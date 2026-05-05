진주시민이라 좋은 점

큰사진보기 ▲2026 진주논개제 퇴근길 진주성 산책, 공북문 야경과 진주시립국악단 공연 ⓒ 김종신 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

4일, 퇴근하자마자 진주성으로 향했습니다. 제25회 진주논개제가 열리는 저녁이었습니다. 진주교육지원청 주차장에 차를 세우고 공북문을 향했습니다. 식당 간판과 전깃줄이 얽힌 골목 끝에 진주성 정문인 공북문 지붕이 보였습니다. 일상의 골목 끝에 역사의 문이 걸려 있었습니다. 공북문은 진주성의 실질적인 정문으로, 이름에는 북쪽에 계시는 임금을 향해 공경의 뜻을 표한다는 의미가 담겼다고 합니다. 하루의 피로는 어깨에 남아 있었지만, 발걸음은 이상하게 빨라졌습니다.공북문 앞에 섰습니다. 늦은 오후 햇살이 성벽을 비스듬히 쓸고 지나갔습니다. 문루 처마는 하늘을 향해 단단히 들려 있었습니다. 깃발은 바람을 받아 천천히 흔들렸습니다. 사람들은 저마다 다른 속도로 성문 안으로 들어갔습니다. 큰 축제장의 소란보다 먼저 들어온 것은 빛이었습니다. 돌담에 닿은 빛, 문루 아래 그림자, 성문 안으로 들어가는 사람들의 뒷모습이 차분하게 놓였습니다.진주성은 임진왜란 진주대첩과 논개의 의기를 함께 품은 공간입니다. 제2차 진주성전투 뒤 진주 남강 의암에서 논개가 왜장을 껴안고 강물에 투신해 순국했다고 합니다. 논개 너머로 성이 무너진 뒤에도 꺾이지 않은 마음, 남강 위로 이어진 진주의 기억까지 함께 불러내는 축제이기도 합니다.성 안쪽 길에는 손에 손을 잡고 걷는 가족들이 있었습니다. 아이의 걸음은 짧았습니다. 어른의 걸음은 그 속도에 맞춰졌습니다. 성벽 곁에는 연인들이 한몸처럼 나란히 서 있었습니다. 두 사람은 같은 곳을 바라보았습니다. 남강인지, 노을인지, 아직 켜지지 않은 축제의 밤인지 알 수 없었습니다. 조금 떨어진 길 위로는 청사초롱을 든 사람들이 무리를 지어 지나갔습니다. 작은 불빛들이 성 안의 길을 따라 천천히 흘렀습니다.충무공 김시민 장군 동상은 높은 자리에서 성 안을 바라보고 있었습니다. 아래쪽에는 무대와 객석, 체험 부스가 놓였습니다. 진주성은 무거운 역사만 품은 곳이 아니었습니다. 퇴근한 시민이 잠시 숨을 돌리는 저녁의 마당이었습니다. 성벽 곁에는 왕의 복장을 한 분도 서 있었습니다. 문득 영화 <왕과 사는 남자>가 떠올랐습니다. 그 모습 하나만으로도 진주성의 저녁 풍경은 잠시 옛이야기 속 장면처럼 살아났습니다.'연희극 진주교방전'과 수추낭자, 교방 캐릭터도 눈에 들어왔습니다. 제25회 진주논개제는 '교방, 청춘을 잇다'를 주제로 2026년 5월 2일부터 5월 5일까지 진주성과 진주대첩 역사공원 일원에서 열립니다. 교방 체험, 캐릭터 이미지, 공연 무대는 오래된 교방문화를 오늘의 감각으로 다시 건네는 장면처럼 보였습니다.성곽길로 걸음을 옮겼습니다. 해가 나무 뒤로 내려앉고 있었습니다. 굵은 나무줄기 사이로 빛이 번졌습니다. 성벽은 낮은 돌담처럼 곁을 지켰습니다. 성벽 위에 서니 남강과 진주 시내가 넓게 열렸습니다. 강물은 저녁 하늘을 받아 잔잔하게 빛났습니다. 성벽 안쪽에는 오래된 시간이 있었습니다. 성벽 바깥에는 오늘의 삶이 있었습니다. 그 사이에 남강이 조용히 놓였습니다.국립진주박물관으로 향하는 길에는 체험 부스와 먹거리 부스가 줄지어 있었습니다. 초가지붕 모양의 부스에 불빛이 하나둘 켜졌습니다. 진주육전 가격 안내도 보였습니다. 사람들은 천천히 줄을 섰습니다. 행사장 안내에는 영어, 중국어, 일본어, 베트남어 안내가 함께 마련되어 있었습니다.7시 20분쯤 공북문에 조명이 들어왔습니다. 저녁빛에 기대 있던 문루가 스스로 빛을 내기 시작했습니다. 성벽의 돌결은 더 또렷해졌습니다. 문 안팎을 오가는 사람들의 발걸음도 환해졌습니다. 진주성은 그 순간 불야성을 이룬 듯했습니다. 낮의 고요를 품은 성이 밤의 축제장으로 천천히 몸을 바꾸는 시간이었습니다.성 안쪽 조명도 하나둘 살아났습니다. 연희극 진주교방전 무대가 마련된 한옥 건물은 환하게 빛났습니다. 빈 의자들이 가지런히 놓였습니다. 막이 오르기 전의 고요였습니다. '논개제' 글자가 놓인 잔디 언덕에는 인물 등과 물고기 등이 빛을 품고 서 있었습니다. '월하유영, 빛을 엮는 생명의 숨결'이라는 안내처럼 금붕어 모양의 등은 잔디 위에서 헤엄치듯 줄을 이루었습니다. 교방 AI 체험 공간도 보였습니다. 올해 축제는 교방문화 체험과 AI 콘텐츠를 함께 내세웠습니다. 오래된 이야기를 오늘의 언어에 맞게 풀어내는 모습처럼 보였습니다.해가 더 낮아지자 충무공 김시민 장군 동상 앞 무대에서는 진주시립국악단의 공연이 시작되었습니다. 무대 위에는 고운 한복빛이 나란히 앉았습니다. 익숙한 영화 OST가 국악의 결로 흘러나왔습니다. 경쾌한 선율이 잔디마당 위로 번졌습니다. 객석 곳곳에서는 어깨가 가볍게 들썩였습니다. 누군가는 앉은 자리에서 흔들흔들 몸을 맡겼습니다. 봄이 익어가고, 밤이 익어가는 풍경이었습니다. 음악은 깊어가는 밤의 흥취를 북돋웠습니다. 그 소리와 빛 사이에 앉아 있으니 잠시 일상의 고단도 멀어졌습니다. 저는 걷던 걸음을 멈췄습니다. 장군 동상 계단에 앉아 듣고, 또 들었습니다.진주논개제는 의암별제를 제향에 악가무가 포함된 독창적인 여성 제례의식으로 설명합니다. 기록을 떠올리니 국악은 단순한 축하 공연만은 아니었습니다. 논개를 기리는 마음, 진주교방의 예술 전통, 시민이 함께 앉아 듣는 오늘의 시간이 한 무대에서 만나는 장면처럼 느껴졌습니다.길을 빠져나오니 진주시 농특산물 직거래장터도 환하게 열려 있었습니다. 흰 천막과 부스 불빛이 밤장터의 온기를 만들었습니다. 축제는 성 안에서만 끝나지 않았습니다. 진주의 밤길 전체로 조금씩 번지고 있었습니다.퇴근 후 곧장 달려온 진주성에서 저는 큰 장면보다 작은 장면을 먼저 보았습니다. 골목 끝 공북문, 성벽에 닿은 저녁빛, 손잡고 걷는 가족, 한곳을 바라보는 연인, 청사초롱을 든 사람들, 남강 위로 번지는 노을, 불 밝힌 교방전 무대, 잔디 위를 헤엄치는 빛의 물고기들, 충무공 김시민 장군 동상 앞에서 울리던 평화로운 국악. 이 장면들이 모여 오늘의 논개제를 만들었습니다. 하루 끝에 오래된 성이 오늘의 마음을 잠시 받아 주었습니다. 논개의 이름은 성 안에 남아 있었습니다. 사람들의 발걸음은 그 이름 곁을 조용히 지나갔습니다.※ 제25회 진주논개제- 장소: 진주성, 진주대첩 역사공원 일원- 기간: 2026년 5월 2일~5월 5일#진주시 #논개제 #진주논개제 #진주성 #공북문 #촉석루 #논개 #진주시립국악단 #진주가볼만한곳 #남강야경 #진주여행