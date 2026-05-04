도착한 순간부터 상쾌함 가득, 연휴 맞아 찾은 이곳

큰사진보기 ▲하추자연휴양림휴일은 맞아 휴양림을 찾은 관광객 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연휴양림의 숲속의 집독립된 형태의 숙박시설로 인기가 많은 숲속의 집 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲인제스피디움연휴를 맞이해 호텔과 콘도를 찾은 관광객들이 산책하고 있다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

강원도 인제군은 넓은 면적에 비해 인구밀도가 낮은 청정 지역이다. 산림이 우거지고 군부대가 많은 곳으로 군대에 가는 청년들이 인제로 배치되면 "인제가면 언제 오나 원통해서 못 살겠네"라며 인제군의 원통리를 노래하곤 했다. 그러나 2017년 6월에 서울양양고속도로가 전 구간 개통되면서 접근성이 좋아진 인제군은 래프팅으로 유명한 내린천, 공립자연휴양림, 자동차 테마파크 인제스피디움 등의 명소를 갖추고 강원도 관광의 중심으로 거듭나고 있다.계절의 여왕 5월은 연휴로 시작했다. 지난 2일, 공립 하추 자연휴양림을 예약한 필자는 서울양양고속도로를 달려서 인제군에 도착했다. 전국 자연휴양림 예약 플랫폼인 '숲나들e'에서 대기 신청으로 어렵게 예약한 곳이었다. 휴양림 주차장에 도착한 순간 숲 속의 맑은 공기가 온 몸을 감싸고 들어왔다. 깊은 산세와 청정한 계곡이 만들어낸 자연의 조화를 몸이 본능적으로 느끼는 것이다. 하추 자연휴양림의 숲속의 집, 산림문화휴양관, 야영데크는 연휴를 맞이해 자연을 즐기려는 사람들로 가득했다. 자연휴양림은 자유롭게 취사를 할 수 있어 숲 속의 파티를 즐기려는 가족과 연인이 즐겨 찾는다.주말 저녁을 앞둔 하추 자연휴양림은 저마다의 파티 준비로 분주했다. 야영데크 이용객은 부지런히 사이트를 구축했으며, 야외 데크에서 바비큐를 준비하는 투숙객은 준비해 온 식자재를 손질하느라 바빴다. 주말 농장에서 직접 키운 채소를 준비해 간 필자는 고기를 굽고 샐러드를 만들어서 가족과 함께 했다. 세 명으로 단출한 필자 일행한테는 저렴한 원룸 타입의 산림문화휴양관이 적당하고, 5명 이상이라면 전원주택의 느낌이 가득한 숲속의집이 제격이다. 자연휴양림의 야영데크는 전기시설, 샤워장, 화장실, 급수대를 이용할 수 있어서 안전하게 캠핑을 즐기려는 사람들이 즐겨 찾는다.하추 자연휴양림의 산림문화휴양관은 넓고 쾌적했다. 온수는 뜨거웠고 수압도 충분했으며, 바닥 난방을 조절할 수 있었다. 자연휴양림의 숙소에는 샴푸, 린스, 로션, 수건이 따로 없다. 이날 수건을 미처 챙기지 못한 필자는 휴양림 인근의 지역 상점을 찾아서 현지 조달했다.하추 자연휴양림에서 차로 15분 거리에는 자동차 테마파크 '인제 스피디움'이 있다. 공인 레이싱 서킷(Racing Circuit)과 모터스포츠 체험 시설, 클래식 CAR 박물관, 호텔과 콘도를 갖춘 인제 스피디움은 2013년에 개장했다. 지난달 28일에는 이탈리아의 고성능 자동차 브랜드의 '더 트라이던트 익스피리언스' 드라이빙 행사가 열렸고, 4월에 개막한 2026 인제 마스터즈 시리즈는 10월까지 총 5라운드 일정으로 진행된다. 2026 현대자동차 N 페스티벌 3라운드는 오는 7월에, 5라운드는 오는 10월에 인제 스피디움에서 개최된다.한편, 자연 속에서 휴식과 힐링을 즐길 수 있는 자연휴양림은 대한민국 공식 전자정부 누리집 숲나들e에서 예약할 수 있다.