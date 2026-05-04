경계선지능 아동, '관계'에서 답을 찾다

또래보다 조금 다른 속도와 방식으로 세상을 배우는 아이들이 있다. '느린학습자', '달팽이', '거북이', '천천히 배우는 아이들'. 경계선지능을 가진 아동을 부르는 말은 다양하지만, 그 이름이 아동들의 삶을 온전히 설명해주지는 못한다. '경계선지능'이라는 말은 여전히 낯설고, 누군가에게는 조심스럽다. 아동을 이해하기 위한 말이 낙인이 될 수도 있다는 우려 때문이다.



사회복지공동모금회와 복권위원회 복권기금으로 진행되는 '경계선지능 아동(느린학습자) 사회적응력 향상 지원사업'은 2020년부터 지역 내 아동복지시설, 복지관, 학교 현장에서 이들을 만나고 있다. 올해는 전국 약 780개 기관이 경계선지능 아동의 성장을 함께할 예정이다. 각 지역 수행기관들과 함께 경계선지능 아동 지원의 현주소를 살펴본다.

큰사진보기 ▲왼쪽에서부터 지역아동센터 광주지원단 김성민 주임, 최강님 단장, 박솔비 팀장. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 광주지원단이 '나답게 크는 아이 지원사업'의 일환으로 진행한 '친구야! 함께 놀자' 행사. ⓒ 지역아동센터광주지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지원단은 오는 8일까지 광주광역시의회 1층 로비에서 '아동시화전시회'를 연다. ⓒ 지역아동센터광주지원단 관련사진보기

"우리가 아는 만큼 아이들에게 더 다양하고 깊은 서비스를 제공할 수 있다고 생각해요."

큰사진보기 ▲파견전문가를 대상 역량강화 교육을 진행하고 있는 모습. 광주지원단을 위탁운영하고 있는 남부대학교 초등특수교육과 박현옥 교수가 '경계선지능 아동의 이해와 지도방법'을 주제로 강의했다. ⓒ 지역아동센터광주지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지원단은 최근 광주광역시 내 버스 회사와 연계해 '나답게 크는 아이 지원사업' 홍보를 진행했다. ⓒ 지역아동센터광주지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2024년 광주광역시의회와 광주광역시사회복지협의회가 주관해 열린 '경계선 지능인 지원체계 구축 마련을 위한 정책토론회'에 참석한 최강님 단장(오른쪽에서 세 번째). ⓒ 광주인재평생교육진흥원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.이 기사는 '2026 경계선지능(느린학습자) 아동 사회적응력 향상 지원사업'의 일환으로, 통합지원센터를 운영하는 전국지역아동센터협의회와 함께 제작했습니다. 경계선지능 아동 지원사업은 느린학습자의 사회적응력 향상과 생활적응을 지원하기 위한 사업으로 사회복지공동모금회와 복권위원회가 지원합니다.

경계선지능 아동에 대한 사회적 관심이 점차 높아지면서, 사회복지공동모금회는 지난 2020년 복권기금을 통해 '경계선지능 아동(느린학습자)의 사회적응력 향상 지원사업'을 시작했다. 당시 인천·광주·경기남부·충북·충남 등 5개 시·도 지역아동센터 지원단을 중심으로 전국 200개 지역아동센터, 1000여 명의 아동을 대상으로 사업이 진행됐다.광주지원단은 1차년도부터 이 사업에 참여해 왔다. 사업 초기부터 단순한 프로그램 운영을 넘어, 현장에서 지속 가능한 지원 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다. 당시 사업은 ▲기초학습과 사회적응을 함께 고려한 아동 맞춤형 프로그램 ▲전문가 양성과 종사자 역량 강화 ▲인식 개선과 네트워크 구축이라는 세 가지 축을 중심으로 설계됐다.올해로 7년 차를 맞으며 사업은 전국 15개 시·도로 확대됐고, 지역아동센터를 넘어 학교와 복지관, 아동양육시설 등 다양한 현장으로 영역을 넓혔다. 그럼에도 사업 초기부터 설정했던 세 가지 축은 지금까지도 방향을 유지하는 핵심으로 작동하고 있다.광주지원단 역시 이 틀 안에서 사업을 이어왔다. 단순한 프로그램 운영을 넘어, 현장에서 아동을 어떻게 지원할 것인지, 그 지원을 어떻게 지속할 것인지, 나아가 이를 지역사회가 어떻게 받아들일 것인지에 대한 고민이 여전히 사업의 중심에 놓여 있다. 아이들은 어떻게 배우고, 어떻게 관계를 맺으며, 어떤 환경 속에서 '나답게' 살아갈 수 있을까. 최강님 지역아동센터 광주지원단 단장, 박솔비 팀장, 김성민 주임을 만나 광주에서 쌓아온 변화와 남은 과제를 들었다.경계선지능 아동을 부르는 또 다른 이름은 '느린학습 아동'이다. 그러다 보니 이들의 어려움이나 지원 역시 자연스럽게 '학습'을 중심으로 이해되는 경우가 많다. 실제로 현재 이뤄지고 있는 대다수의 경계선지능 아동 지원은 기초학력 보완이나 학습부진 해소에 초점을 두고 있다.그러나 광주지원단이 사업을 운영하며 현장에서 확인한 문제는 조금 달랐다. 경계선지능 아동의 어려움은 단순히 '배우는 속도'에만 있지 않았다. 오히려 또래와 관계를 맺으며 어울리는 방식, 상황을 이해하고 자신의 생각과 감정을 표현하는 법 등 일상 속에서 이뤄지는 사회적 상호작용에서 더 큰 벽을 마주하고 있었다.무엇보다 이런 실패와 오해가 반복되면서 점점 말수가 줄고, 스스로를 드러내지 않게 되는 아이들이 많았다. 광주지원단이 마주한 건 '학습의 문제' 이전에 '관계의 문제'였다. 광주지원단은 아이가 자신의 속도로 배우는 것을 전제로, 그 속도 안에서 또래와 관계를 맺고 일상에 참여할 수 있도록 돕는 것이 중요하다고 보고 있다.이 지점에서 강조되는 것은 '지속성'이다. 관계 속 변화는 단기간 개입으로 만들어지기 어렵기 때문이다. 광주지원단은 사업에 참여하는 지역아동센터들이 가능한 한 사업을 꾸준히 이어갈 수 있도록 하는 데 무게를 두고 있다. 한 번 연결된 지원이 끊기지 않고 이어질 때, 아이의 변화도 안정적으로 축적된다는 판단에서다. 실제로 초등학교 저학년 때 사업에 참여한 아동이 고학년이 될 때까지 사업에 참여한 사례도 있었다.박솔비 팀장은 이 과정에서 점수로는 보이지 않는 성장을 발견할 수 있었다고 말한다. 그는 "사전·사후 검사뿐 아니라 파견전문가가 남긴 기록을 보면 아이들의 변화가 더 분명하게 드러난다"며 "친구에게 먼저 말을 걸지 못하던 아이가 다가가 인사를 하거나 '같이 놀자'고 말하는 것 자체가 큰 성장"이라고 말했다. 이러한 변화는 결국 현장에서 아이를 만나는 파견전문가의 눈을 통해 발견된다. 광주지원단이 오랜 시간 아이의 속도를 기다리고, 작은 변화를 지켜봐 줄 수 있는 어른을 중요하게 생각하는 이유다.관계 중심의 지원이 중요하지만, 이를 실제 현장에서 구현하는 일은 단순하지 않다. 사업은 기본적으로 아동 한 명에게 파견전문가 한 명이 배정되는 1대1 맞춤형 지원을 토대로 이뤄진다. 경계선지능 아동의 특성과 속도에 맞춘 개별 지원을 위해서는 일정 시간 별도의 공간에서 수업이 이뤄져야 하기 때문이다.하지만 광주지원단은 여기서 또 다른 고민과 마주했다. 개별 지원은 필요하지만, 그 과정이 아동을 또래로부터 분리하는 방식으로만 굳어질 경우 오히려 관계 형성에서 더 멀어질 수 있기 때문이다. 지원이 낙인으로 이어지지 않도록 하는 것도 중요한 과제였다.그래서 광주지원단은 '분리된 지원'과 '함께 어울리는 경험'을 동시에 담고자 했다. 개별 수업으로 아이의 속도와 특성에 맞춘 지원을 이어가면서도, 센터 내 프로그램과 활동은 가능한 한 다른 아동들과 함께 참여할 수 있도록 구성한 것이다.최강님 단장은 아이들이 '특별히 지원받는 존재'가 아니라 센터 안에서 '선물 같은 존재'로 받아들여지면 좋겠다고 말했다. 경계선지능 아동을 위한 사업이지만, 결과적으로는 센터 전체에 긍정적인 경험으로 확장되는 구조를 만들고 싶다는 거다.지난해 광주광역시청 로비에서, 오는 8일까지 광주광역시의회에서 진행하고 있는 '아동시화전시회'도 같은 맥락에서 추진됐다. 시화전에서는 아동친화도시 광주, 아동들의 권리를 주제로 아동들이 만든 시와 그림 작품을 전시했다. 특히 협동화 작품에서는 경계선지능 아동뿐만 아니라, 지역아동센터를 이용하는 아동들이 함께 참여해 하나의 작품을 완성하며 협력의 가치를 배울 수 있도록 했다.전시회에서도 경계선지능 아동만을 전면에 내세우기 보다는, 다양한 아동들이 참여해 만든 작품들이라는 걸 자연스럽게 보여줬다. 시민이 오가는 공간에서 열린 전시는 아이들에게 자긍심을 주고, 지역사회에는 사업을 알리는 계기가 됐다. 이처럼 광주지원단이 말하는 통합은 단순히 같은 공간에 있는 것을 뜻하지 않는다. 서로 다른 속도를 가진 아이들이 함께 활동하고, 서로를 익숙한 존재로 받아들이는 경험을 만드는 일이다.최강님 단장은 현장의 역량이 아동들에게 닿는 지원의 수준을 결정하게 된다고 강조했다. 이러한 문제의식 속에서 광주지원단은 아동 지원과 함께 '현장을 바꾸는 일'에도 힘을 싣고 있다. 아이 한 명의 변화를 위해서는 그 아이를 만나는 어른들의 이해도와 전문성 역시 함께 높아져야 한다는 판단에서다.특히 기존 사업을 운영하면서는 경계선지능 아동에 맞게 활용할 수 있는 교재나 교구, 콘텐츠가 다양하지 않다는 아쉬움이 있었다. 이에 광주지원단은 관련 기관을 찾아가 자료와 프로그램을 살펴보고, 이를 현장에 적용할 수 있는 방안을 모색했다. 그 과정에서 쉬운 글 콘텐츠를 제작하는 '피치마켓'과의 협력이 이뤄졌다. 광주지원단은 올해 초 업무협약을 맺고, 피치마켓이 발간하는 쉬운 글 잡지 '매거진 피치'를 각 지역아동센터에서 분기별로 받아볼 수 있도록 했다.매거진 피치는 운동, 스마트폰, 음악 등 일상과 밀접한 주제를 쉬운 글로 풀어내고, 실제 생활에서 활용할 수 있도록 구성된 콘텐츠다. 이와 함께 느린학습자를 위한 자료와 콘텐츠를 모은 '피치서가' 등 교구재를 발굴·공유하며, 아동들에게 실질적으로 도움이 되는 교육 자원을 현장에 확장해 나가고 있다.광주지원단은 프로그램에 필요한 교구재 지원뿐만 아니라, 아동들과 직접 대면하는 현장 파견전문가의 역량을 높이는 데에도 주력하고 있다. 교재 활용 방법과 사례를 공유하고, 현장 중심의 연구모임을 운영하며 실천 경험을 축적할 수 있도록 지원하는 방식이다.김성민 주임은 "광주지원단은 직접 아동을 만나기보다는, 프로그램이 현장에서 잘 운영될 수 있도록 지원하는 역할을 한다"며 "현장 모니터링을 통해 파견전문가들이 아동 한 명 한 명에 맞는 방식을 고민하고 적용하시는 모습을 보면서 보람을 느끼고 있다"고 말했다. 이어 "사회복지를 공부하면서도 경계선지능 아동에 대해 깊이 알 기회가 많지 않았는데, 사업을 담당하며 현장에서 배우는 부분이 크다"며 "이러한 경험이 현장 전반의 이해를 넓히는 데도 도움이 되고 있다"고 덧붙였다.광주지원단이 나답게 크는 아이 지원사업을 운영하면서 만난 가장 근본적인 문제는 '인식'이었다. 지역에서 경계선지능 아동 지원을 시작한 지 어언 7년이 되었지만, 이들을 어떻게 부르고 설명할 것인지는 여전히 조심스러운 영역이다. '경계선지능'이라는 이름은 필요한 지원으로 연결되는 출발점이 되기도 하지만, 동시에 낙인으로 작용할 수 있다는 우려도 함께 따른다.현장에서 '느린학습자'라는 표현을 병행하는 이유도 여기에 있다. 지역사회 전반의 인식이 아직 충분히 수용적이지 않은 상황에서, 경계선지능 아동이 겪는 배움의 속도와 방식의 차이를 보다 부드럽게 전달하기 위한 선택이다.최강님 단장은 스스로를 "어떤 부분에서는 나도 느린학습자"라고 표현했다. 스마트폰 사용이나 기계 조작처럼 반복해서 익혀야 하는 영역이 있다는 점을 예로 들었다. 그러면서 최 단장은 이를 단순한 비유가 아니라, 경계선지능 아동의 어려움을 누구나 경험할 수 있는 '속도의 차이'로 이해할 필요가 있다고 덧붙였다. '누구나 어느 영역에서는 느릴 수 있다'는 인식이 확산될수록 아동들에게 붙는 낙인도 줄어들 수 있다는 기대였다.동시에 광주지원단은 지역사회 내에 경계선지능 아동에 대한 인식을 넓히기 위해 노력하고 있다. 버스 광고와 언론 기고, 방송 등 다양한 방식으로 사업을 알리며 접점을 확대해온 것이다. 특히 유동인구가 많은 노선에 버스 외부광고를 진행한 이후에는 광주지원단으로 나답게 크는 아이 지원사업이나 지역아동센터 이용 방법을 문의하는 연락이 오기도 했다.하지만 이 과정에서도 고민은 계속됐다. '경계선지능 아동'이라는 표현은 사업에 대한 이해를 높이는 데 효과적이었지만, 일부에서는 지역아동센터 이용 아동에 대한 낙인으로 이어질 수 있다는 우려가 나오기도 했기 때문이다. 그러나 광주지원단은 명칭 자체를 피하기보다, 그 이름을 어떻게 사용할 것인가에 더 무게를 뒀다. '경계선지능'이라는 말은 구분을 위한 기준이 아니라, 아이를 이해하고 필요한 지원으로 연결하기 위한 설명의 언어가 돼야 한다는 것이다.광주광역시는 이 질문을 비교적 이른 시기부터 마주해 온 지역이다. 광주지원단은 사업이 시작된 2020년부터 현장을 중심으로 경계선지능 아동 지원을 이어왔다. 이후 광주광역시는 2021년, 서울에 이어 광역지자체 가운데 두 번째로 관련 조례를 제정하며 제도적 기반을 마련했다.현장과 제도가 비교적 빠르게 맞물렸지만, 그 변화가 곧바로 아동들의 삶으로 이어진 것은 아니었다. 조례 제정 이후에도 경계선지능 아동을 위한 별도의 예산이나 체계적인 지원이 마련되지 않았기 때문이다.광주지원단은 아동기 지원이 더욱 확대돼야 한다고 본다. 현재 광주지원단은 나답게 크는 아이 지원사업을 통해 지역아동센터 40개소에서 160명의 아동을 지원하고 있다. 그러나 광주광역시 내 지역아동센터는 297여 곳이다. 다함께돌봄센터 등 아동복지시설까지 고려하면, 현장에서 확인되는 수요를 모두 감당하기에는 한계가 있다. 광주지원단은 지역 내 지원 기반을 넓히기 위해 관련 정책토론회에 참석하는 등 목소리를 내고 있다. 최강님 단장은 "시와 자치구, 의회가 예산을 함께 뒷받침할 경우 더 많은 아동에게 맞춤형 프로그램을 연결할 수 있을 것"이라며 관심을 촉구했다.이를 위해 광주지원단이 사업 초기부터 유지해 온 관점은 분명하다. 경계선지능 아동을 '지원의 대상'이 아니라 '각자의 속도로 성장하는 주체'로 바라보는 것이다. 반복과 경험을 기반으로 충분한 시간을 제공하고, 아이를 이해하고 기다려주는 어른의 태도, 그리고 낙인 없이 자연스럽게 참여할 수 있는 환경이 함께 마련될 때 아동들이 '나답게' 성장할 수 있다.경계선지능 아동 지원은 결국 하나의 속도로 맞추기 위한 일이 아니다. 서로 다른 속도를 이해하기 위한 일이다. 광주지원단이 쌓아온 시간은 이러한 이해가 현장에서 자연스럽게 자리 잡아가고 있음을 보여준다. 이제 남은 과제는 이 경험을 더 많은 아이들에게 닿게 하는 일이다.