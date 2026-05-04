윤봉길의 이름으로 역사 바로잡기... "지역사회 관심 가져야"

큰사진보기 ▲4월 29일 윤봉길 의사의 상하이 의거 94주년을 기념해 충남도교육청 진로융합교육원에서 열린 ‘일제 강제동원 실태와 사죄·배상문제 해결을 위한 심포지엄’ 참석자들이 발제자의 발표를 경청하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

윤봉길평화연대가 주최하고 매헌사랑회가 주관한 '윤봉길 의사 상하이 의거 94주년 기념 일제강제동원 실태와 사죄·배상 문제 해결을 위한 심포지엄'이 4월 29일 충남도교육청 진로융합교육원에서 개최됐다.이번 행사는 윤 의사의 숭고한 독립정신을 계승하는 데 그치지 않고, 일제강점기 강제동원 문제를 현재적 과제로 재조명하기 위해 마련됐으며, 지역사회가 독립운동의 기억을 어떻게 계승하고, 역사 정의 실현에 어떤 역할을 해야 하는지를 성찰하는 자리로 의미를 더했다.심포지엄은 개회사·축사에 이어 일제강제동원평화연구회 정혜경 대표연구위원의 기조발제, 우키시마호폭침진상규명회 전재진 대표의 우키시마호 폭침사건 발표, 공익법률센터 농본 대표 하승수 변호사의 피해자·유족 배·보상 문제 발제, 이명재 시인의 강제동원 피해자 유족 증언 발표 순으로 진행됐다.강희춘 윤봉길평화연대 회장은 개회사를 통해 "강제동원 문제는 단순한 과거사가 아니라 국가의 역사적 책무이자 한·일 양국이 함께 풀어야 할 과제"라며 "윤 의사의 의거 정신이 오늘날 역사 부정과 피해자 외면을 넘어서는 실천으로 이어져야 한다"고 강조했다.기조발제에 나선 정혜경 대표연구위원은 강제동원이 개인이나 일부 기업의 문제가 아니라 일본 국가권력에 의해 조직적으로 자행된 반인도적 행위였음을 분명히 했다.그는 아시아태평양전쟁 시기 조선인 강제동원이 법과 행정조직, 기업의 요구, 공권력에 의해 이뤄졌다는 점을 짚으며 "강제성 여부를 둘러싼 소모적 논쟁을 반복할 것이 아니라, 이미 국제기구와 국제법적 판단이 인정한 역사적 사실을 바탕으로 진상 규명에 나서야 한다"고 밝혔다.강제동원 피해 규모와 관련해 그는 인적 피해만 해도 연인원 780만 명, 실 인원 약 200만 명으로 추정된다고 설명했다.이 가운데 상당수는 노무자·군인·군무원 등으로 동원됐으며, 일본군 '위안부' 피해자는 통계에서 제외됐다는 점도 덧붙였다.정 연구위원은 "모집, 관 알선, 징용은 강제성이 단계적으로 강화된 과정이 아니라 동원 경로의 차이로 봐야 한다"며 잘못된 역사 인식이 교과서와 사회 인식 속에 남아 있는 현실도 지적했다.전재진 대표는 우키시마호 폭침사건을 중심으로 강제동원의 참혹한 결과를 조명했다. 우키시마호 사건은 해방 직후 귀국길에 오른 조선인 강제동원 피해자들이 희생된 비극으로, 이를 "일본제국이 자행한 강제동원의 산물"이라고 규정했다.그는 강제동원이 징용·징병·관 알선 외에 연행·납치·유인·모집 등 다양한 방식으로 이뤄졌으며, 그 과정에서 수많은 조선인이 군수공장·탄광·비행장·철도·도로 공사장 등으로 끌려갔다고 설명했다.하승수 변호사는 피해자와 유족의 배·보상 문제를 법적 관점에서 짚었다. 그는 "일제하에 광범위하게 벌어진 강제동원은 반인도적 불법행위이다. 당연히 법적 책임을 물어야 한다"며 "2018년 대한민국 대법원이 일본 전범기업에 피해자 배상 책임을 인정한 판결을 내렸음에도, 일본 기업이 이를 이행하지 않고 있다"고 지적했다.특히 윤석열 정부의 제3자 변제 방식에 대해 "피해자들이 받아야 할 사죄와 배상을 일본 전범기업이 아닌 제3자가 대신하겠다는 방식은 피해자 중심 해결 원칙과 거리가 있다"고 비판했다. 또한 공탁 문제 등으로 사안이 더욱 복잡해진 만큼, 정부 차원의 진상 규명과 특별법 보완, 조사기구 복원 등이 필요하다고 강조했다.이날 행사에서는 이명재 시인을 통해 강제동원 피해자 유족들의 증언 사례도 들을 수 있었다. 대술면 궐곡리 주민들이 강제동원됐던 사례와 가족이 징용을 피하기 위해 산에 숨어 지내다 결국 붙잡혀 끌려간 이야기 등은 강제동원이 특정 개인의 비극을 넘어 마을과 공동체 전체에 깊은 상처를 남긴 사건이었음을 들려줬다.발제자들은 문제 해결을 위해 ▲ 진상 규명 ▲ 피해자 공감 ▲ 재발 방지라는 단계적 접근이 필요하다고 입을 모았다. 특히 국가 차원의 조사기구가 중단되면서 피해자와 유족들이 호소할 창구가 부족해진 현실을 지적하며, 제도적 보완의 필요성을 강조했다.지방자치단체와 교육청의 역할도 중요한 과제로 제시됐다. 충남 지역에도 강제동원 피해자와 피해 현장이 존재하는 만큼, 지자체가 피해자 지원과 기록 보존, 역사교육에 더 적극적으로 나서야 한다는 의견이 제시됐다. 전범기업 제품 공공구매 제한 조례, 강제동원 피해 교육을 포함한 독립운동사 교육 강화, 지역 전쟁유적 조사와 보존 등도 구체적 과제로 언급됐다.이번 심포지엄은 윤봉길 의사의 의거 정신을 단순한 기념행사에 머물게 하지 않고, 오늘의 역사 정의 문제로 확장했다는 점에서 의미가 크다.이날 행사의 사회를 맡은 김영우 윤봉길평화연대 사무국장은 "역사는 기억할 때만 현재의 힘이 된다"며 "윤봉길 의사의 정신을 이어받아 강제동원 문제 해결과 역사교육 강화, 평화와 인권의 가치 확산에 지역사회가 계속 관심을 가져야 한다"고 강조했다.