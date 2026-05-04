인천시교육청, 경인교대와 미래교육 협력 방안 논의

큰사진보기 ▲인천시교육청은 5월 2일 경인교육대학교(총장 김왕준)와 간담회를 갖고 AI 시대에 대응하는 인천형 미래교육 발전과 두 기관의 협력 방안을 논의했다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

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인천시교육청(교육감 도성훈)은 지난 2일 경인교육대학교(총장 김왕준)와 간담회를 갖고 AI 시대에 대응하는 인천형 미래교육 발전과 두 기관의 협력 방안을 논의했다.이번 간담회는 지난 3월 제107회 대한민국교육감협의회 총회에서 도성훈 교육감이 제안한 'AI 시대 교사 역량 강화 및 양성 체계 개선' 안건의 후속 조치로 마련됐다. 당시 도 교육감은 예비 교원 양성단계부터 미래 교육 역량을 갖춰야 함을 강조했으며, 이번 협의를 통해 이를 인천 교육 현장에 적용하기 위한 첫발을 뗐다.이날 도 교육감은 경인교대 측에 두 가지 의제를 제안했다. 첫 번째는 AI 특화 교육과정 신설 및 공동 설계다. 대학 내 AI 과목을 필수화하고, 학생이 먼저 생각하고 AI와 협력해 자신의 생각으로 완성하는 H-A-H(Human-AI-Human) 학습 원리 기반의 '읽걷쓰AI' 과정을 공동 설계할 것을 제안했다.두 번째로 교육청 사업에 대학생의 참여 확대를 제안했다. 스마트기기 과의존 문제해결을 위한 '디지털 디톡스 원데이 캠프' 등에 경인교대 예비 교원이 멘토로 참여해 현장 실천 역량을 쌓을 수 있도록 협력을 요청했다.도 교육감은 "AI 시대 교육의 본질은 학생이 스스로 생각하고 새로운 가치를 만들어내는 힘을 기르는 데 있다"면서 "경인교대와 협력해 학생들이 비판적 사고력을 갖춘 미래 인재로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.