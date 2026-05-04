주민자치공동체의 표본, 군산 말랭이 마을 찾은 대학생들

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작년 말랭이 마을을 떠나오기 전, '월간주민자치'라는 잡지사로부터 주민자치 공동체의 현장 사례로 말랭이 마을을 취재하고 싶다는 연락을 받았다. '현장 르포! 허훈의 주민자치 현미경'이라는 제목으로 전국의 주민자치 현장을 다니면서 르포 형식의 칼럼을 쓰는 허훈 교수를 만났었다. 말랭이 마을 4년 동안 입주 작가로서 주민들과 함께 살면서 쌓았던 마을 공동체의 모습을 소개하고 군산의 문화 마을로 거듭나려는 말랭이 마을을 홍보했었다.
그 인연이 쌓여서 5월의 첫날 선문대학교 디지털콘텐츠 학과 학생들의 방문이 있었다. 방문 목적은 '학생 참여형 마을 리빙랩(Living Lab)을 위한 현장 체험'이었다. 전국의 많은 마을 중에서 그들은 왜 말랭이 마을로 향했을까. 허훈 교수는 학생들에게 그 이유를 이렇게 설명했다.
군산 하면 떠오르는 것은 무엇일까. 군산은 개항 이래 곡물들을 수탈해가던 항구였고 그렇기에 1만 여 명의 일본인들이 거주하여 남긴 흔적들이 많다. 지워지지 않는 오욕의 역사를 오히려 역발상으로 생각하며 사는 지혜를 보이는 곳이 군산이다. 이에 우리 선문대 학생들은 근대문화도시 조성에 나선 군산시에서 실제로 창조적인 문화마을을 만들어가는 말랭이마을 사람들을 찾는다. 이 마을은 군산시 금강 하구와 군산항을 잇는 곳에 형성된 오래된 주거지이다. '말랭이'는 산비탈 또는 마을 안쪽의 후미진 곳을 의미한다. 비탈지고 후미진 곳을 문화의 힘으로 빛이 나도록 바꾸려는 사람들의 이야기는 어떻게 전개되고 있을까를 살펴본다.
2022년부터 작년까지 말랭이 마을 입주 작가로서 살면서, 게다가 마을의 가장 높으면서도 가장 좁은 공간에 책방을 열고, 마을에서 365일 정주하는 모습으로 수많은 다양한 활동을 했다. 가장 주력했던 것은 말랭이 마을의 주민들을 대상으로 함께 공동체 활동 프로그램을 기획·운영하고 그 결과를 전국에 홍보하는 일이었다. 대표적인 활동은 단연코, 마을사람들에게 문해 교육을 하고 시인으로서의 재능을 발굴했고 시집 출간물을 만든 일이었다.
말랭이 마을과 사람들과 함께한 나의 노력은 그 빛이 결코 바래지 않고 오히려 사람들의 입소문에 자자했다. 아마도 그 노력의 결실로 선문대 학생들의 공부하는 '디지털과 콘텐츠'라는 요소에 딱 맞는 사례 현장으로 인정받았으리라 생각한다. 이렇게 찾아온 학생들을 실망시키고 싶지 않아서 1박 2일 동안 말랭이 홍보 대사로서 노력했다.
첫날은 책방 근처와 말랭이 마을을 두루 돌아다니며 근대역사거리에 조성된 마을이자 원주민이 아직도 많이 기거하고 있는 주택의 형태를 살피면서 학생들은 다양한 콘텐츠를 고민했다. 군산시 마을 해설사의 도움을 받아서 재밌는 해설을 듣기도 하고, 연이어 마을 자치의 올바른 방향에 대하여 허 교수의 강연도 집중해서 들었다.
둘째 날은 말랭이 마을 입주 작가인 도예 전문가(김혁수 교수)와 함께 도자기 체험도 하고, 말랭이마을 양조장에서는 '막걸리 만드는 방법'을 배운 후 모든 학생이 직접 만든 진짜 막걸리(방부제 없는 말랭이 막걸리)를 한 통 씩 얻는 체험도 했다. 책방에서는 우리나라 시인들의 시 구절을 엽서에 필사하여 우리 시의 아름다운 글 맛을 알도록 유인하기도 했다.
말랭이 어머님들은 젊은 대학생들의 방문을 지극히 환대했다. 파전과 감자구이도 해 주시고, 학생들은 부모님께 드리고 싶다고 말랭이표 단호박 식혜를 구입하기도 했다. 요즘 초중고 학생들의 수학여행 실시 여부에 대하여 대통령까지 나서며 다양한 의견을 피력하지만, 학창 시절 현장 체험이야말로 살아가면서 오랫동안 추억 할 멋진 여행이라는 점에서 학생들의 시간들을 헛되지 않게 하고 싶었다.
1박 2일의 여행 가이드를 마치면서 학생들의 체험 느낌을 물었다. 어떤 학생은 전공 공부 차 왔지만, 마을의 풍경과 사람들이 따뜻하고 친절해서 감사하다고 했다. 또 어떤 학생은 말랭이 마을을 포함한 군산은 관광자원이 없는 도시가 아니라, 그걸 잘 연결하고 활용하는 부분이 부족한 도시라는 점이 아쉬웠다는 의견도 주었다.
그러면서 군산의 갯벌체험이나 대표 생선인 박대 활용 같은 콘텐츠와 말랭이 마을을 서로 연결해서 영상이나 SNS같은 디지털 콘텐츠로 풀어내고 관광코스로 만들면 좋겠다는 의견을 제안하기도 하는 등, 낯선 곳으로의 여행을 자기 공간화 하는 주체성이 기특했다.
학교 측에서는 마을의 주인공들을 직접 만나는데 도움이 되는 책이라 정말 좋다면서 선뜻 모든 학생들에게 '군산말랭이마을 동네글방 어머니들의 시 모음집' (관련기사 : "그까짓 것 한번 써보면 되겄지"... 80대 시꽃이 피었습니다
)을 선물했다.
군산은 인구 소멸지역 중 하나라고 한다. 소멸한다는 지역사회에 인간적이면서 사회적 관계를 그리워하는 것은 어쩌면 군산 지역인들의 또 다른 갈망과 희망일지도 모른다. 그래서 마을에 찾아오는 한 사람 한 사람이 귀하고 소중하기 이를 데 없다. 학생들과의 헤어짐을 앞두고 정현종 시인의 <방문객> 시 구절을 들려준 이유도 여기에 있었다.
사람이 온다는 것은
실은 어마어마한 일이다.
그는
그의 과거와
현재와
그리고
그의 미래와 함께 오기 때문이다.
한 사람의 일생이 오기 때문이다.
(하략)
"여러분께서 여러분의 일생을 가지고 우리 마을에 와주신 것에 대하여 진심으로 감사드립니다. 부족한 시간이었지만, 마을을 소개하고 마을이 어떤 모습으로 공동체를 이루어 나가며 살고 있는지를 여러분의 시각으로 콘텐츠를 만들어 영상으로 보여주신다면 영광이겠어요. 기다릴게요"라며 인사말을 맺었다.
주민자치를 이론으로 배우는 것은 넘어서 실전에서 견학과 체험을 통해 배움을 익히는 학생들의 모습이 단지 일시적이 아니고 지속 가능한 사회적 문화로 형성되기를 소망한다.