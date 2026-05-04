8년 만에 다시 찾은 베트남 새시장... "여전히 운영 중입니다"

큰사진보기 ▲2018년 새시장에서 찍은 케이지에 갇힌 황로들 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2024년 발간되었던 새시장 관련 보고서 표지 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲보고서 내부의 모습 베트남편의 일부 ⓒ 이경호 관련사진보기

2018년 4월, 베트남 출장 중 우연히 롱안(Long An) 남부 탄호아(Thanh Hoa) 지역 국도 62번 도로변에 길게 늘어선 새시장을 찾았다. 우리나라 1980년대 청계천 시장을 떠올리게 하는 풍경이었다. 약 1km 넘게 이어진 시장에는 살아 있는 새와 이미 죽은 새들이 뒤섞여 있었다. 캄보디아를 포함한 남부 지역에서 가장 큰 새시장이라는 설명이 뒤따랐다.처음에는 가난한 지역에서 식량으로 야생조류를 소비하는 현실을 이해해보려 했다. 실제로 시장에는 관상용으로 거래되는 새들도 있었지만 대부분은 식용이었다. 하지만 현장을 직접 마주한 순간, 이해하려던 마음은 오래가지 못했다.새들은 다리가 묶인 채 바닥에 방치돼 있었고, 힘이 빠져 죽어가는 모습조차 아무렇지 않은 일처럼 반복되고 있었다. 상당수의 백로는 케이지에 가두어 진 채로 힘들어하고 있었다. 그 자리에서 살아 있는 새의 깃털을 뽑고 무게를 재 가격을 매기는 장면은 충격 그 자체였다.더 큰 문제는 멸종위기종조차 예외가 아니라는 점이었다. 우리나라 천연기념물 446호 뜸부기와 449호 호사도요도 시장에서 쉽게 발견됐다. kg당 7만 동, 우리 돈으로 약 3500원. 호사도요 한 마리의 생명이 커피 한 잔 값보다도 가볍게 거래되고 있었다. 한국에서는 이런 종을 포획하면 5000만 원 이하의 벌금이나 5년 이하의 징역에 처해질 수 있다. 그러나 국경을 넘으면 보호는 사라지고 가격표만 남는다. 멸종위기라는 말은 시장의 소음 속에서 아무 힘도 갖지 못했다.당시 현지 조류전문가는 롱안 지방정부가 야생조류 거래 중단을 촉구했지만 시장은 여전히 번성하고 있다고 설명했다. 일부 판매자에게 벌금이 부과되기도 했고, 람사르습지 지정을 위해 방문한 관계자들도 거래 중단을 요구했다고 했다. 그러나 시장은 멈추지 않았다.그리고 2026년, 다시 베트남을 찾았다. 8년이 지났으니 조금은 달라졌기를 기대했다. 다시 찾은 베트남에서 뷔 박사를 만나 가장 먼저 물어본 질문이 그래서 "그 새시장, 아직도 운영됩니까?"였다. 대답은 짧았다."네."그 한마디면 충분했다. 여전히, 그대로, 운영 중이라는 뜻이었다.뷔 박사는 이번에는 직접 시장에 갈 수 없다고 했다. 아쉬움과 안도감이 동시에 들었다. 다시 그 장면을 볼 자신이 있었는지도 모르겠다. 그런데 뜻밖에도 묵고 있던 와일드버드 호텔에서 조류시장 관련 보고서를 확인하게 됐다. 현지 자료를 간단히 번역해 읽었고, 사진도 함께 봤다. 예상은 했지만 여전히 처참했다.2024년 발간된 보고서에 따르면 베트남에서는 최소 120종 이상의 야생조류가 사냥되고 있으며, 이는 관상용 조류를 제외한 수치다. 왜가리류, 백로류, 뜸부기류, 도요·물떼새류 같은 흔한 물새들이 논과 습지, 해안 갯벌에서 대량으로 포획되고 있다. 보호구역 밖의 농경지와 양식장, 염전은 사실상 거대한 포획장이 되고 있었다.특히 하노이와 호찌민의 시장 조사에서는 판매된 조류의 약 90%가 법적으로 허용되지 않는 종이었다. 법은 존재하지만 보호받는 종은 일부에 불과했고, 실제로 가장 많이 잡히는 새들은 법의 사각지대에 놓여 있는 것이다. 보고서는 베트남의 야생동물 보호 법체계가 겉으로는 상당히 촘촘하다고 평가한다. 생물다양성법, 산림법, 형법, 총리 지침까지 갖춰져 있고, 심각한 야생동물 범죄에는 최대 15년 징역과 고액 벌금도 가능하다.2022년에는 철새와 야생조류 보호를 위한 총리 지침도 발표됐다. 문제는 법이 아니라 현장이었다. 홍강 삼각주와 메콩델타에서는 미스트넷(안개그물), 끈끈이 덫, 올가미, 유인용 녹음기, 심지어 직접 만든 총까지 동원된다. 도요새와 제비갈매기, 왜가리, 백로는 물론 큰뒷부리도요 같은 세계적 멸종위기종까지 포획되고 있다고 한다.특히 시장에서 가장 흔하게 거래되는 종은 도요류, 뜸부기류, 왜가리류였다. 이들은 살아 있는 채 우리에 갇혀 팔리거나, 당일 식당으로 바로 넘겨진다. 지역 소비뿐 아니라 도시의 야생동물 식당과 약재상, 국경을 넘는 거래까지 연결된다. 결국 문제의 핵심은 '생존을 위한 사냥'만이 아니다. 이미 거대한 상업 구조가 형성돼 있다는 점이다.보고서는 해법도 분명히 제시하고 있었다. 하노이와 호찌민 같은 대도시 시장에 대한 지속적인 감시, 메콩과 홍강 삼각주의 습지에서 미스트넷 사용 단속 강화, 보호종 목록 확대, 중앙정부와 지방정부의 협력 강화, 그리고 지역 주민 대상 인식 개선이 필요하다고 지적한다.8년 전에도 같은 생각을 했다. 지금도 같다. 멸종위기종만이라도 거래되지 않도록 해야 한다. 시장을 없애지 못하더라도 최소한 지켜야 할 선은 있어야 한다. 누군가는 계속 보고, 기록하고, 말해야 한다. 침묵하면 시장은 더 조용히 번성할 것이기 때문이다. 2018년에는 충격이었다. 2026년에는 무력감이었다. 처음 보는 참혹함보다 더 무서운 것은, 알고도 바뀌지 않는 현실이다. 내 생애 가장 씁쓸했던 날은 아직 끝나지 않았다.