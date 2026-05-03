"대구 시민들 자존심 건드리는 일 그만"... 김부겸이 호소한 까닭

큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당은 3일 오후 엑스코에서 지방선거 출마자들이 참석한 가운데 필승 결의대회를 열고 승리를 다짐했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주당 대구시당은 3일 기자회견을 열고 6.3지방선거에 역대 최다 후보를 낼 계획이라고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

더불어민주당 대구시당이 6.3지방선거를 30여 일 앞두고 필승 전진대회를 열고 본격적인 선거체제 돌입을 선언했다.민주당 대구시당은 3일 오후 엑스코에서 김부겸 대구시장 예비후보를 비롯해 권칠승 의원, 허소 대구시당위원장, 8개 구청장 예비후보, 광역·기초의원 예비후보, 당원 등이 참석한 가운데 전진대회를 열고 대구 정치의 변화와 민생 회복을 위한 결의를 다졌다.허소 위원장은 "지방소멸을 극복하고 대구 경제를 살리겠다는 의지로 반드시 승리해야 한다"라며 "시민들이 우리에게 일할 기회를 주시도록 간절히 호소한다"라고 말했다.권칠승 의원은 "지금이 대구 변화를 만들 수 있는 사실상 유일한 기회"라며 "현장에서 시민들과 함께하며 끝까지 힘을 보태겠다"라고 밝혔다.김부겸 후보는 "새로운 희망의 꽃을 피워내겠다고 결심한 동지 여러분이 든든하고 반갑다"며 "이 자리에 당당하게 서 있는 여러분들이야말로 이 싸움의 승리를 이끌 확실한 승리자가 될 것이라고 생각한다"라고 말했다.이어 그는 대구를 향해 손가락질하는 전국의 당원들과 시민들을 향해 "대구 시민들은 자존심 하나로 버텨오신 분들"이라며 "시민들의 자존심과 자긍심을 건드리는 그런 일을 그만 해 달라"라고 요청했다.그러면서 "이번에 바꾸지 못하면, 이번에 대구에서 희망의 씨앗을 심지 못하면 우리의 아들딸들이 버텨낼 수 없는 곳으로 들어설까 봐 우리가 몸부림치고 있다"라며 "대구 시민들이 변화를 받아들일 준비가 돼 있다"라고 강조했다.민주당 중앙당에는 "시민들이 합리적으로 왜 민주당이 필요한가를 판단할 수 있도록 도와 달라"라며 "여러분들이 쉽게 던지는 말 한마디, 필요하다고 생각하는 법안 하나가 여기서 고생하는 동지들을 다 버릴 생각이 아니라면 신중해 달라고 요청드린다"라고 호소했다.후보들은 결의문을 통해 ▲민생회복과 지역경제 활성화 ▲현장 중심의 정치로 체감할 수 있는 변화 ▲대구의 미래 성장 동력 마련 ▲시민과 함께하는 변화의 정치로 반드시 승리를 다짐했다.앞서 대구시당은 이날 오전 기자회견을 열고 기초단체장과 광역의원, 기초의원 후보 공천 작업에 막바지 속도를 내는 가운데 역대 가장 많은 후보를 공천할 계획이라고 밝혔다.대구시당은 이날 현재까지 9개 기초단체 중 8개 기초단체장 후보를 확정했고 31개 광역의원 선거구에는 26개 선거구의 후보를 확정한 상태다. 기초의원 43개 선거구에는 45명의 후보를 확정했다.대구시당은 4년 전 선거에서 4명에 그쳤던 기초단체장을 이번 선거에서는 모두 공천하고 광역의원도 29곳 중 4곳에서만 후보자를 냈지만 이번에는 모든 지역구에 후보자를 낸다는 계획이다.현재 기초단체장 후보가 확정되지 않은 군위군의 경우에는 심사를 진행하고 있어 이번 주 중 확정할 예정이고 광역의원 후보도 대부분 심사를 진행 중으로 늦어도 이달 12일 전에는 모든 공천을 마칠 것으로 보인다.지금까지 확정된 기초단체장 후보는 오영준(중구청장·현 민주당 부대변인), 정연우(남구청장·전 남구의원), 신효철(동구청장·전 동구의원), 최규식(서구청장·전 민주당 서구지역위원장), 최우영(북구청장·현 북구의원), 박정권(수성구청장·전 국회의장 정책비서관), 김성태(달서구청장·전 대구시의원), 김보경(달성군수·전 달성군의회 부의장) 등이다.비례대표의 경우 광역의원 비례대표는 박정희 전 북구갑 지역위원장과 최완식 전 민주당 국가균형발전위원회 국민소통특별위원 등 남녀 각 1명씩 2명을 확정했고 기초의원 비례대표는 9개 선거구 중 5개 선거구에 대해 공천을 확정했다. 나머지 4개 선거구는 심사 중에 있다.이처럼 후보가 크게 증가한 것은 김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마가 결정적 계기가 된 것으로 보인다. 김 후보에 대한 기대가 높아지면서 지방선거 출마자들도 선거 분위기 변화에 대한 기대감이 반영됐다는 평가이다.기자회견에서 허소 시당위원장은 "기초단체장 후보 9명을 모두 공천하고 광역의원 31개 지역구에 모든 후보자를 내는 것을 목표로 마지막 심사에 박차를 가하고 있다"라고 밝혔다.허 위원장은 "시민과 함께 대구 경제를 살리고 삶을 도약시키기 위해 겸손하게 나아가겠다"라며 "이번 지방선거를 통해 30년간 이어질 대구 경제의 정체를 끊어내고 지방소멸이라는 국가적 위기에 맞서 분명한 대전환을 이루어 내겠다"라고 각오를 다졌다.그러면서 "대구 정치에서 경쟁을 복원하겠다"라며 "경쟁할 때 대구가 바뀌고 시민의 삶이 더 행복해진다고 확신한다. 경쟁 속에서 성과로 평가받겠다"라고 강조했다.윤종화 대구시당 공직선거후보자추천관리위원장은 "공천의 핵심은 대구 정치의 경쟁력을 회복하고 더 다양한 인재들의 정치 참여를 확대해 시민들에게 더 많은 선택지를 제공하는 것"이라고 말했다.윤 위원장은 "이번 공천에서는 인적 구성의 변화와 정치 참여가 확대됐다"라며 "여성 공천 비율은 지난 7회 11.8%에서 8회 31.3%, 9회 44.2%로 꾸준히 확대됐다. 더 많은 여성과 새로운 인재들이 대구 정치 안으로 진입할 수 있는 구조를 만들어가고 있다는 점에서 의미가 있다"라고 강조했다.그는 "이번 공천에서는 후보 개인의 인지도보다 전문성, 지역활동 이력, 도덕성, 확장 가능성, 실질 경쟁력을 중심으로 심사했다"라고 설명했다.김현근 대구시당 비례대표후보자추천관리위원장은 "비례대표 후보는 정당의 이념을 대표하고 지역의 신망을 받을 수 있는 사람들을 시민들에게 보여드리고 당의 외연확장과 지지를 확보할 수 있는 주요한 자리"라고 강조했다.그러면서 "새로운 정치신인을 발굴하여 당의 외연을 확장하고 시민의 지지를 확보하려고 했으나 현실적으로 어려웠다"라며 "중앙당의 비례후보자 자격 지침이 변경되면서 차후 비례대표 후보자의 선출 기준으로 삼을 수 있게 된 것은 이번 공관위의 성과"라고 자평했다.김 위원장은"김부겸 시장 후보의 출마를 보면서 당의 지지를 더욱 확장할 수 있다고 판단해 남자 후보(2번)의 발굴에 노력했다"라며 "국회 정개특위에서 비례대표 정족수를 의원 정원의 14%로 확대하면서 우리 지역의 2번 후보도 진출 가능성이 커졌다"라고 밝혔다.