눈 흰자 보이며 쓰러진 아이, 땅콩 알레르기가 이렇게 무섭다니

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"엄마, 나 등이랑 배에 두드러기가 났어!"

"어머, 간지러워?"

"어, 엄청 간지러워."

큰사진보기 ▲급히 찾아간 응급실에서 맞닥뜨린 일. ⓒ idgeek on Unsplash 관련사진보기

"엄마 못 서 있겠어."

"엄마, 앞이 안 보여. 아예 까맣게 안 보여."

"얘가 왜 이래!"

"땅콩을 낮 12시 40분쯤 먹었고요, 증상은 오후 1시 5분부터 나타났고, 점점 두드러기가 심해졌어요. 토한 건 1시 35분입니다."

큰사진보기 ▲응급실에서 치료받고 있는 아들급성 알레르기 반응으로 치료를 받고 있다. ⓒ 김윤미 관련사진보기

"엄마, 나 안 죽는 거지? 앞이 안 보인 다음에 정말 신기한 경험을 했어. 모든 것이 차분해지면서 '이렇게 가는구나'라는 생각이 들더라."

"아이가 전에 땅콩을 먹고 알레르기 반응이 있던 적이 있나요?"

"아니요, 전혀요. 그랬다면 절대 먹이지 않았을 거예요."

"그런데 전혀 증상이 없다가 갑자기 이렇게 나타날 수 있습니다. 저희는 응급처치만 하는 거구요, 자세한 알레르기 검사는 외래를 보시고 하셔야 합니다."

"엄마 그냥 회사 그만두고 너 건강한 음식으로 챙겨주고 운동하는 것도 신경 써주고 그럴까?"

"아니, 엄마, 나 살았잖아. 그건 아닌 것 같아. 나 멀쩡해."

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

자녀의 죽음이 코앞에 닥치면 사람은 그동안 목매며 바라던 것들이 얼마나 우스운지 알게 된다. 그리고 인생에서 무엇이 중요한지 명확히 구분되는 기준이 생긴다. 그런 경험을 이번 연휴에 했다.지난 2일, 우리 가족은 중학교 2학년인 아들 중간고사가 끝난 후 머리를 식히러 평창에 짧게 다녀오는 길이었다. 오전 9시쯤 숙소를 나와 바로 서울 집으로 가자니 짧은 일정이 아쉬워 여주에 들러 잠시 쇼핑을 했다. 오는 길에 출출하니까 땅콩과자나 먹으면서 가지 뭐, 하고 과자봉지를 사들고 낮 12시 40분쯤 차에 올라탔다.아이는 평소에 땅콩을 좋아하지 않았지만 나는 정말 맛있으니 딱 한 개만 먹어보라고 권했고 아들은 정말 딱 하나만 먹었다. 남편이 운전하고 있던 차가 출발한 지 20분쯤 되었을까. 오후 1시 쯤이었다. 뒤에 타고 있던 아이가 다급히 말한다.나는 조수석에서 졸다가 눈이 번쩍 뜨였다.그때만 해도, 그냥 바로 집 근처 병원으로 가면 되겠다 싶었다. 집은 오후 2시 도착 예정으로 나왔다. 아이는 지금껏 땅콩을 먹고 알레르기 반응이 생긴 적이 없었다. 다만 완전히 익히지 않은 소고기나 양고기를 먹으면 입술이 붓는 알레르기가 있었기 때문에 음식은 고기만 가려 먹고 있었다.5분 정도 지나니 두드러기가 얼굴까지 올라왔다. 뒤를 돌아 자세히 보기가 어려워서 얼른 모든 부위를 사진을 찍어서 보여주라고 했다. 사진을 보니 눈, 귀, 심지어 두피까지 두드러기가 번져 있었고, 몸통과 다리에 난 두드러기는 한눈에 봐도 모양이 착한 두드러기가 아니고 매우 성질이 급하고 악해 보이는 형태로 빨갛게 다닥다닥 올라와 있었다.5분 쯤 더 지나니 온몸이 불타는 것처럼 뜨겁고 너무 가렵다고 했다. 긁지 말라고 해도 아이는 배며 등이며 목이며 벅벅 긁어 댔다. 두드러기가 머리까지 올라왔다는 소리를 들은 남편이 이건 응급이라는 판단이 들었나보다.남편은 "근처 응급실 얼른 내비로 찾아봐. 응급실로 가야할 것 같다"라고 단호히 말했다. 나는 급히 근처 응급실을 검색했고 12분 거리에 한 여성병원 소아응급센터가 있어서 그쪽으로 내비게이션 안내를 켰다.응급실로 가는 길이 천리만리길처럼 멀게 느껴졌다. 신호를 기다리는 몇십 초 시간에 흐르던 정적. 남편이 운전을 못해서 그러는 게 아닌데 괜히 원망스러웠다. 드디어 응급실 정문 도착. 얼른 내려서 아이 손을 이끌고 바로 접수대로 갔다. 그런데 접수증을 쓰는 사이 아이가 자꾸 바닥을 보며 깔아지더니 아예 주저 앉았다.글씨가 빨리 써지지 않는 내 손을 원망하며 접수증에 펜을 대고 있는 순간, 아이가 왈칵 대기실 바닥에 토사물을 쏟았다. 얼마나 급하게 쏟았는지 코에서도 토사물이 나왔다. 아, 문제가 된 것이 몸 밖으로 나왔으니 차라리 다행이라고 생각했다. 접수증을 냈더니 응급치료실로 이동하라고 한다.그런데 아이가 걸음을 잘 못 걷는다. 어지럽다고 했다. 비틀대는 아이를 부축하고 그 쪽으로 걸어갔다. "이쪽으로 오세요"라는 말을 듣고 치료실 문 앞에 선 순간이었다. 아이가 눈을 뜨고있는데 작은 소리로 힘없이 말했다.그 순간 아이 얼굴을 봤는데 1초도 안 되는 찰나에 아이 입술과 눈 주위가 청색으로 변한 게 보였다. 그러더니 눈의 흰자가 보이며 아이가 옆으로 픽 쓰러졌다. 난, 심장이 터질 것 같았다.나는 소리를 질렀고, 놀란 의료진은 헐레벌떡 아이를 바로 옆 침대에 바로 눕혔다. 기도밖에는 할 수 있는 게 아무것도 없었다. 온갖 줄을 아이 몸에 붙이고 혈관을 찾아 바늘을 꽂았다. 의료진은 혈압이 낮다라는 소리를 반복적으로 하더니 나에게 아이가 무엇을 몇 시에 먹었고, 먹은 지 얼마 만에 두드러기가 났는지, 토한 건 언제인지 물었다. 나는 다행히 두드러기 사진 찍어 놓은 것을 보며 시간을 정확히 말할 수 있었다. 심장은 쿵쾅거렸지만 나는 이상하리만큼 차분하게 대답했다.의료진은 아나필락시스 증상에 쓰는 에피네프린을 투여하고, 두드러기 붓기를 가라앉히는 스테로이드를 주사한다고 했다. 구토를 진정시키는 약도 쓴 것 같았다. 나중에 알았다. 앞이 안 보인다고 하고 쓰러진 것은 뇌로 가는 혈류가 급격히 줄어들어서 나타난 증상이었다는 걸. 아이의 생명이 위태로웠던 순간이었던 것을. 아이는 주사를 맞은 후 얼마 지나지 않아 금방 안정을 찾았다.땅콩을 딱 하나만 먹어보라고 했던 아무 생각 없던 내 말이 아들을 사지로 내몰았다니. 의사 선생님은 나에게 물었다.오후 6시까지 응급실 침대에서 수액을 맞으며 아이의 약물 반응을 계속 체크했다. 문제가 없는 것을 확인받은 후 집에 가는 차에 탈 수 있었다. 아이가 죽음의 문턱에 가까이 갔다가 돌아오니 평소에 고민을 끌어안고 살았던 회사 매출 문제, 아이의 성적 문제는 아무것도 아닌 것이 되었다.땅콩 가루나 땅콩 토핑은 정말 다양한 음식에 자주 들어가는 것인데 이제 모든 식품 라벨을 읽어봐야한다고 잔소리 할 일이 또하나 생겼다.아이의 표정이 싹 변한다. 아이는 손사래치며 말했다.뒤돌아보며 감사한 것은 급성 땅콩 알레르기 반응이 부모가 있을 때 나타났다는 것, 증상이 나타났을 때 응급실로 가자고 남편이 판단을 내린 것, 갈 수 있는 응급실이 가까이 있었다는 것, 응급실에서 대기없이 바로 조치를 받은 것, 의사 선생님과 간호사 선생님들이 정말 프로다웠다는 것. 만약 아이가 차 안에서 실신했다면 나는 어떻게 했을지 상상조차 끔찍하다.그리고 무엇이 중요한지 재확인했다. 귀한 생명이 살아있을 때 사랑한다고 고맙다고 미안하다고 한 마디라도 더 하는 것. 그리고 생명을 다루는 의사와 간호사 선생님들의 노고를 늘 마음에 새기는 것.