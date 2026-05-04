아이들과 함께 만든 땅두릅 꼬치, 반응이 남다릅니다

나물을 좋아하는 제천 간디학교 교사의 시골살이 에세이입니다.

큰사진보기 ▲땅두릅 새순 채취땅두릅의 줄기는 좀 억세지만 새순은 억제지도 않고 데쳐도 아삭거리는 식감이 있다. ⓒ 김수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲땅두릅산적꼬치 만들기 ⓒ 김수진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲땅두릅산적꼬치를 노리는 손완성된 땅두릅산적꼬치를 노리는 한 친구의 손. 그렇게 땅두릅을 조금이라도 덜 넣으려 애를 쓰더니 꼬치를 먹고 나서는 더 넣을껄이라며 아쉬워 했다. ⓒ 김수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲데친 땅두릅줄기가 조금 억셀 수 있으므로 잎보다 새순은 조금 더 데쳐야 한다. 간단하게 초고추장에 찍어 먹으면 맛있게 먹을 수 있다. ⓒ 김수진 관련사진보기

나는 땅두릅을 참 좋아한다. 나무두릅이나 개두릅(엄나무순)도 좋아하지만 땅두릅은 계절과 상관 없이 먹는다. 땅두릅은 순이 올라오는 순간부터 새순이 올라 올 때마다 따먹을 수 있다. 주로 초고추장을 찍어 먹기도 하고 간장 초절임으로 만들어 먹기도 한다. 간장초절임은 고기를 구워 먹을 때 같이 먹으면 참 맛있다.올해 땅두릅 수업 때는 학교 주변 마을에 사시는 제천간디학교 영양사 선생님께서 밭 한 편에 땅두릅을 키우신다며 올해 수업 때 따서 써도 된다는 말을 해주셨다. 지난 4월 23일, 영양사 선생님 댁으로 출발했다. 벚꽃은 다 져서 아쉽긴 해도 아이들은 어딘가에 차를 타고 나간다는 것 만으로도 신나는 일이기에 노래를 부르고 창문을 열어 바람을 맞으며 한껏 봄 분위기에 녹아들었다.영양사 선생님 댁은 약 천여 평의 땅에 각종 나물을 심어 농사를 지으시는데, 땅두릅이 정갈하게 한 줄로 심겨 있었다. 새순이 엄청 크지는 않았지만 그래도 먹음직스럽게 고개를 빼꼼 내밀고 있었다. 아이들과 나는 가위를 들고 땅두릅 새순 채취에 나섰다.땅두릅 새순을 딸 때는 뿌리와 가까운 쪽 줄기를 잘라야 하는데, 보통 과도를 쓰지만 아이들은 위험할 수 있어 가위를 사용한다. 땅두릅 채취를 끝내고 학교로 돌아오는 길에서도 아이들의 흥얼거림은 멈추지 않는다. 넉넉한 땅두릅을 보며 나 역시 아이들의 노랫소리에 맞춰 흥얼거렸다.땅두릅 순은 적당히 데친 후 찬물에 담갔다가 건져내 물기를 뺀 후 초고추장을 찍어 먹으면 맛있다. 하지만 아이들과 수업을 할 때에는 산적꼬치로 해서 먹는다. 나무두릅보다 땅두릅은 특유의 향이 좀 진하게 나기도 하고 잘 데치지 않으면 쓴 맛이 날 수도 있어 아이들이 먹기엔 좀 부담스러울 수 있다.진한 땅두릅의 향을 다른 재료로 감추고 계란물을 입히면 아이들은 잘 먹는다. 그리하여 이날도 땅두릅 산적 꼬치를 했다. 들어가는 재료는 단무지, 햄, 맛살, 어묵을 준비한다. 양은 많지 않지만 아이들이 3~4번 먹을 수 있는 양으로 준비한다. 보통 산적을 할 때엔 부침가루를 묻히는 데 수업 때는 그냥 계란물을 입혀 요리한다.꼬치용 이쑤시개에 모양 정갈하게 꽂고 계란물에 빠뜨린 후 건져내어 적당하게 앞뒤를 구워 요리를 완성한다. 아이들은 땅두릅을 최대한 적게 넣고 햄과 맛살은 많이 넣으려 하지만, 햄과 맛살의 양은 장 볼 때부터 철저히 계산해 준비한다.이날부터는 한쪽에서는 요리를, 한쪽에서는 먹기 위한 세팅을 준비했다. 나머지 땅두릅은 데쳐 초고추장에 찍어 먹기 위해 준비했고 땅두릅 산적 꼬치도 예쁘게 담아 먹을 준비를 한다. 먹기 전에 교장 선생님과 교무실에 몇 개 가져다 드리기 위해 그릇에 담는다. 선생님들은 다들 맛있었다며 칭찬을 해주셨다.이젠 아이들과 만찬을 즐길 차례다. 일단 데친 땅두릅을 초고추장에 찍어 먹었다. 찬물에 좀 많이 담가두었기에 쓴 맛이 나지 않았지만 알싸한 향이 은은해서 더 좋았다. 식감은 말해 무엇하리. 땅두릅 산적 꼬치는 많이 쌓아두긴 했어도 빠른 속도로 동이 났다. 맛도 맛이지만 다 먹고 나서 아이들이 다음 주에도 땅두릅 꼬치를 하자며"맛있네"를 연신 말하는 모습이 인상적이었다.올해 들살이에 참여하는 친구들은 나물을 채취할 땐 "어떻게 먹어요?" "나물 빼고 나머지만 먹으면 안돼요?"라고 소심한 걱정을 하다가도 막상 완성된 나물 요리를 먹으면 "이거 다음에 또 해요", "이 나물 맛있어요!"라는 반응을 보인다. 특히 더 맛있다고 생각하는 나물은 수업 시간이 아닌데도 선배들이 "OO이는 하루 종일 냉이만 찾으러 돌아다녀요" "OO이 어제 머위 뜯으러 산에 올라갔어요"라는 제보를 할 정도로 나물을 찾아 학교 주변을 헤맨다.나물이 맛있다고 입맛을 다시며 활짝 웃는 아이들의 얼굴이 참 좋다. 한 종류의 나물이라도 그 참 맛을 알고 수업을 마치는 것이 들살이 수업의 최대 목표인데, 올해 수업은 이미 목표치를 채웠다. 흐뭇한 일이다.