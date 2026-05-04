시민사회 "금강수목원 매각, 폭탄 돌리기 행정" 규탄

큰사진보기 ▲세종·대전·충남 지역 시민사회단체로 구성된 ‘금강수목원 공공성 지키기 네트워크’는 4일 세종시청 브리핑실에서 긴급 기자회견을 열고, 충남도의 4차 민간매각 입찰 중단과 세종시의 명확한 입장 표명을 촉구했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲송윤옥 네트워크 공동대표 이날 인사말을 통해 민간매각 즉각 중단과 공공 환원을 강력히 요구했다. 사 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박경 네트워크 상임대표는 이날 매각 공고의 구조적 문제를 핵심 쟁점으로 제기했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 직후 네트워크 관계자들은 세종시 도시주택국을 항의 방문해 담당자들과 면담을 진행했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

충청남도의 금강수목원 민간매각 시도가 시민사회의 강한 반발을 불러일으키고 있다. 세종·대전·충남 지역 시민사회단체로 구성된 '금강수목원 공공성 지키기 네트워크'(아래 네트워크)는 4일 세종시청 브리핑실에서 긴급 기자회견을 열고, 충남도의 4차 민간매각 입찰 중단과 세종시의 명확한 입장 표명을 촉구했다. 이날 기자회견은 박창재 네트워크 운영위원장(세종환경운동연합 사무처장)의 사회로 진행됐다.네트워크는 이날 기자회견에서 금강수목원 매각을 "공공자산을 훼손하는 폭거"로 규정하며, 충남도와 세종시를 동시에 겨냥해 비판 수위를 높였다. 충남도가 지난 3월부터 네 차례에 걸쳐 민간매각 입찰을 추진했지만 1·2차는 유찰됐고, 3차는 1인 응찰 뒤 절차상 문제로 무효 처리됐음에도 4차 입찰까지 강행하고 있다는 점을 문제 삼았다.송윤옥 네트워크 공동대표(세종환경운동연합 상임대표)는 "도대체 누구를 위한 행정이냐"며 "시민의 뜻을 외면한 채 매각을 밀어붙이는 이유를 묻지 않을 수 없다"고 비판했다. 이어 금강수목원을 "생태와 자연이 살아 숨 쉬는 공간이자 시민 모두의 쉼터, 미래 세대에 물려줘야 할 공공의 자산"이라고 강조하며 민간매각 즉각 중단과 공공 환원을 요구했다.성은정 네트워크 운영위원(세종참여자치시민연대 사무처장)은 최근 경과를 보고하며 그동안 충남도의 잇따른 매각 시도에 대응하여 세종시청 앞 1인 시위와 출근길 캠페인, 걷기대회와 숲속 문화제를 이어왔고, 이날 세종시와 충남도를 상대로 항의 방문과 서한 전달에 이어 5월 중 입찰 절차 중지 가처분 신청과 공익감사 청구 등 법적 대응을 진행할 예정이라고 밝혔다.박경 네트워크 상임대표(목원대 명예교수)는 매각 공고의 구조적 문제를 핵심 쟁점으로 제기했다. 그는 금강수목원 부지가 관리지역·농림지역·도시계획시설로 지정돼 있어 현행 도시관리계획상 개발이 제한돼 있으며, 각종 개발 인허가 권한은 전적으로 세종시에 있다는 점을 강조했다. 그럼에도 충남도가 매각을 추진하면서 공고문에 "세종시로부터 인·허가를 획득하지 못할 경우 계약을 해제할 수 있다"는 조건을 포함시킨 것을 두고, "충남도가 매각 대금만 챙기고 이후 분쟁은 세종시와 민간사업자에게 떠넘기려는 무책임한 '폭탄 돌리기식' 행정"이라고 강하게 비판했다.최성욱 네트워크 공동대표(대전환경운동연합 공동대표)가 낭독한 기자회견문도 강경한 입장을 담았다. 네트워크는 "충남도의 기만적 매각은 원천 무효"라며 "법적·행정적 총력 대응으로 금강수목원을 반드시 사수하겠다"고 밝혔다. 아울러 "금강수목원의 미래가 다가오는 지방선거의 핵심 쟁점이 되어야 한다"며, 세종시장 후보자들에게 '공공화 선언'을 공약으로 채택할 것을 촉구했다.이에 화답하듯 이날 조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보는 성명서를 통해 "충남도의 금강수목원 민간 매각 행보는 쾌적한 도시 건설을 염원하는 39만 세종시민의 의사를 정면으로 거스르는 일"이라며 즉각 중단을 촉구했다.조 예비후보는 ▲충남도의 매각 절차 즉각 중단 ▲세종시의 적극적인 반대 입장 표명 ▲도시계획시설 용도 변경 불가 원칙 확약 ▲부지 환수를 위한 행정·정치적 대응 등을 요구했다. 아울러 인허가 책임을 세종시에 떠넘기고, 문제 소지가 큰 조건부 계약 조항을 포함한 현행 입찰 공고의 구조에 대해 "무책임한 행정"이라며 강하게 규탄했다. 또 "당선 시 금강수목원을 세종시의 핵심 공공자산으로 확보해 시민 누구나 누리는 생태 공간으로 영구 보존하겠다"고 밝히며, "세종의 허파가 사익을 위해 훼손되는 것을 결코 좌시하지 않겠다"고 강조했다.한편 기자회견 직후 네트워크 관계자들은 세종시 도시주택국을 항의 방문해 담당자들과 면담을 진행했다. 이 자리에서 시민사회는 "인허가 권한이 세종시에 있는 만큼 사전 입장 표명이 없을 경우 향후 법적 분쟁이 세종시로 전가될 수 있다"며 입찰 마감 전 명확한 입장 발표를 촉구했다. 특히 매각 대상에 도로·하천 등 공공용 재산이 포함됐다는 의혹과 관련해 "추가 조사와 함께 문제 필지에 대한 즉각적인 조치가 필요하다"고 지적했다.이에 대해 세종시 도시주택국 조은성 도시과장은 "도시관리계획 변경이나 인허가 여부는 신중한 검토가 필요한 사안으로, 현재로서는 용도 변경을 전제로 한 논의나 사전 검토를 진행한 바 없다"고 밝혔다. 이어 "해당 사안은 기획조정실 등 관련 부서와 함께 종합적으로 검토 중이며, 제기된 문제에 대해서는 사실관계를 확인하겠다"고 답했다.금강수목원 매각 논란은 단순한 공유재산 처분을 넘어 공공성, 환경권, 도시계획 권한을 둘러싼 갈등으로 확산되는 양상이다. 특히 이번 사안이 현 지자체 체제에서 불거진 갈등이라는 점에서, 오는 6·3 지방선거 결과가 향후 처리 방향을 가를 주요 분수령이 될 것으로 점쳐지고 있다.