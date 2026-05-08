무등산 '파노라마' 보고 싶다면, 이 길을 걸어보세요

큰사진보기 ▲무등산들녘 너머로 펼쳐진 무등산 전경. 낙타봉과 서석대·천왕봉 능선이 겹겹이 이어지며, 마을과 산이 어우러진 고요한 풍경을 만든다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무둥산초록으로 물든 들녘과 마을 너머로 펼쳐진 무등산 능선. 봄기운이 번지는 풍경 속에서 산과 삶이 나란히 이어진다. ⓒ 문운 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영평리 골목길돌담과 초록이 어우러진 길, 발걸음이 자연스레 느려진다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순 풍력발전기화순 풍력발전기들녘 너머 별산 능선 위, 하얀 풍력발전기들 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무돌길층층나무 꽃이 하얗게 내려앉은 숲길 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무돌길초록 숲 그늘 아래, 때죽나무 꽃이 조용히 고개를 떨구고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무돌길들길에 소담하게 피어난 씀바귀꽃 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무등산 편백자연휴양림곧게 뻗은 편백나무들이 빽빽이 들어선 숲속 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방 코스]

영평마을→도원마을→영신골길→OK목장→안심마을정자→안심저수지 → 안양산휴양림→둔병재→물촌마을→큰재

무돌길 8코스 '영신길'에 들어서자 시야가 트인다. 앞을 가로막던 숲이 물러나고, 무등산 능선이 한눈에 펼쳐진다. 낙타의 등을 닮은 낙타봉이 완만하게 이어지고, 그 흐름을 따라 산세가 옆으로 길게 뻗는다. 서석대와 천왕봉, 신선대는 어슴푸레하게 겹치듯 모습을 드러낸다.들녘과 텃밭, 돌담과 흙길이 어우러진 마을 풍경 너머로 산자락이 낮게 펼쳐진다. 연둣빛에서 짙은 초록으로 깊어지는 산빛은 계절의 시간을 품고, 그 위를 스치는 구름은 능선의 윤곽을 한층 부드럽게 감싼다.이곳 영신길은 무등산을 가장 아름답게 '전경'으로 만나는 자리다. 산속이 아닌, 삶의 자리에서 바라보는 무등산. 길 위에 서서 마주한 이 풍경은 걷는 이로 하여금 잠시 발걸음을 멈추게 할 만큼 깊고도 넉넉하다.산의 모습은 둥그스름해 믿음직스럽고 후덕한 인상을 준다. 가장 높은 중심부인 천왕봉은 살짝 솟아 산의 중심을 잡아주고, 양옆으로는 완만하게 흘러내리며 마치 두 팔을 넓게 벌려 마을과 들판을 감싸 안는 듯하다.지난 2일, 무돌길 제7길 이서길을 지나 영신길은 도원마을로 향한다. 마을길과 밭길을 따라 걷는 사이 무등산은 점점 가까워진다. 광주 쪽에서 보던 풍경과는 또 다른 얼굴이다. 빌딩 숲에 가리지 않은 산은 한층 시원한 조망으로 눈앞에 다가선다.군데군데 펼쳐진 청보리밭이 옛 기억을 은근히 불러낸다. 마을길 돌담에는 담쟁이가 넝쿨을 뻗고, 사이사이 모란꽃이 피어 길에 색을 더한다. 멀리 별산에는 풍력발전기가 서 있어, 길 위의 시선을 이끄는 또 하나의 이정표가 된다.도원마을 쉼터에서 잠시 걸음을 멈췄다. 신선이 머문다는 무릉도원의 뜻을 담은 도원마을은 규봉암 아래 자리한다. 정자와 쉼 공간이 마련돼 있어 쉬어가기 좋지만, 찾는 이가 드문 듯 고요하다.장골재를 건너 한 카페에 들렀다. 문화유적을 답사할 때면 늘 현지 가게를 찾는다. 작은 응원의 마음에서다. 이곳은 무등산 동쪽 일대를 한눈에 조망할 수 있는 자리이기도 하다. 산 아래로 펼쳐진 다랭이논이 시원하게 눈에 들어온다.규봉로를 따라 걷다 보면 OK목장을 지나 자연의 미학에 닿는다. 야외 결혼식이라도 열린 듯 사람들이 모여 있는 풍경이 눈길을 끈다. 길섶에는 층층나무꽃과 때죽나무꽃, 씀바귀꽃, 애기똥풀이 어우러져 발걸음을 붙잡는다. 안심저수지를 지나면 무등산 편백자연휴양림에 이른다.무등산 편백자연휴양림에 들어서는 순간, 공기가 먼저 달라진다. 데크길 위에 첫발을 올리자 곧게 뻗은 편백나무 사이로 햇살이 스며든다. 은은한 피톤치드 향이 숨결에 얹힌다. 길이 170m, 폭 2m의 아담한 길이지만, 그 안에 흐르는 숲의 깊이는 결코 얕지 않다.천천히 걸음을 옮기다 보면 자연스레 속도가 늦춰진다. 포토존과 쉼터에 잠시 기대 앉아 숨을 고른다. 시가치유길에서 만난 시 한 편이 길 위의 여운을 더한다. 그렇게 걷는 사이 몸의 긴장은 풀리고 생각은 차분히 가라앉는다.숲길은 쉼터를 지나 출렁다리로 이어진다. 가볍게 흔들리는 다리 위에 서면 방금 지나온 편백숲이 한눈에 들어온다. 짧은 시간이지만 피톤치드 향을 가슴에 담은 채, 한결 가벼운 마음으로 다음 목적지로 향한다.둔병재를 넘어 물촌마을을 지나 큰재에 이르러 이날의 여정을 마무리했다. 산길과 마을길을 번갈아 걷는 동안, 무돌길은 단순한 코스를 넘어 삶과 자연이 겹겹이 이어진 길임을 새삼 느끼게 한다. 걸어온 길 위에 남은 여운이 잔잔히 번진다.