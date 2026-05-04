교육부 장관님, 노동인권교육 언제까지 '진단'만 하실 겁니까?

큰사진보기 ▲최교진 세종시교육감2021년 10월 국회에서 이탄희의원의 질의 대답을 하고 있는 최교진 세종시교육감 ⓒ 이탄희TV 관련사진보기

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"국정과제 중에 노동인권교육 활성화가 있었습니다. 그런데 실제로 지난 4년 동안에 추진한 현황을 보니까 개발, 연구, 의견수렴, 회의, 개발추진, 프로그램 개발, 이것만 하다가 4년을 다 보냈어요. 세부 주제는, 원래 국정과제는 교육활성화인데 실제 교육이 활성화된게 아니라 계속 준비만 하다가 시간 다 보내게 생겼어요."

"학생들이 졸업 후에 상당수가 노동자가 됩니다. 그들이 노동현장에서 노동자로서 뿐만 아니라 인간으로서 대접을 받고 살 수 있도록 또 노동을 소중히 여길 수 있도록 노동인권교육은 강화가 반드시 필요하고요."

최교진 교육부 장관님! 안녕하세요. 저는 경기도에 있는 고등학교에서 학생들을 가르치고 있는 교사입니다. 장관님께 드리고 싶은 이야기가 있어서 이렇게 편지를 써봅니다.우선 노동인권교육을 지금 바로 실행해 주시기를 바랍니다.장관님께서는 세종특별자치시교육감으로 재직하시던 지난 2021년 10월, 국회에 나오셔서 당시 이탄희 국회의원과 노동인권교육에 대해서 이야기를 하신 적이 있습니다.이탄희 의원은 이런 말씀을 하셨습니다.올해 1월 교육부에서 발표한 '2026년 민주시민교육 추진계획'을 보면 노동인권교육에 대해서 2줄이 나옵니다.'2022 개정 교육과정 내 노동인권교육 활성화를 위해 학생·교원·전문가 등 대상 요구도 조사를 실시하여 노동인권교육 정책 진단(고용부)' 라고 되어 있습니다.'정책 진단' 이라니요? 이탄희 의원께서 2021년도에 지적한 내용이 아직도 반복되고 있습니다. 정책 진단을 언제까지 하실 건지요? 게다가 이 정책진단도 교육부에서 하겠다는 것이 아닙니다. 아마도 고용노동부에 의뢰를 하겠다는 것처럼 보입니다. 유관기관과 협업을 하는 것이라고 항변을 하시겠지만, 노동인권교육에 대한 관심이나 정책이 과거에 비해 크게 나아진 게 없다는 생각이 듭니다.2022 개정 교육과정에서 노동인권교육에 대한 강화는 없었습니다. 한 가지 나아진 것이 있다면 직업계 고등학생들을 위한 전문공통과목 중에서 '노동인권과 산업안전보건'이라는 과목이 추가되었다는 것 뿐입니다. 하지만 이 과목은 직업계고, 그러니까 특성화고나 마이스터고 학생들만 들을 수 있는 과목이고, 심지어 필수 과목도 아닙니다. 선택 과목이고, 수능의 직탐영역에 들어가는 과목도 아니기에 이 과목을 실제 듣는 학생들은 극소수입니다.그동안 학교노동인권교육은 외부 강사들에 의해서 1년에 2시간 정도 특강 형식으로 이루어진 것이 대부분이었습니다. 그것도 직업계고에 집중되어 있었습니다. 1년에 2시간 정도의 시간으로는 교육이 이루어지는 것이 불가능합니다. 그저 '노동인권교육을 하였다'라는 증거만 남는 수준이지요. 하지만 이런 외부강사의 강의도 지난 정권에서는 예산 부족이 상당수 축소되었거나 사라졌습니다. 그리고 이것이 다시 복원되지 못하고 있습니다. 직업계고 노동인권교육의 현실이 이 정도이니 인문계고나 중학교, 초등학교는 더 열악할 것입니다.당시 이탄희 의원의 질의에 장관님께서는 이렇게 대답을 하셨습니다.맞습니다. 우리가 학교에서 만나는 학생들은 학교를 졸업한 후에는 대부분은 평생 노동을 하면서 살 것이고, 노동자로 살아갈 것입니다. 그래서 학교에서 노동의 가치와 권리 등등에 대해서 교육을 하는 것은 매우 중요한 일입니다.그러니 이제 교육부에서 노동인권교육을 위한 중장기 및 단기 계획을 세워주시기 바랍니다. 그리고 바로 실천해 주시기 바랍니다, 더 이상 정책 진단, 개발 등은 하지 않으셔도 됩니다. 교육부는 몇 년 전에 이미 학교 노동인권교육 활성화를 위한 방안을 검토한 바 있습니다. 당시 교육과정 내 학교 노동인권교육을 강화할 수 있는 방안, 법·제도 제안 및 인프라 구축, 지원체제 구축에 대해 정리했던 것으로 압니다. 그 계획을 다시 살려서 지금 바로 실행하면 됩니다.지난 5월 1일 대통령께서는 새로 되찾은 63주년 노동절 기념사에서 "대한민국 국민 대부분은 노동에 종사합니다. 형태는 다양하지만 자신의 노동력을 제공하고 그 대가로 생계를 이어갑니다. 그러나 노동은 단지 생계를 위한 수단만이 아닙니다. 우리는 노동을 통해 자아실현을 하고, 노동을 통해 삶을 바꾸며, 노동을 통해 세상의 변화를 만들어 갑니다. 노동은 한 사람의 일상을 지탱하며 가족의 오늘을 지키고, 우리 공동체를 내일로 나아가게 하는 힘의 원천입니다"라고 하셨습니다.그래서 노동인권교육은 직업계고 학생들에게만 필요한 것이 아니고, 누구에게나 필요한 것입니다.5년 전 이탄희 의원께서 질의하신 것을 다시 질의하겠습니다. "도대체 언제까지 진단만 하실 겁니까?"