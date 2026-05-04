이토록 예쁜 '더벅머리' 꽃을 보신 적이 있나요?

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큰사진보기 ▲고개를 살짝 젖힌 지칭개꽃대전 서구 도솔로 주택가 근처 공터에 지칭개꽃이 소박하게 피었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃봉오리가 아름다운 지칭개꽃우리집 근처 공터에 지칭개꽃이 피었습니다. 아무도 관심을 두지 않지만, 저만 홀로 더벅머리꽃의 매력에 풍덩 빠져 버렸습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲고개를 숙인 지칭개꽃보통은 꽃이 하늘을 향해 곧게 서지만, 이따금씩 이렇게 무게를 견디지 못한 듯 땅으로 고개를 숙인 녀석이 눈에 띕니다. 아름다움을 더할 뿐입니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲씀바귀 vs. 고들빼기사진에서 앞에 있는 게 씀바귀이고, 뒤에 보이는 게 고들빼기입니다. 왼쪽은 씀바귀꽃에, 오른쪽은 고들빼기꽃에 초점을 두었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

요 며칠 동안 지칭개꽃의 매력에 푹 빠져 좀처럼 헤어나지 못하고 있습니다. 오늘도 퇴근하자마자 카메라를 메고 집 근처 공터에서 자라는 지칭개꽃을 보러 갔지요. 오늘 새벽 비가 그치고 공기가 맑아서 그런지 홍자색 더벅머리 꽃이 빛을 발하고 있었습니다.제 눈의 안경이라더니, 눈부신 화려함으로 단번에 사람들의 시선을 사로잡는 장미나 양귀비꽃보다 하늘을 향해 곧게 펴 난 소박한 이 꽃이 저는 더 아름답게 느껴집니다. 특히, 연한 보랏빛 더벅머리 꽃이 어쩌면 그렇게 사랑스러운지 눈을 뗄 수가 없어요.사실, '지칭개'라는 이름은 처음 들으면 조금 낯설고 투박하게 느껴집니다. 지칭개라는 이름은 상처가 난 곳에 잎과 뿌리를 짓찧어 바르는 풀이라는 의미로 붙여졌다는 설이 유력합니다. '짓찐개'가 '지칭개'로 변했다는 것이죠. 정확한 근거가 있는 건 아니지만, 참 따뜻한 유래가 아닐 수 없습니다.지칭개의 꽃말은 '고독한 사랑' 또는 '소박한 아름다움'이라고 하는데요. 묵정밭 또는 논둑, 농촌 들녘, 경작지 둑, 초지, 길가 등 아무 데서나 피지만, 키가 어른 가슴 높이에 이를 정도로 하늘로 우뚝 보랏빛 연기처럼 꽃을 피우는 걸 보면 고개가 끄덕여지는 꽃말입니다.지칭개꽃은 홍자색으로 더벅머리 총각을 닮은 통꽃입니다. 줄기나 가지 끝에 1개씩 달리는데, 꽃이 필 때는 곧게 서는 게 특징입니다. 지칭개는 초가을에 발아하여 냉이처럼 땅바닥에 바싹 붙은 로제트 잎으로 겨울을 보내다가 봄이 되면 한 가운데에서 속이 빈 줄기가 솟아오르고 그 끝에 홍자색 꽃이 피지요.어쩌다가 지칭개 홍보대사가 된 느낌인데요. 요즘 공원이나 주택가 골목 등 곳곳에서 향연을 펼치고 있는 씀바귀꽃과 고들빼기꽃 얘기로 끝을 맺으려고 합니다. 언뜻 보면 구별하기가 쉽지 않은데요. 제가 단순명쾌하게 알려드릴게요.씀바귀와 고들빼기는 이파리 생김새부터가 아주 달라요. 씀바귀는 잎이 동글 길쭉하고, 고들빼기는 잎이 줄기를 감싸고 있지요. 물론, 꽃 생김새만으로도 금세 차이를 알 수 있습니다. 가운데 꽃술이 검은색이면 씀바귀꽃이고, 꽃술까지 온통 노란색이면 고들빼기꽃입니다.