무죄 선고까지 78년... 미군정 포고2호 낙인 지우기, 이제 시작

▲대전지방법원 홍성지원(정우철 판사)은 지난 4월 24일, 태평양미국육군총사령부 포고 제2호 위반 등의 혐의로 과거 유죄 판결을 받았던 백낙용 선생에 대한 재심에서 무죄를 선고했다. 1948년 첫 판결 이후 무려 78년 만의 일이다. ⓒ 대전지법 홍성지원 판결문 발췌 관련사진보기