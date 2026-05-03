"민원, 직접 전화주세요"... 성수석, '시민 직통 핫라인' 개설

큰사진보기 ▲성 후보는 최근 개인 휴대전화(010-2506-5655)를 공개하고 ‘후보 직통 민원 전화’를 개설했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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성수석 더불어민주당 이천시장 후보가 시민 민원을 직접 듣겠다는 '직통 소통' 방식을 내세웠다.기존 행정 절차를 거치지 않고 후보에게 바로 전달되는 민원 창구를 열어, 관료주의와 행정 불신을 정면으로 돌파하겠다는 취지다.성 후보는 최근 개인 휴대전화(010-2506-5655)를 공개하고 '후보 직통 민원 전화'를 개설했다고 밝혔다. 그는 이를 통해 시민의 목소리를 실시간으로 듣고, 시정 방향에 반영하는 '원스톱 소통 창구'를 운영하겠다고 설명했다.성 후보는 직통 전화 개설 배경에 대해 "그동안 시민들이 민원을 제기해도 공무원 조직의 높은 문턱과 관행에 막혀 제대로 전달되지 않는다는 불신이 컸다"라고 지적했다.이어 "이제는 후보가 직접 듣고 직접 답하는 방식으로, 시민 한 사람 한 사람이 자신의 목소리가 실제로 반영된다는 확신을 가질 수 있도록 하겠다"라고 말했다.이번 직통 전화는 단순한 불편 접수 창구를 넘어 정책 제안과 아이디어를 수렴하는 통로로도 활용될 예정이다.성 후보 측은 "이천의 미래를 위한 다양한 의견을 가감 없이 받아들이는 '시민 정책 참여 플랫폼'으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.특히 성 후보는 이번 조치를 '선거용 이벤트'가 아니라는 점을 강조했다. 그는 "시민의 선택으로 시장에 당선된다면, 취임 이후에도 이 시스템을 상시 운영하고 더욱 발전시켜 나가겠다"라며 "민선 9기 시정의 핵심 가치는 시민이 실질적인 주인이 되는 참여형 자치"라고 밝혔다.캠프 관계자도 "직통 전화 개설 소식이 알려지자 지역 현안과 관련한 다양한 의견이 이미 접수되고 있다"라며 "접수된 민원과 제안은 후보가 직접 검토해 공약에 반영하거나 향후 시정 운영의 핵심 과제로 삼을 계획"이라고 전했다.