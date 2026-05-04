92세 아버지가 꺼낸 노트 보고 아들이 바로 추진한 일

큰사진보기 ▲김칠봉·김창배 부자 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

봄기운이 완연한 예산군 고덕면, 평범한 시골 마을의 풍경 속에 특별한 울림을 주는 두 권의 책이 세상에 나왔다. 92세의 아버지가 평생의 삶을 갈무리하며 펴낸 <구순의 서원(誓願)>과, 65세의 아들 김창배 작가가 지역의 뿌리를 찾아 기록한 <정문(旌門)으로 알아본 예산의 효행>이다. 단순히 책을 냈다는 사실을 넘어, 아버지가 46년 동안 틈틈이 써 내려간 '기록'이 아들의 '연구'와 만나 지역의 역사와 효의 가치를 조명한 감동적인 서사를 마주했다.1935년생인 김칠봉 어르신은 대흥면 신속리가 고향이다. 그의 삶은 현대사의 굴곡을 고스란히 담고 있다. 대흥초등학교와 대흥중학교를 거치며 학업을 이어갔고, 열아홉 어린 나이에 혼례를 치렀다. 스무 살 무렵 육군에 입대해 6.25전쟁이라는 격랑을 몸소 겪었고, 제대 뒤 고향으로 돌아왔지만, 예당저수지 조성 사업으로 고향 마을이 매몰되면서 1961년 정든 고향을 떠나 고덕면 용리로 삶의 터전을 옮겨야 했다.66년째 고덕에 뿌리를 내린 어르신은 평생을 논 농사와 사과 농사를 지으며 2남 4녀를 키워냈다. 술 한 잔 입에 대지 않고 묵묵히 땅을 일구며 자식들을 대학까지 공부시킨 삶은 그 자체로 치열한 현대사의 증언이다. 어르신이 이번에 펴낸 <구순의 서원>은 1980년부터 지난 46년간 꼼꼼히 기록해 온 300여 페이지 분량의 노트를 엮은 것이다.지난 4월 27일, 용리 자택에서 만난 어르신은 "기록하지 않으면 사라진다는 것을 알았다. 남이 모르는 것을 내가 기록해두면, 언젠가 누군가에게 도움이 되지 않겠나 하는 생각뿐이었다"며 출간 취지를 설명했다. 노트에는 그가 천도교 용리 교구 교무부장을 지내던 시절, 일요일마다 교인들에게 전했던 설교문과 인생의 지혜, 명심보감과 주역, 풍수지리, 침술에 이르기까지 그가 독학으로 섭렵한 지식들이 빼곡히 담겨 있었다.아버지의 옆에서 이 책이 세상에 나오도록 뒷바라지한 이는 수필가로 활동하는 아들 김창배 작가다. 김 작가는 아버지가 정직하게 살아온 삶의 궤적을 보며 자랐다. 책을 내기로 결심한 결정적인 계기는 지난 1월, 아버지의 92세 생신을 앞두고 자녀들에게 낡은 노트를 보여주며 했던 말씀 때문이었다."이걸 책으로 엮어 남기면 어떻겠느냐"는 아버지의 수줍은 제안에 아들은 망설임 없이 출판을 추진했다. 김 작가 역시 예산 지역을 기반으로 활동하는 향토 연구가이자 수필가다. 그가 지난 2월에 펴낸 <정문으로 알아본 예산의 효행>은 6~7년이라는 긴 시간 동안 예산군 곳곳을 누비며 얻어낸 땀의 결실이다. 군내 45곳의 정문(旌門)을 일일이 찾아다니며, 그곳에 깃든 효자와 효부, 충신과 열녀들의 이야기를 체계적으로 정리했다.그는 "아버지께서 평생 독학하며 기록하시는 모습을 보며 자랐다. 그 정직한 기록의 힘이 저에게도 전해진 것 같다"며 "아버지의 책을 만드는 과정은 곧 우리 가족의 역사를 복원하는 일이었다"고 회상했다. 아들은 아버지의 기록을 통해 '옳게 살아야 한다'는 가르침을 다시 확인했고, 아버지는 아들의 연구를 보며 자신의 피를 이어받은 자식이 지역의 정신을 기록하고 있다는 사실에 더 없는 보람을 느꼈다.책 제목인 <구순의 서원>은 '간절히 바란다'는 뜻을 담고 있다. 92세 아버지가 자식들에게 전하고 싶은 인생의 진리와 삶을 대하는 태도를 담은 간절한 바람이다. "내가 똑바로 잘해야 부모님께 효자가 되고, 자식들에게도 부끄럽지 않은 부모가 된다"는 지론은 책 곳곳에 녹아 있다. 어르신은 아내와 지난해 12월 사별하는 아픔을 겪기도 했지만, 책을 출간하고 나니 "할 말은 다 했다"는 후련함과 함께, 46년의 세월을 노트 한 권에 담아냈다는 안도감이 그를 감쌌다.출판사에서도, 종친회에서도 어르신의 기록이 담고 있는 진정성에 깊은 감동을 표했다고 한다. 기록은 단순히 과거를 되짚는 행위가 아니다. 현재를 지탱하고 미래를 향한 이정표를 세우는 일이다. 김칠봉 어르신과 김창배 작가 부자가 남긴 두 권의 책은 예산 지역의 소중한 자산이다. 어르신이 쓴 책에는 개인의 삶을 넘어선 20세기 농촌의 풍경과 정신적 지주였던 종교적 고뇌가 담겨 있고, 김 작가의 책에는 지역 정체성과 전통 가치를 발굴하려는 노력이 담겨 있다.인터뷰를 마치고 나오며 돌아본 고덕면의 사리용리길은 평온했다. 하지만 그 길 위에서 만난 두 사람의 인생 이야기는 그 어떤 대하소설보다 장엄했다. 아흔두 해를 묵묵히 걸어온 아버지와 그 길을 이어받아 지역의 기록을 잇는 아들. 이들 부자의 동행은 우리에게 묻는다. 우리는 오늘 무엇을 기록하고 있는가. 우리 삶의 궤적은 후대에 어떤 울림으로 남을 것인가.김칠봉 어르신의 정직한 노트 한 페이지, 그리고 김창배 작가가 예산 구석구석을 누비며 기록한 정문의 문구 하나하나가 모여 우리 지역의 역사를 더욱 깊고 풍성하게 만들고 있다. 부자가 나란히 펴낸 이 책들은, 단순히 활자로 박제된 종이 묶음이 아니라 지역사회의 온기를 전하는 따뜻한 불씨가 돼 오래도록 읽힐 것이다. 부전자전. 정직함과 성실함으로 쌓아 올린 이들의 서사는 예산의 봄을 더욱 뜻 깊게 채우고 있다.