충남도의회 국민의힘도 '들썩'... 정진석 공천 전면 재검토 촉구

큰사진보기 ▲김옥수 충남도의원. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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김태흠 충남도지사에 이어 이번에는 김옥수 충남도의회 국민의힘 원내대표가 정진석 전 대통령 비서실장의 공천 절차 전면 재검토를 요구하고 나섰다.김 원내대표는 3일 발표한 성명서에서 "정진석 전 실장의 공천 논의 과정을 바라보며 깊은 유감과 참담함을 금할 수 없다. 지난 12·3 사태 이후 국민과 당이 감내해 온 고통은 결코 가볍지 않다"고 밝혔다.12·3 사태 이후의 시간은 당의 처절한 반성과 성찰, 그리고 쇄신의 출발점이어야 한다고 강조한 김 원내대표는 "지금의 공천 논의는 책임의 확인이 아닌 정치적 면책으로 비칠 수밖에 없다"면서 책임 있는 인사가 충분한 자숙 없이 공천 가도에 오르는 것에 대해 강한 우려를 표했다.지역 민심과 관련해서도 단호한 입장을 밝혔다. 김 원내대표는 "충남의 민심은 과거로 돌아가는 정치가 아니라 미래를 향해 쇄신하는 정치를, 책임을 회피하는 정치가 아니라 국민 앞에 당당히 책임지는 정치를 요구하고 있다"고 강조했다.이어 당 지도부를 향해 "국민의 기준에서 다시 판단하고, 상식과 책임 위에서 공천 절차를 전면 재검토하라"고 강력히 촉구했다.끝으로 김옥수 원내대표는 "수많은 후보자들이 당의 책임 있는 선택을 믿고 현장에서 뛰고 있다"면서 "국민적 상식과 당원의 양심에 반하는 결정이 계속된다면, 그에 따른 모든 정치적 책임은 지도부가 져야 할 것"이라고 지도부의 결단을 촉구했다.앞서 김태흠 충남도지사도 정 전 실장의 공천과 관련해 "자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 당을 떠날 수밖에 없다"라며 강하게 반발하는 등 파장이 커지고 있다.