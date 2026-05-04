부산까지 이송했지만… 청주 비극에 정부 대책 착수

큰사진보기 ▲사진=정은경 장관 페이스북. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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정은경 보건복지부 장관이 최근 청주에서 발생한 임신부 뺑뺑이로 인한 태아 사망 사건과 관련해, 어느 지역에서든 안심하고 분만할 수 있는 임신부·신생아 의료체계를 완성하겠다고 밝혔다.정 장관은 지난 3일 SNS를 통해 "청주 지역 임신부가 29주 태아의 심박수 저하라는 응급상황으로 부산 병원까지 이송됐음에도 아이를 살리지 못했다"며 "깊은 위로의 말씀을 드린다"라는 말로 시작한 뒤 "어느 지역에서든 안심하고 분만할 수 있는 임신부·신생아 의료체계를 반드시 구축하겠다"고 강조했다.정 장관은 이날 충북 권역모자의료센터인 충북대병원을 찾아 충북대·충남대·단국대·천안순천향대·세종 충남대·건양대병원 센터장들과 긴급 현장 간담회를 열고 모자의료체계 문제점과 개선방안을 논의했다.간담회에서는 고령산모 증가와 다태아 출산 확대 등으로 고위험 분만 수요는 늘고 있지만, 산과 전문의와 신생아 전문의 부족이 심각한 문제로 지적됐다.특히 충북대병원의 경우 산과 전문의가 1명에 불과해 야간·휴일 대응이 어려운 상황인 것으로 확인됐다. 참석자들은 24시간 365일 응급 대응을 위한 인력 확보의 어려움과 낮은 보상, 의료사고 발생 시 민형사상 책임 부담 등을 주요 문제로 꼽았다.이에 대해 정 장관은 "중증·권역·지역 모자의료센터 체계를 면밀히 분석해 중증도별 의료체계를 재정비하겠다"며 "모자의료 자원을 실시간으로 확인하고 이송·전원이 가능하도록 시스템을 개선하고, 119구급대와의 협업도 강화하겠다"고 밝혔다.또 "취약 지역에 대한 개선 방안을 시급히 마련하는 한편, 고위험 분만 등 필수의료 분야에 더 많은 의료진이 참여할 수 있도록 의료사고 안전망을 강화하겠다"고 덧붙였다.정 장관은 지난달 국회를 통과한 의료분쟁조정법 개정안과 필수의료 보험료 지원사업, 불가항력 분만사고 국가배상 확대 등을 언급하며 "제도적 기반을 바탕으로 중증·권역 모자의료센터에 대한 기관 보상과 의료진 적정 보상체계도 마련해 나가겠다"고 밝혔다.정 장관은 4일 전국 22개 중증·권역 모자의료센터와 관련 학회가 참여하는 회의를 열고 구체적인 개선 방안을 논의할 계획이다. 그는 "현장 의견을 반영해 임신부들이 안심하고 분만할 수 있는 환경을 조속히 구축하겠다"고 말했다.