어린이날, 아이는 정말 주인공일까

<아동인권 365 - 아동권으로 동화 읽다>는 매달 한 편의 동화를 읽으며, 아동권의 언어로 다시 묻고 정리하는 연재입니다.

큰사진보기 ▲거대한 나무 아래 설치된 벤치. 관계를 조율하는 경험은 따로 주어지지 않는다. ⓒ 서정은 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 사단법인 3P아동인권연구소 홈페이지와 개인 SNS에도 실립니다.

어린이날은 아이를 위한 날이라고들 말한다. 지자체와 기업은 선물, 이벤트와 캠페인을 쏟아내며 아이들을 위한 하루를 만들어 보인다. 겉보기에 아이는 세상의 중심인 듯하다. 과연 그러한가? 실상은 어른들이 미리 결정해 둔 일정표와 경험을 제공받는 '수혜자' 에 가까운 게 아닐까. 아이에게 선택권이 없기는 이날도 다른 날과 마찬가지이기 때문이다.​이 현실은 동화 <아낌없이 주는 나무>와 맞닿아 있다. 우리는 이 이야기를 오래도록 부모의 숭고한 희생과 참된 사랑의 표상으로 읽어왔다. 하지만 아동권 관점으로 들여다보면 다르게 보인다. ​<아낌없이 주는 나무> 속 소년은 내내 요구하고, 나무는 조건 없이 응한다. 이 관계에서 '조율'은 일어나지 않는다.조율이란 상대가 가진 한계를 인식하고 서로의 욕구를 맞춰가는 과정이다. 단순한 양보가 아니라, 관계를 성숙하게 만드는 필수 과정이다. 하지만 이야기 어디에도 그런 조율과정은 없다. 그저 나무가 주는 일방적 제공으로만 관계가 유지될 뿐이다.아동권 관점에 보자면, 이야기 속 소년은 관계를 배울 기회를 갖지 못했다. 유엔 아동권리협약은 아동을 단순한 보호 대상을 넘어, 자신의 의견을 표현하고(제12조) 역량에 따라 선택을 확장해가는(제5조) '권리 주체'로 본다. 이 때, 주체로 성장한다는 것은 타인의 경계를 인식하는 것을 전제한다. 또한 자신이 가진 요구를 현실과 타협하며, 선택 후 결과를 책임져 보는 경험을 통해 만들어진다.하지만 나무가 보인 무조건적인 수용은 소년에게서 이 소중한 배움의 기회를 박탈했다. 타인의 고통이나 한계를 살필 필요가 없는 구조이다. 소년은 그저 신체만 늙어갈 뿐이다. 조율이 없고 타인의 경계를 고려할 필요성도 없다. 나무가 의도한 것은 아니겠지만, 조율이 사라진 관계는 지속될 수는 있어도 결코 성숙할 수는 없다.​그렇다면 관계에서 조율이란 구체적으로 어떤 모습이어야 할까. 그것은 부모가 아이의 욕망 앞에 당당히 자신의 한계를 드러내는 것에서 시작된다. ​예를 들어, 어린이날 놀이공원에 가고 싶거나 비싼 장난감을 원하는 아이에게 무조건 응하기보다 부모의 상황을 솔직히 공유해보는 것이다. "놀이공원에 가면 즐겁겠지만, 오늘은 우리 여력이 충분하지 않아. 대신 우리가 함께 즐길 수 있는 다른 방법을 같이 찾아보자"라고 말이다. ​이 과정은 아이에게 실망을 주는 게 아니다. 오히려 부모도 타인이며, 제한된 조건 속에서 최선의 대안을 찾아내는 '협상'을 가르치는 일이다.부모 상황을 고려해 행선지를 수정할 수도 있고, 고가 선물 대신 함께 보낼 시간의 질을 논의하는 경험을 가질 수도 있다. 이 작은 조율들이 모여 아이는 비로소 타인을 소비하는 존재가 아닌, 타인과 공존하는 주체로 성장한다. ​문제는 지금의 어린이날이 부모와 아이가 조율할 틈조차 주지 않는 하나의 거대한 구조가 되었다는 점이다. 짧은 시간 안에 최대한 많은 것을 해줘야 한다는 압박감은 어른들에게 상당한 부담이 된다. 결국 부모를 '아낌없이 주는 나무'로 만들고, 아이를 어른이 설계한 경험의 소비자로 전락시킨다.실패 없는 만족을 위해 어른들이 완벽한 일정표를 짜 놓았다. 이 때 타인의 시간과 비용에는 한계가 있다는 사실을 배울 기회는 '아낌없는 제공' 뒤로 숨어버린다. 게다가 부모 개인의 태도만으로 설명될 수 있는 문제가 아니다. 어린이날을 거대한 '제공과 소비'의 날로 규정해버린 우리 사회의 구조적 압박이기도 하다.​초등학교 저학년 아이들과 <아낌없이 주는 나무>를 읽었다. 아이들은 "소년은 필요할 때만 와서 뺏어가는 나쁜 사람"이라거나, 나무를 향해 "소년이 떠날까 봐 무서워서 다 준 것 같다"는 반응을 보였다. ​아이들은 이미 이 관계가 가진 허점을 직관적으로 꿰뚫고 있다.어른들의 기대와 달리, 이 동화를 숭고한 사랑이나 미덕으로 읽지 않는다. 그저 나무와 소년이 처한 조건의 문제로 이해한다. 아이들은 "소년 말고 친구 나무를 심어줘야 한다"며 대안을 제시하기도 한다. 한쪽에만 의존하는 비대칭적 관계의 위태로움을 이미 알고 있는 셈이다. 그러니, 이제 우리가 변할 차례다.​'무엇을 더 줄까'에서 '어떻게 함께 정할 것인가'로 ​어린이날은 이미 충분히 풍부해졌다. 하지만 풍요로운 제공 속에서 아이가 스스로 선택하고 조율할 시간은 오히려 줄어들었다. 문제는 사랑의 양이나 크기가 아니다. 그 사랑이 조율 없이 작동하는 방식이다. ​이제 우리는 아이에게 무엇을 더 해줄 것인가에서 벗어나야 한다. 이 하루가 아이들에게 어떤 경험이 될지, '어떻게 함께 정할 것인가'를 고민해야 한다.​"네가 원하는 걸 다 해줄 수는 없어. 하지만 우리가 함께할 수 있는 최선을 같이 찾아보자." ​나들이를 하고 난 후, 집에 안 가겠다며 심하게 우는 아이를 본 적이 있다. 부모는 왜 이렇게 잘 놀고 난 후에도 만족이 없느냐며 분통을 터뜨렸다. 아이 입장에서는 자신의 욕구가 환경과 조율되는 과정을 거치지 못했다. 부모는 일방적인 제공한 하루가 아이의 울음으로 드러나자 당황하였다.사회나 부모는 자신의 밑동까지 다 내어주며 죄책감을 덜기보다, 건강한 나무로 서서 아이와 함께 숲을 가꾸어야 한다. 그것이야말로 아이를 소비 대상으로 전락시키지 않고, 자기 삶을 함께 구성하는 주체로 대우하는 진짜 어린이날이 아닐까? ​(더 많은 것을 못 해 줘 미안한 부모 세대와 부모의 희생을 당연시하거나 죄책감에 빠진 자녀세대 모두가 이 '밑동의 서사'에서 해방되길 바란다. 이번 어린이날, 많은 나무들이 자신만의 그늘 아래서 아이와 함께 평온히 조율하며 쉬어갈 수 있기를.)