한자와 한자어는 다르다, 더욱이 한자 교육과 한자 병기는 더더욱 다르다

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덧붙이는 글 | 필자는 1977년 철도고 1학년 때 한글학회 부설 한글나무(지도: 오동춘)에 가입해 49년간 한글전용 운동을 해온 터라 비슷한 논지의 글을 앞서 많이 발표한 바 있습니다.

최근 <주간조선>에 "교과서에 한자 넣을까…40년 논쟁, 다시 불붙었다"(공주경 기자, 2026년 5월 3일자) 기사에 담긴 일부 인사들의 한자 교육 관련 주장을 접하며 안타까움을 금할 수 없었다. 학생들의 문해력 향상이라는 절박한 과제 앞에서 다시 40년 전의 낡은 논쟁이 되풀이되고 있기 때문이다. 그런데 이 오랜 논쟁이 좀처럼 진전되지 않는 데에는 두 가지 결정적인 이유가 있다. 첫째, 한자와 한자어를 구별조차 못하는 것이고 둘째, 한자 교육과 한자 병기를 한 묶음으로 엮어 버리는 잘못에 있다.가장 기본적인 사실부터 확인하자. 한자는 중국에서 만들어진 표의문자, 즉 글자 체계다. 한자어는 그 한자에서 비롯된 음과 뜻을 빌려 한국어 안에 정착한 어휘들이다. "학교", "건강", "민주주의", "자유", "평등" — 이 모든 말은 한자에서 왔지만, 이미 오래전에 한국어의 일부가 되었다.여기서 결정적인 점이 있다. 한자어는 한자로 적어야만 한자어인 것이 아니다. 한글로 "학교"라고 적어도 그것은 여전히 한자어다. 한자어의 정체성은 표기가 아니라 어원과 음운, 그리고 한국어 안에서의 쓰임에 있다. 이 사실을 놓치면 모든 논의가 어그러진다.위 기사에서 조갑제 조갑제닷컴 대표는 "한글만 사용하다 보니 어휘력이 떨어지면서 자연스레 문해력 저하로 이어지는 것"이라고 말한다. 박광민 한국어문교육연구회 연구위원은 "한글 전용 환경에서는 문장의 의미가 제한적으로 전달되거나, 경우에 따라서는 문장이 '암호화'가 된다"라고 한다. 남기탁 한국어문회 이사장은 한자어 비중이 늘었다는 것을 근거로 한자 교육 강화를 주장한다.이 주장들의 공통점은 무엇인가? 한자어가 우리말에서 차지하는 비중이 크다는 사실로부터 곧장 "그러므로 한자로 적어야 한다" 또는 "그러므로 한자를 가르쳐야 한다"로 건너뛴다는 점이다.그러나 이 추론은 성립하지 않는다. 한자어가 우리말의 중요한 부분이라는 사실과, 그것을 한자로 적거나 한자를 별도로 가르쳐야 한다는 주장 사이에는 건너뛸 수 없는 논리적 간격이 있다. "학교"라는 한자어를 우리가 깊이 이해하기 위해 "學校"라는 한자를 알아야 하는가? 우리는 "학교"라는 말을 부모와 형제의 입에서, 등하굣길의 풍경에서, 친구들과의 추억에서, 수만 가지 삶의 맥락에서 익혔다. 그것이 한자어를 '아는' 진짜 방식이다.여기에 더 중요한 역설이 있다. 한자어를 한자로 적는 행위는 오히려 그 한자어를 우리말에서 분리시킨다."학교에 갔다"라고 적을 때, "학교"는 자연스럽게 우리말 문장의 일부다. 그런데 "學校에 갔다" 또는 "학교(學校)에 갔다"라고 적는 순간, 무슨 일이 일어나는가? "학교"라는 단어가 갑자기 "한국어가 아닌 무엇", 한국어 문장 속에 박혀 있는 이질적인 외국 글자 덩어리처럼 보이기 시작한다. 한자어가 우리말 속에 녹아 흐르는 것이 아니라, 우리말과 별개의 영역에 떠 있는 것처럼 보이게 된다.이것이 바로 한자 병기·혼용이 가져오는 진짜 폐해다.한자어를 존중한다는 명분으로 시작했지만, 결과적으로는 한자어를 "한자로 적어야 진짜인 말"로 만들어 버린다. 이는 한자어를 떠받드는 것 같지만, 실은 한자어를 우리말에서 따돌리는 결과다.이제 더 깊은 문제로 들어가야 한다. 국한문 혼용을 주장하는 분들의 글을 자세히 읽어 보면, 거의 예외 없이 두 가지가 한 덩어리로 묶여 있다. "학생들에게 한자를 가르쳐야 한다"라는 주장과 "교과서에 한자를 병기해야 한다"라는 주장이 마치 한 몸인 것처럼 다뤄진다. 그러나 이 둘은 전혀 다른 차원의 문제다. 이 둘을 분리하지 않는 것이 사실은 한자 교육 자체에도 가장 큰 해를 끼친다.여기서 영어와 라틴어의 관계를 살펴보면 사정이 분명해진다. 영어 어휘의 60% 이상이 라틴어와 그리스어 계통에서 왔다. 영어 학술 어휘의 비중으로 보면 그 비율은 더 올라간다. 그렇다면 영어를 잘하기 위해 라틴어를 공부하면 도움이 되는가? 물론 도움이 된다. 미국과 유럽의 인문학 교양 교육 전통에서 라틴어는 오랫동안 중요한 자리를 차지해 왔다. 어원적 깊이를 더해 주고, 학술 어휘의 형성 원리를 이해하게 해준다.그러나 이 사실로부터 그래서 영어 교과서에 라틴어 어원을 병기하자는 주장이 나오는 일은 없다. 어떤 영어 교과서도 "education(ēducātiō)"이나 "philosophy(φιλοσοφία)"처럼 어원을 본문에 병기하지 않는다. 영어 사전에 어원 정보가 들어가 있고, 관심 있는 학생이 라틴어를 따로 공부할 수는 있다. 그러나 그것은 별도의 영역이다. 영어 본문 안에 라틴어를 끌어들이는 일과는 완전히 다른 차원이다.왜인가? 라틴어 학습은 그 자체로 가치 있는 별개의 영역이기 때문이다. 라틴어를 공부하는 사람은 라틴어를 라틴어로서 배운다. 영어 본문 속에 어원만 토막으로 끼워 넣는 방식은 라틴어 학습으로서도 부실하고, 영어 학습으로서도 방해가 된다. 두 마리 토끼를 다 놓치는 길이다.한자도 마찬가지다. 한자 교육의 가치를 부정하는 것이 아니다. 오히려 그 반대다. 한문을 직접 읽고 해석할 한문학 전문가를 양성하는 일은 우리 학문과 문화의 깊이를 위해 반드시 필요하다. 또 일반 시민에게도 한자는 교양으로서의 외국어 학습 또는 인접 문화에 대한 이해라는 차원에서 충분히 가치 있는 공부 대상이다. 중국어 학습자에게는 직접적으로 필요하고, 일본어 학습자에게도 도움이 된다. 동아시아 고전을 원전으로 읽고 싶은 사람, 서예와 전각을 즐기는 사람, 가족의 족보와 옛 문헌을 읽고자 하는 사람 — 한자가 가치 있는 공부가 될 수 있는 영역은 매우 넓다.이런 한자 교육은 한자를 한자답게 가르치는 일이다. 글자의 자형 변천, 부수와 육서, 한문의 통사 구조, 한문 명문의 독해 — 이 풍부한 세계는 그 자체로 존중받아야 한다. 그리고 학교 교육이든 평생 교육이든, 이런 차원에서 한자·한문 교육의 기회를 넓히는 데는 나도 기꺼이 찬성한다. 그런데 한자 병기를 주장하는 분들이 하시는 일은 이 한자 교육을 도리어 왜소하게 만든다. 어떻게 그러한가?첫째, 한자 교육의 가치를 "한국어 어휘 보조 도구"로 격하시킨다. 한자를 한자 그 자체로 배우는 학문이 아니라, 한국어 단어의 뜻을 풀어 주는 보조 수단으로만 다룬다. 이것은 마치 라틴어 교육의 가치를 "영어 단어 풀이용"으로 축소하는 것과 같다. 라틴어가 그것만이라면 누가 라틴어를 공부하겠는가?둘째, 한자 학습의 깊이를 빼앗는다. 한자 병기 방식은 학생이 본문에 끼어 있는 한자를 잠깐 흘낏 보는 수준에 머물게 만든다. 자형의 의미, 부수, 육서 원리, 한문 문장 구조 — 이 모든 것이 빠진 채 글자만 토막으로 마주하게 된다. 진짜 한자 공부와는 거리가 멀다. 한자를 가르친다는 명분으로 한자에 대한 진지한 학습을 오히려 방해한다.셋째, 한국어 학습마저 방해한다. 기사에서 인용된 이건범 한글문화연대 대표와 고성룡 서울대 교수의 시선 추적 실험 결과 — 한자가 병기된 지문에서 학생들의 시선이 더 자주 멈춘다는 — 가 이를 잘 보여준다. 학생들의 인지적 자원이 본문의 의미를 따라가는 데서 한자 해독으로 분산된다. 결국 한자 공부도 제대로 되지 않고, 한국어 독해도 방해받는 진퇴양난의 결과를 낳는다.이것이 바로 한자 교육과 한자 병기를 한 묶음으로 다루는 일의 가장 큰 폐해다. 한자 교육을 진정으로 사랑하고 그 가치를 아는 사람이라면, 오히려 이 둘을 분리하기 위해 가장 앞장서야 한다. 한자를 한자답게 배우게 하기 위해서라도 한자 병기와는 결별해야 한다.한자 교육은 그 자체로 의미 있는 별도의 영역이다. 한문학 전공자, 동아시아 고전 연구자, 중국어·일본어 학습자, 동양 문화에 깊은 관심을 가진 교양 시민을 위해 — 학교의 한문 교과로, 대학의 한문학과·중문과로, 평생 교육의 강좌로 — 풍부하게 운영되어야 한다. 이런 차원의 한자 교육은 확대되어야 마땅하다.한국어 문해력은 별개의 차원이다. 학생이 신문 사설을 읽고 논지를 파악하고, 보고서의 데이터를 비판적으로 검토하고, 문학 작품의 행간을 헤아리는 능력 — 이것은 한자 지식이 아니라 다양한 한국어 자료들을 충분히 읽는 경험과 맥락에서 의미를 추론하는 훈련과 비판적 사고로 길러진다.이 두 영역은 서로 도움을 주고받을 수는 있다. 한자에 익숙한 사람이 어려운 한자어 어원을 더 깊이 음미할 수 있는 것은 사실이다. 그러나 그것은 부수적 효과이지 본질이 아니다. 그리고 그 부수적 효과를 명분으로 한국어 자료 안에 한자를 강제로 끼워 넣는 것은, 위에서 본 대로 두 마리 토끼를 다 놓치는 길이다.다시 한자어 이야기로 돌아오자. "방송(放送)"의 한자 본뜻은 "놓아 보내다"지만, 오늘날 우리말 "방송"은 미디어 활동을 가리킨다. 한자 어원과 현재 의미 사이에는 이미 한국어의 역사가 켜켜이 쌓여 있다.기사에 인용된, 어느 중3 학생이 "윤리(倫理)"가 무슨 뜻이냐고 물었다는 사례를 다시 보자. 이 학생에게 정말 필요한 것은 "倫理"라는 한자를 익히는 일이 아니다. "윤리"라는 한자어가 살아 움직이는 글들을 충분히 읽지 못한 것이 본질이다. 한자를 가르쳐도 그 학생이 다음에 만날 "도덕", "규범", "원칙", "가치" 같은 또 다른 한자어들 앞에서 똑같이 멈춰 설 것이다. 한자 한 글자 한 글자를 외우는 방식으로는 끝없이 이어지는 한자어의 세계를 따라잡을 수 없다.세종대왕께서 훈민정음을 만드신 본뜻이 바로 여기에 있었다. 한자에서 비롯된 말까지 포함한 우리말 전체를 누구나 쉽게 적고 읽을 수 있게 하자는 것이었다. 훈민정음 해례본에서 세종은 "글(한자, 한문) 모르는 백성이 이르고자 할 바 있어도 마침내 제 뜻을 펴지 못하는" 현실을 안타까워하셨다. 백성이 펴고자 한 그 "뜻" 안에는 고유어도 있었고 한자어도 있었다. 세종은 그 모두를 한글로 자유롭게 표현할 수 있는 길을 열어 주었다.오늘날 우리가 "민주주의", "자유", "평등", "헌법", "공화국"을 한글로 적는다고 해서 그 의미가 약해지는가? 결코 그렇지 않다. 오히려 한글로 적기에 그 말들이 모든 국민의 것이 되었다. 한자로만 적혔던 시대에 이 단어들은 소수 지식인의 전유물이었다. 한글 전용은 한자어를 죽인 것이 아니라, 한자어를 모든 국민의 것으로 해방시켰다.진짜 문해력의 문제는 한자와 한자어를 구별하지 못하고 말과 문자를 구별하지 못하는 것이다. 한자어를 존중하자는 분들께, 그리고 한자 교육을 사랑하시는 분들께 진심으로 부탁드린다. 두 가지 분리가 필요하다.첫째, 한자와 한자어를 분리해서 보자. 한자어는 우리말이다. 우리말이기에 우리 글자 한글로 적는다. 그것이 한자어에 대한 가장 깊은 존중이다.둘째, 한자 교육과 한자 병기를 분리해서 보자. 한자 교육은 그 자체로 한문 전문가 양성 수준까지 풍부하게 발전시키되, 한국어 사용 안에 끌어들이지 말자. 그것이 한자 교육에 대한 가장 진지한 존중이다.영어권 사람들이 라틴어와 영어를 분리하기에 둘 다 살아 있다. 한자 교육과 한국어 교육을 분리할 때 비로소 한자도, 한국어도, 그리고 한자어도 각자의 자리에서 풍요로워질 수 있다.40년 묵은 이 논쟁이 같은 자리를 맴도는 이유는 답이 없어서가 아니다. 물어야 할 질문이 잘못 묶여 있어서다. 한자와 한자어, 한자 교육과 한자 병기 — 이 두 묶음을 풀어 놓으면, 우리는 마침내 각각의 영역에서 더 생산적인 토론을 시작할 수 있다.2026년, 훈민정음 반포 580돌과 한글날 제정 100돌을 맞이하는 이 해에, 우리 문해력 논의가 이 분명한 분리 위에서 다시 출발하기를 바란다.