내딛기 시작한 오십대 후반을 향하는 나의 언니. ⓒ sunlingyan on Unsplash 관련사진보기

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"9월에 또 올 예정인데, 혹시 중간에 갑자기 다시 나타날지도 몰라."

"내가, 이 나이 돼서 왜 이러고 있나 싶어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

언니가 갑자기 나타난 건 지난 1월 말, 그러니까 영하 20도를 넘는 올겨울 최강 한파라는 뉴스가 어디나 맨 앞을 장식하던 즈음이었다. 미국 캘리포니아가 아니라 마치 가까운 서울 어디쯤에서 오는 사람처럼 연락도 없이 현관에 들어섰다. 조그만 캐리어를 하나 끌고, 어깨엔 배낭을 메고, 옷차림은 어디 눈밭에 뒹굴어도 얼어 죽지 않을 차림이었다.대포폰까지는 아니어도 제법 묵직한 디지털카메라에, 노트북을 챙겨 넣은 무거운 배낭을 내려놓고 나서도 한참 동안 우리는 웃음을 멈추지 못했다. 놀랍기도, 어이없기도, 또 한편으론 재미있기도 해서였다.여행 인플루언서를 하고 싶다고 여러 번 말하더니 언니는 어느 날부터인가 꽤 전투적으로 미국 캠핑카 여행기를 비롯한 여행 관련 포스팅을 블로그에 올리기 시작했다. 그러고는 정말 여행 인플루언서가 되었다. 나는 "드디어!"라고 말했지만, 여행 인플루언서가 된다는 것은 끝이 아니라 시작이었다는 걸 그 이후에야 알게 되었다. 오십대 후반을 향하는 나의 언니는 이제 본격적으로 여행 인플루언서의 삶으로 한 발을 내딛기 시작한 것이다.몇 곳의 서포터즈 활동까지 겸하게 되었다며 언니는 집에 온 다음날부터 바빴다. 이삼일 나갔다가 하루 집에서 자고, 다시 또 나가 사나흘을 있다가 들어와 하루 이틀 있는 식이었다. 말로만 들었지 실제로 한다는 사람은 처음 본 바로 그 체험단 활동을 통해 언니는 이곳에서 자고, 저곳에서 사진을 찍었다. 내가 우스갯소리로 동가식 서가숙(東家食 西家宿 )을 실천하는 중이냐고 했는데, 언니의 행보는 정말 딱 그랬다.하필 제일 추울 때인 1월 말을 날로 잡아 한국에 왔던 언니가 미국으로 돌아간 건 지난 3월 초였다. 일년 내내 따뜻한 캘리포니아에 사는 사람이 한국에서 얼어 죽을까 봐 챙겨 왔다는 두툼한 오리털 파카도 다 벗어두고, 부쩍 날이 풀려 봄이 성큼 와버린 어느 날 떠나며 말했다.그리고 우스갯소리처럼 남긴 그 말은 현실이 되어 언니는 집으로 돌아간 지 두 달도 채 되지 않은 4월 중순 어느 날 다시 나타났다. 지난겨울에 여행인플루언서의 삶을 슬쩍 들여다봤기에 이번에는 그때만큼 신기하지는 않아 그저 그러려니 했다.이번에도 마찬가지로 사나흘 나가 있다가 하루 집에 들르고, 또 닷새쯤 어딘가를 돌아다니다가 하루 이틀 집에서 자고 간다. 나는 매번 어디로 취재를 가느냐 묻지는 않는다. 사실 묻지 않아도 언니의 블로그가 업데이트 되면 내게도 알림이 오므로 나는 그것을 보고 대충 안다. 청주에, 대전에, 경주에 갔군. 이번엔 이곳에서 잤군.지방에서 며칠을 있다 올라온 언니가 말했다. 하지만 말과 달리 얼굴엔 꽤 흡족한 미소가 가득했다. 아니나 다를까 뒤에 이어진 말은, "좀 더 일찍 시작할 걸 그랬어" 였다. 지난겨울의 경험이 쌓여 이번엔 체험단 활동이며, 취재하는 데에 제법 요령이 붙었다고도 했다.무엇이든 그렇다. 문밖에서 보는 풍경과 문을 열고 들어가 만나는 풍경은 같을 수가 없는 법이지. 창문 너머로 그 바람, 그 향기까지 알 수는 없는 법이니까 말이다. 그러니 경험만 한 선생이 있을 리 없는 것이다.하지만 솔직히 말하자면 내가 언니를 다 이해하는 것은 아니다. 영하 이십도가 넘는 추운 겨울, 캐리어 하나를 들고 체험단 숙소로 향하는 모습을 모두 이해하지는 못한다. 가고 싶은 여행지를 먼저 정하고 그곳을 향하는 내 여행의 순서와는 반대로 언니는 체험단 숙소가 정해지면 그곳을 돌아보고 블로그에 올린다.여행을 가도 그곳의 시간을 글로 매번 남기지는 않는 나와 달리 언니는 모든 순간을 사진과 블로그로 남기는 것이 일이다. 그 모습을 보면서 "왜?"라는 의문을 한 번쯤 갖지 않았을 리가 없다. 하지만 이제쯤은 어렴풋이 알 것도 같다. 내가 여행을 정말 좋아하지만, 일이 되는 여행은 하고 싶지 않은 것처럼, 언니는 일이 되는 여행이 목표이고 즐거움인 사람이 아닐까 하는 것이다.'그렇게 해서 무엇이 되겠어'라거나, '그 나이에 뭐 하러' 같은 말은 맞지 않다. 누구에게든 저마다 '반드시 무엇이 되는 일'이라고 굳게 믿는 것이, 나이와 관계 없이 하고 싶은 일이 있는 법이다. 그런 것을 우리는 '꿈'이라고 부르는 것이 아닐까. 단지 모두에게 그 꿈의 형태와 색깔이 다른 것이다.나 역시도 그렇다. '이제 와서 무엇이 되겠어'라고 누군가는 말하겠지만 여전히 하고 싶은 일이 있다. '너무 늦은 것 아니야'라고 다들 혀를 차더라도 나는 아직 시작하고 싶은 많은 것들이 있다. 나에게도 '꿈'이라 부를 만한 것은 여전히 있는 것이다.언니는 또다시 캐리어를 챙겨 들고 나갔다. 곧 언니의 블로그엔 또 다른 도시의 풍경들이 올라올 것이다. 나는 그 뒷모습을 보며 '여전히 하고 싶은 것이 있는 인생'을 응원했다. 이처럼 오늘도 꿈을 꾸며 나아가는 나의 자매님은 지금 여행 중이다.