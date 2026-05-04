공공구매로 공정무역 확산하는 스웨덴

큰사진보기 ▲2024년 유로비전 송 콘테스트 기간 행사 모습 ⓒ 말뫼시(Malmo stad) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스웨덴 공정무역도시에서 공공조달로 사용하는 공정무역 커피 소비 비율(2006-2024) ⓒ Fairtrade Sweden 관련사진보기

큰사진보기 ▲피카(Fika) 사진 프로젝트로 홍보용 포스터 ⓒ Lena Granefelt(사진작가) 관련사진보기

큰사진보기 ▲공정무역도시 네쎄셰(Nassjo)에서 2023년 달리기 행사에서 참가자들에게 공정무역 바나나와 커피를 제공하는 모습 ⓒ 네쎄셰 시청(Nassjo Municipalit 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

스웨덴 남부 도시 말뫼(Malmö)는 2025년 '올해의 공정무역도시(Årets Fairtrade City)'로 선정됐다.스웨덴 내셔널 코디네이터 스티나 헤드베리(Stina Hedberg)는 "2024년에 유로비전 송 콘테스트(Eurovision Song Contest)가 말뫼에서 열렸을 때 도시 곳곳에서는 공정무역을 주제로 한 다양한 활동들이 펼쳐졌다. 자원봉사자들은 공정무역 면화로 만든 옷을 입고, 시민들은 공정무역 커피를 마시며 바나나 모양 의상을 입은 자원봉사자들과 사진을 찍었다. 공원에서는 바나나 먹기 대회가 열렸고, 도시 전역에서는 '공정한 피카(Fair Fika)' 캠페인이 진행됐다"라고 당시 분위기를 설명했다.말뫼시는 유로비전 개최 과정에서 공정무역을 도시의 지속가능성 정책과 연결해 행사를 기획했다. 행사에서 제공된 커피·바나나·초콜릿은 모두 공정무역 제품이었고, 음식은 최소 50% 이상의 유기농 재료를 사용한 채식 메뉴로 구성되었다. 또한 행사 공간의 장식과 설치물은 재사용 및 재활용 소재를 활용해 제작되었으며 지역 단체와 시민들의 참여 속에서 이루어졌다.겉보기에는 축제 속 작은 이벤트처럼 보일 수 있지만, 이러한 활동에는 공정무역을 도시 정책과 일상 문화 속에 지속적으로 통합해 온 스웨덴의 전략이 담겨 있다.스티나 헤드베리는 스웨덴이 공정무역을 실천할 수 있는 방식의 배경에 대해 "스웨덴의 공정무역도시들도 제한된 예산 때문에 공정무역 운동을 위한 새로운 사업을 다양하게 만드는 것에 어려움이 있다. 우리가 하는 활동들은 이미 계획된 정책과 사업에 공정무역을 통합하는 방식으로 기획하고 실행하게 된다"라고 설명했다.또한 그는 "구조화된 민간 기부 시스템 역시 중요한 자원으로 작용한다"며 스웨덴의 대표적인 공익 복권(비영리 기부형 복권)인 포스트코드 로터리(Postkodlotteriet)에 대한 이야기를 했다. 포스트코드 로터리는 스웨덴의 대표적인 민간 기부 기관 중 하나로, 매년 약 1,300억 원(10억 크로나) 이상을 60개 이상의 비영리단체에 지원하고 있다.스웨덴의 공정무역 재정 구조는 한국과 달리 공정무역도시 자체를 위한 별도 예산보다는 개별 프로젝트 지원과 민간 재원을 중심으로 운영되고 있다. 정부는 공정무역도시를 위한 별도 예산이 아닌 개별 사업 단위로 배정하고 있으며, 도시 단위의 활동은 대부분 기존 정책이나 행사에 통합하는 방식으로 추진된다. 더불어 포스트코드 로터리는 공공 재정 외에도 민간 기부가 공정무역 운동을 뒷받침하는 구조를 보여준다. 이러한 구조는 공정무역 운동이 특정 사업이나 예산에 의존하기보다, 다양한 자원과 정책 속에서 지속가능하게 운영될 수 있는 기반을 형성한다는 점에서 시사하는 바가 크다.2005년, 말뫼시는 새로운 종합계획(Comprehensive Plan)을 발표하며 도시의 미래 비전으로 '지속가능성'과 '도시의 경쟁력'을 제시했다. 1년 뒤인 2006년, 말뫼(Malmö)가 스웨덴 최초로 공정무역도시 인증을 받으면서 스웨덴의 공정무역마을운동이 본격적으로 시작됐다.말뫼의 정책 방향 속에서 공정무역은 '지속가능한 도시'로 자리매김했고, 도시의 사회적 지속가능성을 보여주는 도구로 인식되기 시작했다.이후 2011년부터 2016년 사이 예테보리(Göteborg), 웁살라(Uppsala), 스톡홀름(Stockholm) 등 주요 도시들이 공정무역도시로 참여하면서 확산되었다. 한 도시가 인증을 받으면 주변 지역의 참여 가능성이 높아지고, 대도시의 사례가 중소도시의 참여를 이끌어내는 확산 효과도 나타났다.스티나 헤드베리는 "대도시들의 참여는 운동을 확산하는데 더 큰 추진력을 만들었다. 공정무역도시 운동은 사회적 지속가능성을 추구하고 UN의 지속가능발전목표(Agenda 2030)를 실현하는 도시들에 유용한 정책 도구가 되었다는 신호였다"라고 말했다.현재 스웨덴에는 30개의 공정무역도시(Fairtrade City,하나의 시가 공정무역 기준을 충족해 인증받은 도시)와 3개의 공정무역지역(Fairtrade Region,여러 도시를 포함한 광역 단위에서 공정무역을 함께 추진하는 지역)이 있으며, 전체 인구의 약 36%가 공정무역도시에 거주하고 있다.공정무역마을운동의 효과는 공공조달 정책 변화에서도 뚜렷하게 나타난다. 스웨덴 공공조달청(Upphandlingsmyndigheten)은 공공기관이 물품을 구매할 때 지속가능한 조달 기준을 적용하도록 하고 있으며, 여기에 공정무역과 사회적 책임 조건을 포함하고 있다.스티나 헤드베리는 "연례보고서와 도시들이 제공하는 공정무역 제품 사용에 대한 수치를 통해 우리는 매년 공정무역에 대한 소비가 늘고 있는 것을 확인하고 있다. 이러한 수치를 공유하면서 공정무역도시들은 공공조달을 통해 공정무역 커피나 친환경 제품의 비중을 늘리고 있다"라고 말했다.페어트레이드 스웨덴(Fairtrade Sweden)의 2025년 연례보고서에 따르면 말뫼, 스톡홀름, 예테보리 등 주요 도시에서는 공공기관이 구매하는 커피의 대부분이 공정무역 제품으로 전환된 것으로 나타났다. 공정무역도시들은 커피의 공정무역 비율이 꾸준히 증가해 공공기관에서 사용하는 커피의 대부분이 공정무역 제품으로 전환되었으며, 일부 도시는 100% 수준에 도달했다. 특히 말뫼시의 경우 시청이 구매하는 커피의 100%를 공정무역 제품으로 사용하고 있으며, 코코아는 약 97%, 바나나는 약 93%가 공정무역 제품이다. 특히 바나나는 공공조달에서 공정무역 제품의 비중이 2020년 약 18% 수준에서 최근 90% 이상으로 크게 증가한 것으로 나타났다.이러한 변화는 공정무역이 단순한 윤리적 소비를 넘어 공공조달의 기준으로 자리잡고 있음을 보여주는 대표적인 사례다.스웨덴의 공정무역도시들은 매년 5월 '공정한 피카(Fair Fika)' 캠페인을 연다.피카는 커피나 차를 마시며 간단한 다과를 즐기는 스웨덴의 대표적인 문화다. 이 캠페인 기간에는 공정무역 제품을 사용하는 피카(Fika) 모임이 공공기관, 학교, 기업, 시민단체 등 전국 곳곳에서 동시에 열린다.예테보리시는 2023년 세계 최대 규모의 하프마라톤 대회인 '예테보리바르베트(Göteborgsvarvet)'에서 참가자들에게 공정무역 커피를 제공했고, 2024년에는 '미래를 위한 씨앗을 심다(Sow a Seed for the Future)'라는 주제로 지역 직업학교 및 여러 파트너 기관과 협력하여 대규모 공정무역 캠페인을 전개했다. 이 행사에는 600여 가족이 참여해 '공정무역 피카'를 즐겼으며, 전체 1만 명 이상의 방문객이 참여했다.피카 캠페인 기간에는 참가자들이 모임을 등록하고 참여 인원을 공유할 수 있는 온라인 플랫폼이 운영된다. 전국 각지에서 열린 피카 모임과 참여 인원은 집계되어 캠페인의 참여 규모가 공개되기도 한다. 스티나 헤드베리는 "피카 캠페인을 경험하는 회사와 지역사회 사람들은 다양한 공정무역 제품을 경험할 수 있다. 이런 경험을 통해 우리의 소비가 생산자에게 어떤 긍정적인 영향을 줄 수 있는지를 알리려고 한다"라고 말했다.페어트레이드 스웨덴은 캠페인에 참여하는 지자체와 학교, 기업, 시민단체 등 다양한 단체들이 활용할 수 있도록 포스터, 퀴즈, 교육 자료, 어린이용 스티커, 디지털 홍보 콘텐츠 등을 제공하고 있다.스웨덴의 공정무역도시 운동은 이제 국가를 넘어 유럽의 정책 변화와도 연결되고 있다. EU가 새로 채택한 '기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD)'은 기업이 공급망 전반에서 인권과 환경에 대한 책임을 지도록 의무화한 법으로, 스웨덴·독일·프랑스 등에서 공정무역도시 운동을 통해 지역 정부가 실천하고 있는 공공조달과 책임 소비의 가치와 같은 흐름에 있다. 스웨덴의 공정무역도시들은 공정무역을 단순한 소비 캠페인에서 그치지 않고, 공공조달과 공급망 관리라는 정책으로 발전시켜 왔다.2024년 7월 시행된 '기업 지속가능성 실사 지침'은 이러한 움직임을 제도화한 사례로 볼 수 있다. 공정무역이 윤리적인 소비 기준을 통해 기업과 소비자의 책임 의식을 확산시켰다면, 기업 지속가능성 실사 지침은 그 가치를 법제화하였다.공공조달에서 공정무역 원칙을 실천해 온 스웨덴의 도시들은 EU가 도입한 공급망 책임 체계를 미리 보여준 사례로 볼 수 있다. 스웨덴의 공정무역도시 운동은 시민사회와 지방정부의 협력 속에서 시작되어 정책으로 확장되었고, 이제 유럽의 법과 제도 변화와도 연결되고 있다.도시에서 시작된 작은 선택이 정책의 기준이 되고 제도적 변화로 이어질 수 있다는 점에서 스웨덴의 공정무역도시의 사례는 중요한 의미를 갖는다. 공공조달에서의 공정무역 선택은 단순한 소비를 넘어 사회적 책임을 제도화하는 과정이며, 더 넓은 사회 변화를 만들어 가는 출발점이 될 수 있기 때문이다.