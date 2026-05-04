예산군 선거구 조정 무산… 현행 유지

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남도 시·군의회 의원 선거구 조정안을 둘러싼 논란 끝에 예산군의원 선거구는 현행대로 유지하기로 했다.충남도의회는 4월 28일 제366회 임시회를 열고 '충청남도 시군의회 의원 지역구의 명칭·구역 및 의원정수에 관한 조례 일부개정조례안'을 행정문화위원회 심사를 거쳐 수정 가결했다.이번 조례안은 공직선거법 개정에 따라 시·군의원 정수와 선거구를 조정하기 위해 제출됐다. 당초 획정위원회가 마련한 개정안에는 예산군의 경우 예산읍 대회리를 나선거구로, 오가면을 라선거구로 옮기는 내용이 담겼였다. 홍성군 역시 홍성읍 내법리를 나선거구(홍북읍)에 편입하는 안이 제시됐었다.그러나 도의회 심사 과정에서 예산군 선거구는 홍성군과 함께 조정 없이 기존 체계를 유지하고, 나머지 시·군은 당초 개정안대로 최종 정리됐다.이번 조례안 심사는 국회의 공직선거법 개정 지연이라는 외부 변수와 맞물려 도내 곳곳에서 거센 반발을 샀던 사안이다. 선거를 불과 한 달여 앞두고 선거구 조정이 논의되면서, 유권자와 출마 예정자들은 극심한 혼란을 겪어야 했다.당초 조정안이 알려지자 해당 지역 주민들과 출마 예정자들의 반발이 즉각 터져 나왔다.특히 오가면의 경우 선거구 이동 시 특정 후보의 선거 기반이 흔들릴 수 있다는 점에서 정치적 파장도 적지 않았다. 오가면에 선거사무소를 차리고 다선거구 출마를 준비하던 국민의힘 장순관 예비후보는, 자신의 지지 기반이 라선거구로 옮겨가는 상황에 대해 강한 불만을 제기하며 반대 입장을 분명히 했다.군의원 가선거구에서 출마한 무소속 박성실 후보 역시 "선거가 임박한 상황에서 지역구를 바꾸는 것은 주민들의 알 권리와 후보자의 권리를 심각하게 침해하는 행위"라며 우려를 표했다.주민들 역시 "읍·면 단위 생활권을 고려하지 않은 졸속 조정"이라며 집단 반발 움직임을 보였고, 군 관계자 또한 "인구 편차만을 기준으로 한 경직된 획정은 생활권과 교통권을 고려하지 않은 처사"라고 비판했다.도의회 행정문화위원회 심사 과정에서도 이러한 현장의 우려가 집중적으로 제기됐다.예산 출신 주진하 도의원은 "선거가 임박한 상황에서 선거구를 변경하면 주민과 후보자 모두 큰 혼란을 겪게 된다. 공천이 진행된 상황에서 조정이 이뤄질 경우 유권자의 선택권에도 영향을 미칠 수 있다"며 "올해는 현행대로 유지하고, 다음 선거에 반영하는 것이 바람직하다"는 점을 강조했다.예산군과 예산군의회 역시 도의회 의결 전 도에 제출한 공식 의견에서 선거구를 유지해 줄 것을 요청했다.이러한 갈등이 이어지는 가운데 지역 정치권도 움직였다. 강승규 국민의힘 충남도당 위원장은 홍성현 도의장에게 직접 연락해 예산·홍성 군의원 선거구 조정 없이 현행대로 유지할 것을 요청한 것으로 알려졌다. 홍 의장은 본회의 개회 전부터 선거구 조정에 부정적인 입장을 밝혀 왔다. 국회의 책임을 지적하면서도 지역 현실을 반영해야 한다는 입장도 유지했다.홍 의장은 제366회 임시회 개회사에서 선거구 획정 지연으로 인한 혼란을 지적하며 "선거구 획정은 선거의 가장 기본적인 룰임에도 불구하고 늦어지면서 후보자와 유권자 모두 피해를 보고 있다"고 비판했다. 또한 "인구 중심의 획일적 기준이 농산어촌 지역 대표성을 훼손할 수 있다"는 점도 강조하며 신중한 접근 필요성을 언급했다.한편, 김선태 충남도의원은 반대토론을 통해 "인구 비례라는 원칙을 무시한 정수 조정은 또 다른 게리맨더링으로 비칠 수 있다"고 경고하기도 했다. 여기서 '게리맨더링'이란 어느 한 정당에게 유리하도록 부당하게 선거구를 책정하는 것을 의미한다.