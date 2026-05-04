"감정 대청소"가 필요하다면, 이렇게 걸어보세요

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​우리는 말 그대로 삶에서 걷기를 '몰아냈다'

하지만 우리는 걷는 존재로 태어났다.



애나벨 스트리츠, <걷는 존재>

큰사진보기 ▲걷는 존재, 치유의 걷기애나벨 스트리츠의 두 권의 책 ⓒ 위즈덤하우스, 동양북스 관련사진보기

네덜란드에서는 바람 부는 날 나가는 산책을 레커 어트와이언 이라고 부르며,

이는 '기분 좋게 바람으로 가득 차다'라는 의미다. 네덜란드에서 '레커 어트와이언'은 '감정 대청소'와 같다. 묵은 먼지들이 상쾌하게 쓸려가며 생기와 활기를 찾아 다시 시작할 준비를 하는 것이다.



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생물기상학(대기상태가 우리에게 주는 영향을 연구하는 학문)은 아직 걸음마 수준이지만 바람에 관해서는 여러 이론을 제시했다. 40여 년 전, 과학자 리얼 왓슨은 거친 바람이 특정한 스트레스 반응을 유발해 혈액과 온몸에 아드레날린을 분출시킨다는 가설을 세웠다.



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예술가 조지아 오키프는 바람 부는 날에 걷는 것을 아주 좋아했는데, 아마 네덜란드라는 뿌리에서 이어졌을 것이다. 그녀는 편지를 쓰며 바람 부는 날 산책이 얼마나 신나고 상쾌한 일인지 계속해서 표현하기도 했다.



애나벨 스트리츠, <걷는 존재>

매일 걷는다는 행위에는 특별한 무언가가 있다. 이를테면 단순함, 리듬, 삶에서 껍질을 제거하고 본질만 남기는 경험이다. 모든 것이 배낭 속 소지품으로 축약되고,끊임없이 앞으로 나아간다는 감각이 느껴지자, 오랫동안 나를 괴롭혔던 고통이 조금씩 녹아 감당할 만한 슬픔으로 변했다.



애나벨 스트리츠, <치유의 걷기>

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타그램, 네이버 블로그에도 실립니다.

요즘은 지역마다 걷기 여행 코스가 잘 개발되어 있다. 강릉 바우길, 제주 올레길, 동해안 해파랑길 등. 이제는 국내를 넘어 산티아고 순례자의 길, 네팔 안나푸르나 서킷, 미국 애팔래치아 트레일에 다녀온 사람들의 이야기까지도 들려온다.그리고 매일 걸으면 건강해진다며 지자체 보건소마다 목표 이상 걷는 사람들에게 상품권도 주고 선물도 주는 곳도 있다. 운동화만 있으면 시작할 수 있는 가볍고도 가까운 운동이자 여가를 보내는 좋은 방법인 동시에 의미 있는 여행을 만들어주는 방법 '걷기'.그래, 나도 이제부터 걸어볼까 생각은 하지만 이미 몸에 익어버린 자동차의 편리함, 신속성, 효율성이 발걸음을 쉽게 떨어지지 않게 잡아당긴다. 심지어 대중교통도 앱에서 분 단위로 확인하고 최소한으로 걷고 움직이는 것이 익숙해져 버린 우리의 몸과 마음. 어디서 어떻게 걷기를 시작해야 하나 막막하기만 하다. 하지만 더는 걱정하지 말자. 애나벨 스트리츠의 책 <걷는 존재>, <치유의 걷기>를 읽다 보면 나름의 해답을 찾아갈 수 있을 것이다.<걷는 존재>의 각 장에는 새로운 걷기 방법이 소개되어 있다. 1년(52주) 동안 상황에 따라 다르게 걷기를 시도할 수 있도록 52가지 걷기 방법이 두세 쪽으로 제시되어 있고 유용한 팁까지 있어 각자의 상황과 필요에 맞게 골라서 읽고 걸어보기에 좋다.우리가 평소 들어보았던 걷기 방법(예를 들면 '느리게 천천히 걷기', '쓰레기를 주우며 걷기' 등)도 있지만, 걷기와는 어울리지 않는다고 생각하는 조건('추운 날 걷기', '바람 부는 날 걷기', '길을 잃고 헤매며 걷기' 등)속에서 걷기도 저자는 강추한다. 그리고 그런 조건에서 걷기의 이점, 과학적 연구 결과, 예술가의 이야기도 들려준다. 바람이 부는 날에 대해서는 아래와 같이 설명한다.<치유의 걷기>는 20가지 장소별로 어디서 걷는가가 우리에게 미치는 영향에 대해 정리되어 있다. 공간들은 크게 '녹색 공간(자연)'과 '파란색 공간(물)'으로 나뉘어 설명하지만 우리 대다수의 생활공간인 도시 산책이나 도시 공원도 잊지 않는다. 또 공동묘지나 버려진 기찻길, 절벽 산책로처럼 익숙하지만 걷기에 적합할까 갸우뚱 하는 장소의 가치도 찾아내 알려준다.공동묘지는 '영적인 분위기가 해당 장소에 명상적, 치유적 성격'이 더하며 '정서적 회복을 돕는 평화로운 장소'라는 것. '이완과 성찰, 사색을' 이끌어낼 수 있다고 한다. 또 '생물다양성 보전에 기여하는 장소(도시 야생 생물의 피난처)'이기도 하다고 설명해 준다.또 옛날 사람들이 걸으면서 보고 들었던 것과 함께 하는 그 의미에 대해서도 다시금 확인해 준다. '평평한 땅과 넓은 하늘'을 바라보며 우리 조상들이 했던 '블루도밍(blue-doming , 신과 교감 하기 위해 하늘을 올려다보는 행위를 가리키는 표현. 빅토리아 시대에 유행)'에 대해 알려준다. 또 새와의 만남이 우리에게 전해 줄 것들에 대해 알려주기도 한다.누구보다도 걷기에 대한 애정이 깊은 저자는 막연하고 추상적으로 걷기의 장점을 설명하기보다 최신 과학 연구 자료를 근거로 자세히 설명해준다. 그런 연구 결과보다 내 마음에 와 닿았던 것은 아래 구절이었다.두 권의 책을 통해 매일 한 알 씩 영양제를 먹듯 우리 마음의 건강을 위해 나서는 사람들이 많아지길 바란다. 밤이면 밤이라서 좋고(밤길 걷기, 야경) 도시면 도시라서 좋다(도시의 냄새를 맡으며 걷기, 도시 산책). 멀리 여행을 가서 정해진 길을 걸어도 좋고(순례자처럼 걷기 ,순례길) 짧게 근처에서 걸어도 좋다(단 12분의 짧은 걷기, 도시 공원)는 사실을 기억하면서.