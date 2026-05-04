"판사도 민주적 통제 받아야"... '판사맵' 만든 변호사의 일갈

▲'판사맵'은 일본 전역의 판사 2500여 명을 대상으로 소속 법원, 담당 부서, 경력 등을 공개하고 이용자가 익명으로 5점 만점의 별점을 주고 리뷰를 올릴 수 있는 서비스다. ⓒ 판사맵 관련사진보기