[사진] 부산 '옥상마을', 붕괴 직전 삶... 도시의 그림자 속에 방치된 주거권

큰사진보기 ▲부산 부산진구 범천동 중앙시장 인근 ‘옥상마을’의 전경과 생활 공간 모습. 1960~70년대 조선방직과 삼화고무 공장 노동자 유입으로 형성된 이곳은 현재 심각한 노후화로 붕괴 위험에 놓여 있으며, 일부 주민들이 여전히 거주하고 있다. 비·바람에도 취약한 구조와 열악한 생활 환경 속에서 기본적인 주거권조차 보장받지 못하는 현실이 드러나며, 조속한 공공 주거 대책과 안전 확보가 시급한 상황이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 부산진구 범천동 중앙시장 인근 ‘옥상마을’의 전경과 생활 공간 모습. 1960~70년대 조선방직과 삼화고무 공장 노동자 유입으로 형성된 이곳은 현재 심각한 노후화로 붕괴 위험에 놓여 있으며, 일부 주민들이 여전히 거주하고 있다. 비·바람에도 취약한 구조와 열악한 생활 환경 속에서 기본적인 주거권조차 보장받지 못하는 현실이 드러나며, 조속한 공공 주거 대책과 안전 확보가 시급한 상황이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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비가 퍼붓던 지난 5월 3일 부산 부산진구 범천동 중앙시장 인근, 도시의 빠른 변화와 재개발의 흐름에서 비켜난 채 시간이 멈춘 듯한 공간을 찾았다. 이른바 '옥상마을'로 불리는 이곳은 건물 위에 또 다른 삶이 얹혀 있는 독특한 형태의 주거지다. 현장은 말 그대로 "언제 무너져도 이상하지 않은" 상태였다. 그러나 그 위태로운 공간에도 여전히 사람들이 살고 있다.이 옥상마을의 형성 배경은 산업화 시대로 거슬러 올라간다. 1960~70년대, 인근의 조선방직과 삼화고무 등 공장들이 활발히 가동되던 시기, 전국 각지에서 노동자들이 부산으로 몰려들었다. 급격한 인구 유입에 비해 주거시설은 턱없이 부족했고, 노동자들은 시장 주변의 건물 옥상이나 자투리 공간에 임시로 거처를 마련하기 시작했다. 그렇게 만들어진 것이 바로 '옥상 위의 마을'이다.당시에는 '잠시 머무는 공간'이었지만, 세월이 흐르며 이곳은 하나의 생활 터전으로 굳어졌다. 그러나 도시 개발의 손길은 이곳까지 제대로 닿지 않았다. 시간이 쌓인 만큼 건물은 낡았고, 임시로 지어진 구조물은 안전 기준과는 거리가 멀다.현장을 둘러보면 철제 난간은 녹슬어 있고, 바닥은 갈라져 있으며, 비를 막기 위해 덧댄 판넬과 비닐은 이미 제 기능을 잃어가고 있다. 일부 주택은 바람이 강하게 불면 그대로 날아갈 듯 위태롭다. 건물 자체도 노후화가 심각해 옥상뿐 아니라 하부 구조까지 붕괴 위험이 있어 보호 철구조물 기둥까지 세워져 있는 상태다.무엇보다 심각한 문제는 현재도 사람들이 실제 거주하고 있다는 점이다. 일부 주민들은 이곳에서 수십 년을 살아왔으며, 경제적 여건상 다른 곳으로 이주하기 어려운 상황이다. 수도와 전기 등 기본적인 생활 인프라는 간신히 유지되고 있지만, 위생과 안전은 사실상 방치된 상태다. 화재가 발생할 경우 소방차 진입이 어렵고, 피난로 역시 확보되어 있지 않다.주민들은 "오늘처럼 비가 오면 물이 새고, 바람이 불면 집이 흔들린다"며 "언제 사고가 날지 몰라 늘 불안하다"고 호소했다. 그러나 이 지역은 재개발이나 공공주택 정책에서 우선순위에서 밀려나 있으며, 실질적인 주거 대책은 아직 마련되지 않은 상황이다.중앙시장 인근에는 고층 아파트 추가 공사가 한창이었다. 도시 곳곳이 고층 아파트와 상업시설로 탈바꿈하는 동안, 이 옥상마을은 '보이지 않는 공간'으로 남아 있었다. 그러나 이곳 역시 분명 누군가의 삶이 이어지는 주거지다. 주거권은 단순한 거주의 문제가 아니라 인간의 기본권이다. 안전하고 인간다운 삶을 보장받을 권리는 누구에게나 동일하게 적용되어야 한다.전문가들은 "옥상마을은 단순한 노후 주거지가 아니라 산업화 시대 도시 성장의 그림자를 보여주는 상징적 공간"이라며 "물리적 정비뿐 아니라 공공임대주택 공급, 이주 지원 등 종합적인 정책 접근이 필요하다"고 지적한다.지금 이 순간에도 그 위태로운 옥상 위에서 하루를 버티고 있는 주민들이 있다. 더 이상의 방치는 또 다른 재난을 예고하는 것과 다름없다. 부산의 중심에서, 그러나 가장자리로 밀려난 이들의 삶을 더 이상 외면해서는 안 된다.