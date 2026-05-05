"뚱뚱함이 아니라 관대함입니다"

큰사진보기 ▲페르난도 보테로 전시장의 모습 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"장모님, 전시회 가신다고 갖추어 입으셨네요. 장인어른도 챙겨 입으셔야 할 텐데, 설마 추리닝 차림은 아니시겠죠?"

"나는 뚱뚱한 사람을 그리는 것이 아니다. 풍성함에 대해 말하는 것이다. 이 관대함이 나는 좋다."

"작품이란 오직 작품으로서 그리고 그것이 만들어내는 시적 세계에 충실해야 한다."

전시 관람 팁과 실용 정보 전시 관람 시 오디오 가이드 기기를 대여하지 못했다면 인공지능(AI)을 활용해 작품명을 검색해 보는 것도 유용하다. 또한 보테로의 작품을 더 깊이 이해할 수 있도록 다양한 교육 프로그램과 해설 서비스가 마련되어 있다.



전시 기간: 2026년 4월 24일 ~ 8월 30일 (매주 월요일 휴관)

장소: 예술의전당 한가람디자인미술관 제1~3전시실

관람 시간: 10:00 ~ 19:00

관람료: 성인 23,000원

무료 전시 해설(도슨트): 평일 1일 2회(13:00, 15:00) 진행 (주말 및 공휴일은 미운영)

교육 프로그램: 어린이 아카데미, 미술관 이야기, 생각하는 박물관 등 연령대별 맞춤형 프로그램 운영

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

퇴직 후 손주 육아 도우미로 분주하고 바쁜 일상을 보냈다. 아이들의 성장을 곁에서 지켜보는 시간은 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 벅찬 축복이었지만, 그와 별개로 가슴 한편에는 채워지지 않는 '나만의 2%'가 있었다. 평소 집에 틀어박히면 며칠이고 집안에서만 뱅뱅 돌며 지내도 밖이 궁금하지 않는 편이라 하루하루 흘러가는 시간에 별다른 불만은 없었다. 그러나 잔잔한 물결에도 심심하지 않을 정도의 바람과 낙엽과 물고기들의 헤엄질이 있듯, 나의 일상에도 약간의 양념이 필요했던 모양이다.그런데 요즘 우리집의 대세가 달라졌다. 예전에는 내가 정보를 찾고 주도하던 나들이가 대부분이었는데, 요즘은 남편이 주도적으로 정보를 찾고 계획을 세워 나를 데리고 나간다. 설거지를 하다가도 남편이 "가자" 하면 바로 앞치마를 벗고 따라나선다. 예전의 나라면 하던 일을 다 끝내야 직성이 풀렸을 텐데, 이제는 남편이 이끄는 대로 따르는 것이 오히려 편하게 느껴진다.'전시회에 가고 싶다'라는 나의 흘러가는 말을 가족들이 기억해 주었다. 5월, 사위가 쉬는 날을 맞아 <페르난도 보테로> 전시회를 다녀오면 어떠냐고 딸이 제안했다. 김포에서 서초동 예술의전당까지는 대중교통으로 2시간 정도의 거리다. 남편은 "오가는 시간이 많이 걸리니 빨리 나갑시다"라며 서둘렀고, 나는 책을 읽다 말고 벌떡 일어나 세수를 하고 따라 나섰다.오랜만의 서울 나들이라 원피스를 챙겨 입으니 사위가 한마디 한다.평소 편안한 옷을 즐기는 장인어른에 대한 귀여운 걱정이었다. 남편은 역시나 '그 비스무리한' 옷을 입었지만 나는 별말을 하지 않았다.평소 나는 옷차림이란 각자의 취향이며 장소와 목적의 취지에 크게 벗어나지 않는다면 존중해야 한다는 생각을 지니고 있다. 오늘 이 화려한(?) 외출도 남편이 표를 예매하고 재촉해 준 덕분에 이루어지는 것이니 그저 감사할 뿐이다.김포골드라인과 9호선, 3호선, 버스를 갈아타며 이동하는 시간은 제법 길었지만 지루하다는 생각이 들지 않았다. 흔들리는 지하철과 버스 안에서 온라인 글친구들의 글을 읽고 댓글을 다는 시간은 더없이 여유로웠다.전시장에는 벌써 많은 사람들이 줄을 서서 기다리고 있었다. 서두른다고 서둘렀는데도 계단 아래에 줄을 서야 했다. 그래도 2023년 페르난도 보테로가 작고한 이후 가장 큰 규모로, 11년 만에 한국을 찾은 112점의 작품을 만날 수 있다는 설렘은 그 기다림을 넘어서고 있었다.이번 전시는 경향신문 창간 80주년 기념으로 열리는 대규모 특별전이다. 전시는 변주, 라틴 아메리카, 종교, 정물, 투우, 서커스 등 6개의 섹션으로 구성되어 있었다.'섹션 1. 변주'는 고전 거장들의 작품을 보테로 특유의 볼륨과 색채로 재해석하여 새롭게 표현하였다. 그 중에서 <앵그르를 따라 그린 무이테시에 부인>은 보테로 특유의 볼륨감이 더해져 온화하면서도 해학적이었다. 얼굴과 표정, 가슴에 털이 난 것처럼 보여서 남자에게 알록달록한 원피스를 입힌 것 같아 나도 모르게 웃음이 나왔다. <벨라스케스를 따라 그린 시녀들>이 바로 이 전시회 홍보 리플릿의 표지 그림이다.'섹션 3. 종교'에서 기억에 남는 작품은 '바티칸의 욕실'이었다. 그는 성모와 성인, 주교와 같은 종교적 이미지를 특유의 볼륨과 색채로 재해석하며 전통적인 상징에 새로운 생명을 불어넣었다. 추기경의 복장으로 욕조에 몸을 담그고 있는 추기경의 모습, 수건을 든 시녀의 모습이 상대적으로 너무 작아 권위주의에 대한 비판인가 싶기도 했다. 인물의 표정과 욕조의 곡선들이 부드럽다. 풍자와 경건함, 그러면서도 인간적인 온기와 감정이 살아 있는 보테로만의 종교적 세계를 엿볼 수 있었다.'섹션 4. 정물'에서 마주한 꽃 그림 연작들도 잊을 수 없다. 파란색, 노란색, 빨간색 바탕에 보테로식의 풍만한 볼륨과 대담한 색채를 더한 소담스러운 꽃들은 꽃병이 터질 듯한 존재감을 뽐냈다. 정물에 나타나는 이런 형태와 단순한 색채는 콜롬비아 국기 색을 차례로 담아 조국에 대한 애정을 표현했다고 한다. 내전으로 타국을 떠돌면서도 자신의 뿌리를 잃지 않았던 거장의 애국심이 느껴졌다.의외였던 것은 '섹션 5. 투우'였다. 보테로의 어릴 적 꿈이 투우사였다는 사실을 처음 알았다. 그림이 더 좋아 화가의 길을 선택했지만, 그는 소와 투우사의 관계를 통해 삶과 죽음을 성찰했다. 이루지 못한 꿈을 캔버스 위에서 완성한 셈이다.전시장 곳곳에 적힌 보테로의 말들은 그의 작품만큼이나 내 마음에 큰 울림을 주었다.나에게는 노년에 대한 꿈이 하나 있다. 무엇이든 다 품어줄 수 있는 '오동통통한 동글동글 할머니'가 되는 것이다. 품성도 외모도 넉넉하여 보는 이에게 편안함을 주는 존재. 나이가 들수록 근육이 빠지고 몸이 마르는 것이 아쉬웠던 차에, 보테로의 인물들은 내 이상향으로 충분한 대리만족을 선사했다.예술은 즐거움을 주어야 하며, 삶에 대한 찬미여야 한다는 보테로의 철학을 온몸으로 느낀 하루였다. 부풀수록 즐겁고 채울수록 행복한 그의 세계관 덕분에, 나의 5월도 그 볼륨만큼이나 넉넉하게 시작되었다. 나 역시 그처럼 관대함이 묻어나는 삶을 빚고 싶다.