북한 여자 축구단 12년 만에 방남, 오는 20일 수원에서 AWCL 준결승전

큰사진보기 ▲북한은 지난 3월 8일 평양 릉라인민체육공원에서 '아시아축구연맹(AFC) 여성축구의 날' 기념행사를 진행했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.3.9 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한 여자 축구팀이 아시아축구연맹 여자 챔피언스리스(AFC Women's Champions League, AWCL) 4강전을 치르기 위해 방남한다.통일부는 4일, 북한 평양을 기반으로 한 '내고향여자축구단'이 오는 20일 한국의 '수원 FC 위민'과 준결승전을 벌이기 위해 방남한다고 밝혔다. 참가팀 공식 입국일은 17일로 예정되어 있다.지난 1일 북한은 선수 27명(예비선수 4명 포함)과 스텝 12명 등 모두 39명의 명단을 통보했다. 북한 여자 축구팀의 방남은 지난 2014년 인천 아시안게임 이후 12년만이다.AWCL은 각국의 리그 우승팀이 참가해 아시아 최강 클럽을 가리는 여자 축구 클럽 대항전이다.수원 FC 위민과의 준결승전은 오는 20일 오후 7시 수원종합경기장에서 치러진다. 이 경기에서 승리한 팀은 호주 '멜버른 시티 FC'-일본 '베르디 벨레자' 경기(20일 오후 2시) 승자와 오는 23일 오후 수원에서 결승전을 벌인다.통일부에 따르면, 리유일 전 북한 여자 국가대표팀 감독이 이끄는 내고향여자축구단은 북한의 대표적 대외무역, 식료품 및 스포츠용품 기업인 '내고향' 후원을 받는 기업형 체육단이다. 기존의 북한 축구단들이 전통적으로 군(4.25체육단)이나 국가기관(기관차체육단, 압록강체육단) 중심이었던 것에 대비된다.북한 여자축구는 FIFA 랭킹 11위(아시아 2위)로 세계 정상급으로 평가받고 있다. FIFA U-20(20세 이하) 여자 월드컵에서 통산 3회 우승했으며, U-17(17세 이하) 여자 월드컵에서는 4회 정상을 차지해 역대 최다 우승국이다. AFC 여자 아시안컵에서도 지난 2001년, 2003년, 2008년 우승했다.2012년 창단된 내고향여자축구단은 2021-22 시즌 북한 1부 리그 우승을 기점으로 4.25체육단을 넘어선 신흥 강자로 부상했다. 이후 2023-24시즌 또다시 리그 우승을 차지하며 AWCL 출전권을 따냈다.소속 선수들 상당수가 최근 연령별 월드컵(U-17, U-20) 우승 경험이 있는 국가대표급 자원으로 구성되어 있다.AWCL 2025-26 조별 예선(C조)에서는 수원 FC 위민에 3대 0, 미얀마의 ISPE WFC에 3대 0으로 승리했고, 일본 도쿄 베르디 벨레자에 0대 4로 패배해 2승 1패의 성적을 기록했다. 8강전에서는 베트남 호치민 시티를 3대 0으로 격파했다.남북은 1990년 남북통일축구대회 개최를 시작으로 체육교류의 물꼬를 튼 이후, 2019년까지 총 80여 회 교류를 추진했다. 1991년 4월 세계탁구선수권 대회에 국제대회 사상 최초로 남북 단일팀을 구성해 출전했으며, 2018년 평창 동계올림픽에는 최초 올림픽단일팀(여자 아이스하키팀)이 참가했다.하지만 북한은 2023년 12월 남북관계를 '적대적 두 국가 관계'로 규정하고 대화와 교류 일체를 거부해왔다. 2025년 7월 광주에서 열린 세계양궁선수권대회에도 불참했다. 당시 대회 조직위원회와 광주시는 세계양궁연맹을 통해 북한 대표단을 초청한다는 의사를 전달했지만, 북한은 응하지 않았다.이러한 상황에서 북한 여자 축구단의 방남은 단순한 체육교류 차원을 넘어 남북관계 완화 가능성에 대한 조심스런 기대를 품게 한다. 지난 2018년에도 남북은 북한의 평창 동계올림픽 참가를 계기로 극적인 관계회복을 이룬 바 있다.