시민단체, '분만실 뺑뺑이' 비극에 국가차원 대책 요구

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주에서 발생한 '분만실 뺑뺑이'로 태아가 숨진 사건과 관련해 지역 시민단체가 정부의 필수의료 체계 전면 개편을 촉구했다.시민단체 공정한세상은 4일 성명을 내고 "이번 사건은 단순한 지역 의료 공백이 아니라 국가 필수의료 공급체계 설계 실패의 결과"라며 "정부가 직접 책임지고 설계·재정·법제화를 수행해 근본적인 종합대책을 마련해야 한다"고 밝혔다.단체는 지난 주말 청주에서 발생한 태아 사망 사건을 언급하며, 출혈 증상으로 입원 중이던 임신 29주 산모가 태아 심박수 저하로 상급병원 전원이 필요했지만 충청권 병원 6곳에서 전문의 부족 등을 이유로 수용을 거부당한 것과 관련해 "분만실 뺑뺑이로 인한 비극이 반복되고 있음에도 근본적 해결이 이뤄지지 않고 있다"며 "특히 이러한 사건이 비수도권에서 반복되고 있다는 점에서 구조적 문제의 심각성이 드러난다"고 지적했다.정은경 장관이 즉각 현장 간담회를 갖는 등 조치를 취한 것에 대해서도 "현장 간담회와 추가 논의만으로는 반복되는 위기를 막기 어렵다. 일회성 대응이 아닌 구조적 개편이 필요하다"고 강조했다.단체는 '필수의료 사고에 대한 국가 책임 분담 체계 도입', '고위험 필수의료에 대한 국가 보상 확대', '비수도권·취약지 필수의료 수가 및 재정 구조 개편', '형사 책임 완화를 위한 입법 보완', '필수의료 인력의 국가 책임 배치·유지 체계 구축' 등을 요구했다.이들은 "충북의 문제는 지역의 실패가 아니라 국가 정책 공백이 먼저 드러난 사례"라며 "중앙과 지방이 공동 책임을 지는 체계로 전환해 필수의료 공백을 해소해야 한다"고 말했다.