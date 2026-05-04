행정수도특별법 공청회 진술인 확정…김종민 "입법부가 먼저 결단해야"

큰사진보기 ▲지난달 23일 국토위원장을 만나 공청회 일정을 조속히 잡아줄 것을 요청하고 있는 김종민 국회의원 ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 국회의원(세종시갑)은 28일, 행정수도특별법의 최대 걸림돌인 위헌 문제를 정면 돌파하기 위한 ‘행정수도특별법에 대한 의견서’를 공개했다. ⓒ 김종민 의원 공식 블로그 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도특별법을 둘러싼 국회 논의가 다시 속도를 내고 있는 가운데, 오는 7일 오전 10시 국회에서 열리는 '행정수도특별법' 입법 공청회에 나설 진술인 4인이 최종 확정됐다.김종민 의원(세종시갑)은 공청회 준비 상황을 전하며 진술인으로 이민원, 김주환, 임지봉, 지성우 교수가 참여한다고 밝혔다. 이들은 각각 약 7분씩 의견을 진술한 뒤 국토교통위원회 위원들과 질의응답을 진행할 예정이다.이번 공청회는 행정수도 완성 논의를 둘러싼 국회의 본격적인 입법 검토 절차라는 점에서 의미가 크다. 특히 2004년 헌법재판소 위헌 결정 이후 이어져 온 '관습헌법' 논리를 오늘의 시대적 조건 속에서 어떻게 재해석할 것인지가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.김 의원은 앞서 공개한 의견서를 통해 "헌법재판소의 결정이 고정불변한 것이 아니라 사회 변화와 국민적 합의에 따라 변경될 수 있다"고 강조했다. 지난 20년간 중앙행정기관의 세종 이전이 상당 부분 이뤄졌고, 국회의사당과 대통령 집무실 건립 논의도 구체화된 만큼, 이는 명백한 '사정 변경'에 해당한다는 판단이다.진술인 구성에서도 이러한 법리적 쟁점이 고스란히 반영됐다. 이민원 교수와 김주환 교수는 입법을 통해 헌재의 재판단을 이끌어낼 수 있다는 입장에 무게를 두는 반면, 임지봉 교수와 지성우 교수는 헌법적 정당성을 보다 명확히 하기 위해 개헌이 필요하다는 시각을 견지해 온 것으로 알려졌다. 다만 이들 모두 행정수도 문제를 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제로 인식하고 있으며, 어떤 방식이든 헌법적 정당성과 국민적 합의를 확보해야 한다는 점에서는 일정한 공통의 문제의식을 공유하고 있다.결국 차이는 '방향'보다 '경로'에 가깝다. 입법을 통해 헌재의 재판단을 유도할 것인지, 개헌이라는 보다 명시적인 절차를 거칠 것인지의 선택만 다를 뿐, 행정수도 논의를 더 이상 유보할 수 없다는 데에는 공감대가 형성돼 있다는 평가다.김 의원은 "지금까지 행정수도 추진에 약 5조 원이 투입됐고, 향후에도 대규모 국가 재정이 예정돼 있다"며 "서울과 세종의 행정 이원화 문제를 이제는 결론내야 한다"고 강조했다.이어 "행정수도특별법 의견서를 7일 공청회에 참석하는 국토위 의원들이 진술인 의견과 함께 종합적으로 심사숙고하여 입법부가 먼저 법을 의결하고 헌재의 재판단을 구할 수 있도록 합리적이고 책임 있게 법안 심의 절차를 밟아주시길 부탁드린다"고 당부했다. 또한 "입법 공청회 이후 진술의 의견, 국토위 토론 등 전반적인 내용을 종합해 2차 의견서도 검토해보겠다"고 밝혔다.행정수도특별법 공청회는 단순한 정책 논쟁을 넘어, 입법과 헌법 해석의 경계를 가르는 중요한 시험대가 될 전망이다. 국회가 '선입법-후헌재 판단'이라는 새로운 해법에 응답할지, 혹은 개헌이라는 기존의 경로를 선택할지 주목된다. 세종시민사회도 이번 공청회를 앞두고 목소리를 낼 채비를 하고 있는 것으로 전해졌다.