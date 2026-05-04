어린이 42.4% "놀 시간 주세요"...전교조 "놀 시간 없어 휴대폰 의존"

큰사진보기 ▲전교조 조사 결과. ⓒ 전교조 관련사진보기

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초등학교 고학년 어린이들은 '사회에 바라는 것'으로 "쉬는 시간·놀이 시간 보장"과 "공부 부담 줄이기"를 꼽았다. "공부만 하니까 휴대폰을 더 많이 쓰게 된다"라는 답변도 나왔다. 이 조사를 벌인 전국교직원노동조합(전교조)은 "놀 시간 부족이 디지털 과의존을 불러왔다"라고 분석했다.제 104주년 어린이날 하루 전인 4일, 전교조가 전국 초등학교 4~6학년 학생 2804명을 대상으로 벌인 온라인 설문조사(조사 기간 4월 9일 ~4월 22일) 결과에 따르면, '건강한 성장을 위해 사회가 먼저 해야 할 일'로 '쉬는 시간·놀이 시간 보장'(42.4%, 이하 2개 복수 응답)과 '공부 부담 줄이기'(42.0%)가 1·2등을 차지했다. 이어 '학교폭력·따돌림 없는 안전한 환경'(34.8%), '충분히 쉬고 잘 수 있는 상황'(30.1%), '어린이 의견을 존중하는 환경'(19.6%), '고민 상담 시간 늘리기'(14.5%), '힘들 때 도움받을 지원 늘리기'(13.1%) 차례였다.같은 조사에서 '방과후 휴대전화나 태블릿 등 스마트기기 하루 사용 시간'을 묻는 물음에 '2시간 이상'이라고 답한 어린이가 49.2%였다. 이 가운데 '4시간 초과' 답변도 12.2%에 이르렀다.주관식 답변에서 "놀거리가 부족해서 휴대폰을 사용해요", "너무 공부만 하니까 힘들어서 더 많이 휴대폰을 사용하게 되는 것 같아요"란 어린이 의견도 각각 나왔다.이에 대해 전교조는 "주목할 점은 디지털 과의존의 원인을 어린이 스스로 '놀 시간 부족'에서 찾았다는 것"이라면서 "'휴대폰을 많이 하는 건 놀거리가 부족한 것이니 놀 시간을 늘려달라'라는 어린이 응답에서 보듯, 스마트기기 과의존은 단순한 습관이 아닌 공부 과부하와 놀이 환경 부족에서 비롯된 구조적 문제"라고 짚었다.이어 전교조는 "어린이들이 진정 원하는 것은 거창한 이벤트가 아니라 자고, 놀고, 쉴 수 있는 일상의 기본권"이라면서 "디지털 기기에 잠식되고 과도한 학업에 억눌린 아이들에게 진짜 놀이와 쉼을 돌려주기 위한 사회적 차원의 변화가 시급하다"라고 강조했다.