권력의 심장부에 경호를 심었다

큰사진보기 ▲박정희 대통령 내외가 1965년 방미환송식에서 국민의례를 하고 있다. ⓒ 국가기록원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1968년 9월, 박정희 대통령 내외가 호주를 방문했을 때 열린 국빈 만찬에 차지철 의원과 박종규 경호실장 등이 참석했다. ⓒ 국가기록원 관련사진보기

큰사진보기 ▲박종규 경호실장(왼쪽에서 두번째)이 김운용씨와 함께 1960년대 후반 미국 비밀경호국 관계자들을 만났다. ⓒ 김운용 제공 관련사진보기

제3공화국 초반, 한국의 권력 구조는 여전히 불안정한 이행기의 한가운데에 놓여 있었다. 군사 쿠데타로 집권한 박정희 정권은 합법적 정통성을 충분히 확보하지 못한 채, 통치의 근거를 '생존'과 '안보'라는 담론으로 끊임없이 정당화해야 했다. 이러한 상황에서 대통령의 신체적 안전은 단순한 경호의 문제를 넘어, 정권의 지속성과 국가 정당성을 상징하는 핵심 요소로 부상했다. 바로 이 지점에서 국가재건최고회의 의장 경호대장 출신인 박종규가 전면에 등장한다.그는 제3공화국 출범과 함께 육군 대령으로 예편한 뒤 경호실 차장을 맡으며 권력의 중심부에 진입했다. 그의 주도 아래 경호실은 단순한 부속기관의 위상을 넘어, 권력의 심층 질서를 제도화한 '충성의 체계'로 재편되었다.1964년 5월 초대 경호실장 홍종철이 문교부 차관으로 자리를 옮기자 박종규가 후임으로 경호실장에 임명되었다. 그러나 그가 구상한 경호실은 단순한 경호 조직에 머무르지 않았다. 그는 5·16 군사쿠데타 당시 박정희의 경호 책임자로서 현장을 누비며, 국무총리 장면 체포 등 핵심 임무를 수행했던 인물이었다.국가재건최고회의 경호대장으로서 박정희의 신체와 권력을 동시에 지켜온 그의 이력은 '현장형 충성'의 전형을 보여준다. 이러한 배경 속에서 경호실장은 단순한 안전 책임자를 넘어, 대통령 곁에서 권력의 리듬을 함께 조율하는 정치적 행위자로 자리매김한다. 박종규가 지향한 경호실은 권력과 충성을 결합해 현실 속에 구현하는 하나의 실험실이었다.당시 박종규 체제는 충성의 실무화와 제도화가 본격적으로 전개된 시기였다. 군사 쿠데타 직후의 불안정한 권력 구조 속에서 출발한 경호는 박정희의 장기 집권과 맞물리며 갈수록 권력의 일상적 장치로 고착되어 갔다. 이 과정에서 경호실장은 단순한 안전 책임자에 머무르지 않고, 대통령 곁에서 권력의 흐름을 조율하는 정치적 행위자로 자리하게 된다. 그런 점에서 박종규 체제는 단순한 경호의 차원을 넘어, 대통령의 안전을 명분으로 접근권까지 통제하며 권력의 심장부를 실질적으로 장악한 구조로 이해할 수 있다. 경호는 곧 통치의 연장이었고, 헌정 질서는 충성의 논리 아래 종속되었다. 다시 말해, 이는 대통령 개인에 대한 절대적 충성을 기반으로 한 고도로 집중된 권력형 경호체제였다.박종규의 경호실을 이해하기 위해서는 '충성의 제도화'라는 개념적 틀을 설정할 필요가 있다. 본래 충성은 인간관계에서 형성되는 정서적 유대에 가까운 비합리적 감정이다. 그러나 권력이 이를 체계적 행위로 요구하고 검증 가능한 조직 규범으로 전환하는 순간 충성은 하나의 제도로 변모한다. 이때 충성은 개인의 내면에 머무는 감정이 아니라, 조직의 생존을 위해 수행되어야 할 행정적 행위로 재정의된다. 박종규는 바로 이러한 전환을 국가 권력의 중심부에서 구현한 첫 번째 인물이었다. 정권과 일체화된 경호를 지향한 그의 경호실은 충성을 행정화·실무화·일상화하며, 이를 권력 운영의 핵심 원리로 정착시켰다.박정희는 군사 쿠데타로 권력을 장악했지만, '혁명공약'만으로 안정적인 국정 운영을 지속하기에는 한계가 있었다. 그는 법과 제도를 통해 공약의 이행을 도모했으나, 그것만으로 권력의 기반을 공고히 할 수는 없었다. 이러한 맥락에서 홍종철의 후임으로 박종규를 발탁한 결정은 단순한 인사가 아니었다. 쿠데타 동지로서의 신뢰, 초기부터 축적된 '전담 경호' 경험, 정치적 감각과 과잉 충성까지를 아우른 철저히 계산된 선택이었다. 실제로 박종규는 홍종철 체제에서 경호실 차장으로서 실무 조직을 사실상 지휘하며 강한 현장 장악력을 발휘해 경호실장의 위상을 압도하는 실세로 군림했다. 그런 점에서 그의 경호실장 취임은 권력 중심부의 경호체계를 명목과 실질이 일치하는 방향으로 재정렬한, '정상화' 과정으로 평가할 수 있다.육군 소장 출신의 박정희가 대통령에 올랐지만, 그의 주변에는 군 경력이나 연륜으로 훨씬 앞선 선배들이 적지 않았고, 정치권에도 중진 인사들이 다수 포진해 있었다. 과거 박정희를 '부리던' 위치에 있던 이들에게, 그가 대통령이 되었다는 사실만으로 곧바로 권위를 인정하고 고개를 숙이기는 쉽지 않았다. 그런 까닭에 대통령 앞에서 다리를 꼬고 앉거나 담배를 피우는 등의 무례한 태도도 심심찮게 벌어졌다. 그렇다고 박정희가 이를 일일이 문제 삼아 제지하기도 어려웠다. 이러한 장면을 박종규가 좌시할 리 없었다. 면담을 마치고 집무실을 나선 인사들을 향해 박종규가 발길질과 주먹질을 서슴지 않았다는 이야기도 전해진다.이처럼 박종규는 박정희의 눈빛과 기류를 읽고 '가려운 곳을 긁어주는' 유형의 경호 책임자였다. 그는 단순한 경호 전문가를 넘어, 대통령의 심리와 의중을 관리하고 행사·동선·인사·분위기 전반을 조율하는 정치적 행위자였다. 이러한 역할은 경호의 범위를 물리적 안전에서 정치와 심리 영역으로까지 확장시키는 것이었으며, 박정희의 입장에서는 이를 일괄적으로 맡길 수 있는 최적의 인선이었다. 박종규가 '피스톨 박'이라는 별명으로 불리게 된 것도, 대통령 행사에서 총기를 앞세운 위압적 태도와 함께 폭언과 폭행을 서슴지 않았던 행태에서 비롯되었다. 그런 점에서 그는 박정희의 의중을 선제적으로 읽어 실행에 옮기는, 이른바 '공포의 대행자'에 가까운 존재였다.불같은 성정으로 강한 인상을 남겼던 박종규였지만, 동시에 일정한 국제 감각을 갖춘 '미국통'이기도 했다. 그는 1950년대 후반 미국 육군본부 고등군사반 유학을 다녀온 학구파였으며, 인천 부평의 미군 기지 애스컴시티(Ascom City) 근무 경험도 있었다. 1963년 11월, 존 F. 케네디 미국 대통령 장례식에 박정희가 당선자 신분으로 방미했을 때에도 박종규가 이를 수행했다. 경호실 차장 재직 시절에는 미국 조야 시찰을 명목으로 태평양을 건너 딘 러스크 국무장관을 비롯한 주요 인사들을 면담하고, 미 비밀경호국과 연방수사국(FBI) 등을 방문하기도 했다. 이러한 대미 네트워크 구축에는 오랜 친분을 유지해 온 전 IOC 위원 김운용의 지원이 결정적 역할을 했다.이러한 배경 속에서 박종규는 경호실 창설 과정에서 미 비밀경호국을 벤치마킹하며 이른바 '미국식 모델'을 도입하고자 했다. 실제로 경호실법 제정을 통해 경호실을 대통령 전담의 독립기관으로 정립하고, 미국 공군 특별수사대(OSI) 교관을 초청해 총기 훈련을 실시하는 한편 M16 소총과 무선장비 등을 지원받기도 했다. 그러나 이러한 외형적 전문화 시도와는 별개로, 경호조직은 차츰 정치화되며 중립성을 상실했고, 충성 중심의 체계가 제도화되는 한계를 드러냈다. 결과적으로 운영의 핵심은 전문 기술이 아니라 개인에 대한 충성과 대리 집행에 놓이게 되었다. 형식은 미국식 모델을 지향했지만, 내용은 충성의 전위대로 귀결되었다.박종규가 경호실장에 취임하면서, 그가 말한 '충성'은 단순한 복종의 차원을 넘어서는 개념이었다. 그는 경호를 하나의 정치적 행위로 인식했다. 대통령의 생명을 지킨다는 것은 단지 신변을 보호하는 데 그치지 않고, 국가의 중심이자 질서의 근원을 수호하는 일로 이해되었다. 이러한 인식은 경호의 목적을 물리적 안전에서 정치적 안전으로 확장시키는 계기가 되었다. 이로부터 구축된 경호 시스템은 촘촘한 인간관계의 망에 가까웠다. 그 내부에서는 경호요원 개개인의 출신, 성향, 충성심 등이 세밀하게 등급화되어 관리되었다. 서열과 감시가 내면화된 이 인적 구성은, 명령이 피처럼 스며든 하나의 공동체를 형성하고 있었다."경호실 사람들은 대통령을 위해 죽을 준비가 되어 있어야 한다"는 말은 단순한 구호에 그치지 않았다. 이는 하나의 교리를 넘어 제도적 원리로 작동하며, 실제 행동양식으로 내면화되었다. 대통령의 일거수일투족은 갈수록 신비화되어 일종의 신앙 체계를 형성했고, 그에 따라 박종규의 경호실은 단순한 경호조직을 넘어 의례화된 충성의 장치로 변모했다. 이 체계 속에서 충성은 감정이 아니라 직무 그 자체로 규정되었으며, 모든 일상은 대통령을 중심으로 재편된 하나의 의식으로 자리 잡았다. 마치 충성이 국가의 직제에 편입되어 조직적 행위로 제도화된 것과 같았다.대통령의 신체를 보호하는 체계는 군과 경찰이 결합된 혼합 모델을 통해 구체화되었다. 이는 경호실이 단순한 경호 수행 조직을 넘어 '대통령 충성의 관리조직'으로 전환되었음을 의미한다. 그는 대통령에 대한 절대적 복종과 헌신을 경호요원의 핵심 자질로 규정하고, 이를 평가와 인사체계의 중심 기준으로 삼았다. 그 결과 충성은 경호요원의 자격 검증과 평가를 가르는 제도적 척도로 자리 잡았고, 이른바 '충성의 등급화'가 이루어졌다. 이러한 평가체계는 개인의 전문성보다 충성의 표현 방식, 즉 실질적 역량보다 상징적 충실성을 우선시하는 방향으로 작동했다. 결국 충성심 자체가 능력이자 자격으로 기능하게 된 것이다.박종규는 충성을 감정적 헌신이 아니라 조직적·의례적 행위로 규격화했다. 경호실 내부의 보고 문화와 근무 형태, 대통령 행사에서의 동선과 예절에 이르기까지 모든 요소가 충성 수행의 형식으로 규정되었다. 예컨대 대통령이 청와대 밖으로 이동할 때 수행되는 '밀착 근접 경호'는 단순한 경호 전술을 넘어 '가시적 충성의 의례'로 해석되었다. 경호원의 신체는 대통령 권력의 범주 안에서 조직적으로 배치되었고, 그 움직임 자체가 충성을 표상하는 기호로 기능했다. 이러한 상징 체계가 일상화되면서, 경호는 기술을 넘어 의식으로, 나아가 기술적 직무에서 정치적 제도로 전환되었다.이러한 충성의 제도화는 세 가지 경로를 통해 작동했다. 먼저 조직 내부의 규범화(normativization)가 이루어졌다. 박종규는 경호 인선을 직접 통제하며, 구성원의 출신과 성향, 충성심을 세밀하게 관리했다. 이 과정에서 충성심은 선발의 전제조건으로 제도화되었고, 경호요원은 '도덕적·정치적 자산'으로 평가되었다. 충성은 개인 능력의 일부가 아니라 존재를 규정하는 자격 그 자체로 간주되었다. 다음으로 상징의 의례화(ritualization)가 진행되었다. 경호실 내부의 일상은 의례로 조직되었으며, 대통령의 일정과 동선은 '대통령 중심성'을 반복적으로 확인하는 장치로 기능했다. 이 같은 반복적 수행을 통해 충성은 점차 제도 속에 내면화되고 각인되었다.이러한 기제는 권력을 비가시적인 정치 행위로 전환시키는 결과를 낳았다. 경호실은 단순한 보호 장치를 넘어, 정권 내부 권력투쟁에서 '대통령에 대한 직접 충성'을 매개로 영향력을 행사하는 장치로 변모했다. 경호실은 박정희의 의중을 해독하고 예측하며, 경찰·정보기관·국방부 등 다른 국가기관과의 연결 속에서 비공식 권력 주체로 기능했다. 즉, 대통령과 군·경·정보기관을 잇는 연결고리로서 그의 의중을 해석하고 집행하는 비공식 권력정치의 축을 형성한 셈이다. 이 과정에서 경호실은 사실상 불가침의 권위를 획득했고, 다른 국가기관이 이를 감시하거나 통제할 수 있는 경로는 차단되었다. 외부 통제가 부재한 상황에서 충성은 더욱 절대적인 규범으로 강화될 수밖에 없었다.경호실은 대통령의 신체를 보호하는 기능을 넘어, 대통령의 정치를 대행하는 역할에까지 치중하면서 무소불위의 권력기관으로 부상했다. 정치적 사건이 발생할 경우, 경찰이나 중앙정보부보다 앞서 움직이는 사례도 적지 않았다. 이는 경호실이 마치 권력자의 특별임무를 수행하는 별동부대처럼 기능했음을 보여준다. 정보 수집과 여론 관리, 참모에 대한 압박에 이르기까지, 충성이 제도화된 구조 속에서 경호실의 활동 범위는 지속적으로 확장되었다. 그 결과 경호실이 행정부와 정치권 사이에서 제3의 권력기관으로 부상한 것은 자연스러운 귀결이었다. 개인의 충성은 제도적 충성으로 전환되었고, 이는 하나의 체계로 굳어지며 '충성의 제도화'가 공고히 자리 잡게 되었다.이러한 경향은 정치체제의 불안정성과 맞물리며 더욱 강화되었다. 1960년대 후반 재야와 학생 시위 조직의 등장과 북한의 위협, 정치적 반대 세력의 비판 등이 가시화되면서, 경호실은 스스로를 '국가안보의 최후 보루'로 정당화하는 논리를 구축해 나갔다. 이 논리는 "대통령의 안전 = 국가의 안전"이라는 등식을 전제로 했으며, 그로부터 조직의 예외적 권위가 정당화되었다. 경호실은 외부 통제에서 이탈하며, 군사 조직의 위계성과 정치 조직의 비밀성을 동시에 흡수한 혼종적 구조로 자리 잡았다. 그 결과 충성은 단순한 도덕적 덕목을 넘어, 통치를 작동시키는 제도적 언어로 기능하게 되었다.이처럼 경호실이 견제와 통제가 미치지 않는 권력기관으로 비대해지면서, 예상치 못한 사건들도 발생했다. 박종규가 대통령의 '워치독(Watch dog)'으로 군림하는 과정에서 이후락 비서실장, 김형욱 중앙정보부장 등과의 관계 역시 긴장과 갈등을 빚었다. 그 대표적 사례가 박종규의 개인비서 '미스 김'(옥희) 사건이다. 1967년 중앙정보부는 'GK-6717 공작'(일명 GK-공작)이라 불린 해외 인사 연행 작전, 이른바 '동백림 사건' 수사 과정에서 박종규를 연루시키려 했다. 이 과정에서 박종규의 행정·연락 업무를 담당하던 비서 미스 김이 청와대 지도와 관련 문서를 사건 관련 인물에게 전달했다는 혐의로 조사를 받게 되었다.중앙정보부가 주도해 수사하는 과정에서 어떠한 기관 보고도 없이 '미스 김'이 연행되자, 박종규는 격노해 "내 부하를 건드린 것은 권한 침해"라며 박정희에게 직보했고, 이 일로 김형욱 부장과의 갈등이 표면화됐다. 박종규는 이를 경호실의 독립성을 훼손한 조치로 받아들였지만, 김형욱은 중앙정보부의 정당한 권한 행사일 뿐이라고 맞섰다. 이 과정에서 박종규가 중앙정보부를 찾아가 김형욱에게 권총을 겨누며 위협했다는 주장도 있으나, 사실 여부는 확인되지 않았다. 결국 미스 김의 혐의가 대수롭지 않은 것으로 드러나면서, 그녀가 박-김 갈등의 희생양이었다는 분석이 우세하다."대통령이 무너지면 국가가 무너진다"는 단순한 명제는 박종규의 신념이자, 동시에 경호실의 존재 이유였다. 권력기관 내부에 일정한 갈등과 충돌이 존재했음에도, 1960년대의 불안정한 정치 환경 속에서 이 명제는 나름의 설득력을 획득했다. 박종규는 대통령의 절대권력을 현실적 질서로 유지하는 도구였고, 경호실은 그 권력을 의례적 충성의 구조 속에서 지탱하는 시스템이었다. 제도화된 충성은 그 자체로 맹목의 그림자를 드리우게 되었고, 이는 피하기 어려운 결과였다. 개인의 판단과 감정이 배제된 자리에는 오직 명령의 실행 효과만이 남았다.박종규의 리더십은 충성을 제도화하는 과정에서 명령의 체계를 '서열'보다 '안목'에 따라 조직했다. 규정은 공식적 통제의 틀이었지만, 실질적 지배는 비공식적 신호와 관계망을 통해 이루어졌다. 경호요원들은 실장의 감정, 표정, 그리고 암묵적 기대를 정치적 행동의 지침으로 해석해야 했다. 다시 말해, 실장의 의중이 조직의 규범으로 전환되는 구조가 형성된 것이다. 이때 충성은 제도와 인간 사이를 매개하는 정치적 언어로 기능했다. 경호실의 충성 체계는 합리적 규칙이 아니라 감정과 질서가 뒤섞인 형태로 작동했고, 바로 그 점에서 제도화된 충성이 내포한 감정의 비개인화라는 역설이 드러난다.한국 정치는 1972년 10월 유신 선포와 이듬해 12월 유신헌법의 통과를 거치며, 형식적 민주주의에서 억압적 관료권위주의 체제로 전환되었다. 박정희의 정치철학과 통치 방식은 유신체제를 통해 제도적 차원에서 구현되었다. 집권세력 내부에서 박정희를 대체할 실질적 대안이 사라지면서 1인 지배 권력구조가 완성되자, 박종규에게도 선택의 여지는 거의 남지 않았다. 민주주의와 양립하기 어려운 권위주의 체제를 떠받치는 역할은 결국 경호실의 몫이 되었고, 경호실은 박정희에 대한 절대적 충성을 핵심 가치로 하는 경호조직으로 재편될 수밖에 없었다.당시 경호실은 일종의 '충성의 폐루프(closed loop)'를 형성하고 있었다. 조직 내부에서 충성은 자기강화와 자기정당화의 순환 구조를 통해 제도적으로 고착되었다. 충성의 가시적 표출은 곧 인사와 평가의 기준이 되었고, 그 평가가 다시 충성을 재생산하는 구조가 굳어졌다. 보상받은 충성은 더 강한 헌신을 요구받았고, 이를 통해 조직은 외부와의 접점을 차단한 닫힌 고리를 완성했다. 이 폐루프는 외부 통제 없이 오직 조직 내부의 논리로만 작동했으며, 그 결과 권력자와 조직 모두를 현실로부터 고립시키는 효과를 낳았다. 이렇게 제도화된 충성은 통제 장치라기보다 폐쇄적 구조로 귀결되었고, 그 자체가 하나의 구조적 숙명을 형성했다.박종규의 경호실은 결국 '충성의 제도화'가 권력의 공고화와 어떻게 동시에 작동하는지를 보여주는 전형적 사례였다. 동시에 이는 충성이 한 인간, 곧 대통령을 중심으로 한 정치적 신체의 기술로서 어떻게 기능하는지를 드러낸다. 충성이 점차 체계화될수록 대통령은 형식적으로는 더 안전해 보였지만, 실제로 권력은 오히려 고립을 심화시키며 철저히 단절된 공간 속으로 숨어들었다. 이 과정에서 충성의 제도화는 권력의 합리화를 넘어, 권력의 감정화를 제도적으로 정당화하는 장치로 기능했다. 박종규 체제에서 권력은 법과 절차 같은 차가운 기준에 따라 움직이기보다, 규칙이 아니라 마음의 온도에 의해 작동하는 상태에 이르렀다.이러한 체계는 1974년 육영수 여사 피격 사건을 계기로 급격히 균열되기 시작한다. 충성이 아무리 제도적으로 뿌리내리고 있더라도, 우연과 혼란이 중첩되는 순간 그것이 완전한 보호를 보장할 수 없다는 사실이 드러난 것이다. 박정희가 맞닥뜨린 총성의 충격은 단순한 비극을 넘어, 충성 체계 자체의 한계를 폭로한 사건이 되었다. '충성은 생명을 대체할 수 없다'는 사실이 분명해지는 순간, 경호실의 제도적 권위는 흔들리기 시작했고 조직 전체는 불안에 휩싸였다. 이후 경호실의 충성은 실질적 보호보다 상징적 헌신에 더 가까워졌고, 그 결과 외형상으로는 더욱 견고해 보였지만 내적 의미는 점차 공허해질 수밖에 없었다.결국 박종규식 충성 체계의 역사적 의미는 이중적이다. 그것은 불안정한 권력 구조를 안정화한 제도적 기술이었지만, 동시에 민주적 통제의 원리를 차단한 체계적 장벽이기도 했다. 경호실은 대통령의 안전을 지키는 보루였으나, 동시에 국가를 감시하는 장치로 진화해 갔다. 충성의 제도화는 곧 통치의 사유화, 즉 개인적 신뢰를 공적 통치 구조로 전환한 정치적 장치였으며, 그 과정에서 충성은 개인적 감정에서 조직적 행위로 바뀌었다. 이런 의미에서 박종규의 경호실은 단순한 역사적 사례를 넘어, 한국 정치에서 '충성'이 개인적 감정에서 조직적 행위로 전환되는 기점으로 읽힌다. 그것은 제도 속의 감정이자 감정의 체계화라는 역설적 구조였고, 충성은 제도가 되었으며 제도는 감시로 변했고, 감시는 다시 충성의 증거로 기능했다.그런 점에서 박종규 체제는 '악한 개인'의 문제가 아니라, 사유를 구조적으로 불필요하게 만든 제도의 탄생이었다. 초대 경호실장 홍종철은 혁명 권력의 내부인으로서 경호실을 군사 쿠데타 정권의 방패로 설계했고, 박종규는 그 구조 위에 충성을 세밀한 실무와 인사체계로 얽어 넣음으로써 사유의 무능이 조직문화로 굳어지게 했다. 이 시기 경호실 안에서 경호요원은 '생각하는 시민'이 아니라 '충성하는 병사'에 머물렀고, 그들이 지킨 것은 헌법 질서라기보다 혁명으로 출발한 권력의 지속 가능성이었다. 민주주의의 언어가 헌법 조문 속에만 공식적으로 존재하던 때, 청와대 안쪽 경호실의 언어와 현실은 전혀 다른 방식으로 작동하고 있었다.그렇게 박종규가 구축한 경호실은 충성의 제도화라는 정치적 기술을 통해 한 시대의 국가를 움직였고, 결국 스스로 완결된 충성 체계 안에서 자기 소멸의 길로 들어섰다. 박종규의 경호실은 단순히 한 시대의 권력 부속기관을 넘어, 한국 대통령제의 '충성 메커니즘'을 제도화한 원형이었다. 이후 안기부, 보안사, 청와대 비서실 등으로 이어진 대통령 친위적 조직 시스템은 모두 박종규식 충성 제도의 변주였으며, 정치적 불신과 불안 속에서 충성을 재생산하는 기술은 제도적으로 축적되었다. 이는 단지 경호 실무의 차원을 넘어, 한국 정치의 문화적 패턴으로 깊이 각인되었다.