[단독] 충북도와 괴산군이 만든 카페 문 닫는다

큰사진보기 ▲충청북도와 괴산군이 지난해 23억여 원을 들여 김영환 지사 고향 괴산군 청천면에 조상한 키즈카페 ‘루마코브’가 개장 7개월 만에 문을 닫는다. (사진 : 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충북도가 지난해 23억 원을 들여 조성한 키즈카페와 붙어 있는 괴산 버섯랜드 건물. 총 공사비 107억 원을 들여 조성했지만 3년째 빈 건물로 방치돼 있다. (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청북도와 괴산군이 지난 해 23억여 원을 들여 김영환 지사 고향 괴산군 청천면에 조성한 키즈카페 '루마코브'가 개장 7개월 만에 문을 닫는다. 청천면 관내 영유아가 53명에 불과해 초기부터 적자운영에 대한 우려가 제기됐던 만큼, 혈세낭비 논란을 피할 수 없게 됐다.지난해 10월 1일 충청북도는 23억여 원을 들여 괴산군 청천면 버섯랜드 옆에 키즈카페를 개설했다. 키즈카페가 들어선 공간은 1952년에 조성된 엽연초창고로 오랫동안 방치됐던 곳이다.충청북도는 키즈카페를 조성하면서 "오랫동안 방치돼 있는 엽연초 창고를 리모델링 해 지역 주민과 방문객이 함께 이용할 수 있는 문화휴식공간으로 재탄생시킨 프로젝트"라고 설명했다. 충북도는 최근까지도 개장 첫 달 이용객이 5000명을 넘었고, 올해 1월까지 1만 3000여 명이 다녀갔다며 업사이클링의 모범사업이라고 홍보했다.'루마코브' 운영은 연간 임대료 1200만 원을 내는 조건으로 민간에 맡겨졌다. 위탁업자 A씨에 따르면 루마코브는 이달 안으로 폐업할 예정이다. A씨는 "이용객이 평일에는 많아야 1~2팀에 불과해 토요일과 일요일에만 운영해 왔다"라며 "토요일과 일요일에는 그나마 나은 편이었지만 일일 매출액은 50만 원 대 안팎에 불과했다"라고 말했다. 그는 "이 정도 매출로는 인건비도 감당하기 어려웠다"라며 "더 이상 운영하기 어려워 이달 안으로 폐업하려고 한다"라고 말했다.괴산군에 따르면 위탁업자 A씨는 전기료조차 미납한 상태다.키즈카페는 발표 때부터 우려가 제기됐다. 키즈카페가 들어설 공간 바로 옆에는 충북도와 괴산군이 107억 원을 들여 조성한 '버섯랜드'가 수년째 방치되고 있었다. 이런 상황에서 굳이 새로 세금 23억여 원을 들여 키즈카페를 조성할 필요가 있느냐는 우려가 제기됐다.지난해 10월 기준 청천군 관내 6세 미만의 영유아는 김영환 지사의 손주를 포함해 53명에 불과해 키즈카페를 정상적으로 운영할 수 있느냐는 문제도 제기됐다.23억여 원의 세금이 투입되고도 개업 7개월 만에 문을 닫게 됐지만, 충북도와 괴산군은 위탁업자 A씨의 문제로 돌렸다. 충북도 관계자는 "위탁을 맡았던 A씨가 문제가 있어 현재 다른 사업자를 구해야 하는 상황"이라며 "A씨가 카페 경험도 없고, 이것저것 다른 사업을 하고 있어 집중하지 못한 것 같다"라고 말했다. 이어 "사업 경험이 있는 사람이 운영하면 정상적인 경영이 가능할 것으로 본다"라며 "내년에 청천면 행정복지센터가 카페 앞으로 이전하면 이용객이 늘어날 것"이라고 말했다. 괴산군 관계자는 "운영업자 A씨의 개인 사정으로 전기세를 체납한 것으로 안다"라고 말했다.이에 반해 시민단체 관계자는 "혈세 낭비가 예견됐던 사업"이라며 충북도를 비판했다. 충북참여자치시민연대 김혜란 사무처장은 "김영환 지사가 추진한 사업이 장기계획 없이 단기적으로 진행된 것이 많다"라며 "특히 고향 중심으로 진행한 사업일수록 구설에 올랐다"라고 지적했다.김 처장은 "시작 단계부터 우려와 비판이 제기됐지만, 김영환 지사가 이런 식으로 밀어붙인 사업이 많았다"라며 "23억 원이라는 세금이 낭비됐는데, 어떻게 책임질 것인지 답이 나오지 않는다"라고 말했다. 그러면서 "민선 9기 충북도지사와 충북도의회가 세금 낭비한 부분에 대해 철저히 감사하고 검증해야 한다"라고 강조했다.